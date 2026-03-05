Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 385,86 forintról 387,67 forintra emelkedett 18 órakor.
Váratlan fordulat a magyar boltokban: potom pénzért adják a tejet, 200 forintért is hozzájuthatunk
Az elmúlt hónapokban érezhetően csökkent a tej ára a magyar üzletekben. Egyes UHT tejek literenként 200 forint körüli áron is elérhetők, köszönhetően a bővülő kínálatnak és a nemzetközi piaci hatásoknak, írja a Portfolio.
A magyar boltokban az elmúlt fél évben folyamatosan mérséklődtek a tejárak. Az Online Árfigyelő adatai szerint a hat nagy kiskereskedelmi láncban – Lidl, Aldi, Penny, Tesco, Spar és Auchan – az átlagár 435 forintról 404 forintra csökkent literenként 2026 márciusára.
A különböző tejfajták árai között továbbra is jelentős az eltérés: a laktózmentes tejek a legdrágábbak, míg az 1,5%-os zsírtartalmú UHT tejek a legolcsóbbak. Egyes akciókban akár 200 forint körüli literárat is elérhetnek a vásárlók, az Auchan február végén már 190 forintos árat is kínált.
A tejárak csökkenését több tényező együttesen alakította. Egyrészt az USA és partnerei közötti vámháború miatt több tej és tejtermék maradt az európai piacon, ami lefelé nyomta az árakat. Másrészt a szezonális hatások és a termelés bővülése is hozzájárult a többletkínálathoz, mivel a gazdaságok több tehenet állítottak termelésbe az elmúlt évek jövedelmezősége miatt.
A legjelentősebb tényező azonban Kína döntése volt, amely vámokat vetett ki az európai tejtermékekre. Ennek következtében a korábban Kínába irányuló export nagy része az európai piacra került, ami jelentős többletkínálatot és lefelé ható árnyomást okozott.
Magyarországon a nyerstej felvásárlási ára is csökkent: 2025 decemberében 189,6 forint/kilogramm volt, míg 2026 januárjában már 163,8 forint/kilogrammra esett, ami éves összehasonlításban 21%-os csökkenést jelent.
A tejpiaci trendek jól mutatják, hogy a 2023-as drágulást követően a kínálat bővülése és a nemzetközi hatások jelentősen mérsékelték az árakat, így a fogyasztók akár 200 forint alatt is hozzájuthatnak egyes tejekhez.
Pénteken ismét emelkednek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai Magyarországon.
Csütörtökön 10 órától Kormányinfót tartott Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő.
Iránykereséssel indulhat a kereskedés csütörtökön a Budapesti Értéktőzsde piacán, miután a vezető részvények szerdán jelentős emelkedéssel zártak.
Tényfeltáró kormányzati delegáció vizsgálná a Barátság kőolajvezeték állapotát.
Gyengült a forint csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.
Erősödött szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
A Barátság kőolajvezeték körüli feszültségek januárban kezdődtek, amikor Oroszország támadást hajtott végre a vezeték infrastruktúrája ellen.
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.