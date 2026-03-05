2026. március 5. csütörtök Adorján, Adrián
A tejelő tehenek friss tejet termelnek a gazda és családja számára.
Gazdaság

Váratlan fordulat a magyar boltokban: potom pénzért adják a tejet, 200 forintért is hozzájuthatunk

Pénzcentrum
2026. március 5. 21:26

Az elmúlt hónapokban érezhetően csökkent a tej ára a magyar üzletekben. Egyes UHT tejek literenként 200 forint körüli áron is elérhetők, köszönhetően a bővülő kínálatnak és a nemzetközi piaci hatásoknak, írja a Portfolio.

A magyar boltokban az elmúlt fél évben folyamatosan mérséklődtek a tejárak. Az Online Árfigyelő adatai szerint a hat nagy kiskereskedelmi láncban – Lidl, Aldi, Penny, Tesco, Spar és Auchan – az átlagár 435 forintról 404 forintra csökkent literenként 2026 márciusára.

A különböző tejfajták árai között továbbra is jelentős az eltérés: a laktózmentes tejek a legdrágábbak, míg az 1,5%-os zsírtartalmú UHT tejek a legolcsóbbak. Egyes akciókban akár 200 forint körüli literárat is elérhetnek a vásárlók, az Auchan február végén már 190 forintos árat is kínált.

A tejárak csökkenését több tényező együttesen alakította. Egyrészt az USA és partnerei közötti vámháború miatt több tej és tejtermék maradt az európai piacon, ami lefelé nyomta az árakat. Másrészt a szezonális hatások és a termelés bővülése is hozzájárult a többletkínálathoz, mivel a gazdaságok több tehenet állítottak termelésbe az elmúlt évek jövedelmezősége miatt.

A legjelentősebb tényező azonban Kína döntése volt, amely vámokat vetett ki az európai tejtermékekre. Ennek következtében a korábban Kínába irányuló export nagy része az európai piacra került, ami jelentős többletkínálatot és lefelé ható árnyomást okozott.

Magyarországon a nyerstej felvásárlási ára is csökkent: 2025 decemberében 189,6 forint/kilogramm volt, míg 2026 januárjában már 163,8 forint/kilogrammra esett, ami éves összehasonlításban 21%-os csökkenést jelent.

A tejpiaci trendek jól mutatják, hogy a 2023-as drágulást követően a kínálat bővülése és a nemzetközi hatások jelentősen mérsékelték az árakat, így a fogyasztók akár 200 forint alatt is hozzájuthatnak egyes tejekhez.
Címlapkép: Getty Images
#tej #gazdaság #export #tejipar #usa #mezőgazdaság #kína #árcsökkenés #élelmiszerárak #alapélelmiszer #vámháború

