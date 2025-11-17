Hiába az árrésstop, brutálisan drágul a tojás: karácsonyra lélektani határ közelében lehet az ára?

Hiába az árrésstop, egy év alatt 20 százalékkal nőtt a tojás ára, és a karácsony miatt az áremelkedés nem áll meg.

Hiába az árrésstop, egy év alatt 20 százalékkal nőtt a tojás ára, az átlagár már eléri a 89 forintot - számolt be az RTL Híradó. A csatorna megjegyzi, hogy bár a szabályozás szerint a boltok legfeljebb 10 százalékkal tehetnek rá a termelői árra, a termelők jelentős áremelést hajtottak végre.

A drágulás egyik fő oka a madárinfluenza újabb hulláma, amely miatt az európai piacon jóval kevesebb a tojótyúk, így a kínálat is szűkebb. A Híradónak nyilatkozó szakértő szerint az ünnepek közeledtével várhatóan tovább nő a kereslet, ami az előttünk álló hetekben újabb áremelkedést hozhat.