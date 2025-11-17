2025. november 17. hétfő Hortenzia, Gergő
11 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Színes fénykép a farm friss tojásokról egymásra rakott ládákban
Vásárlás

Hiába az árrésstop, brutálisan drágul a tojás: karácsonyra lélektani határ közelében lehet az ára?

Pénzcentrum
2025. november 17. 08:44

Hiába az árrésstop, egy év alatt 20 százalékkal nőtt a tojás ára, és a karácsony miatt az áremelkedés nem áll meg.

Hiába az árrésstop, egy év alatt 20 százalékkal nőtt a tojás ára, az átlagár már eléri a 89 forintot - számolt be az RTL Híradó. A csatorna megjegyzi, hogy bár a szabályozás szerint a boltok legfeljebb 10 százalékkal tehetnek rá a termelői árra, a termelők jelentős áremelést hajtottak végre.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A drágulás egyik fő oka a madárinfluenza újabb hulláma, amely miatt az európai piacon jóval kevesebb a tojótyúk, így a kínálat is szűkebb. A Híradónak nyilatkozó szakértő szerint az ünnepek közeledtével várhatóan tovább nő a kereslet, ami az előttünk álló hetekben újabb áremelkedést hozhat.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #karacsony #bolt #drágulás #infláció #tojás #áremelkedés #kereslet #madárinfluenza #rtl #termelő #élelmiszerár #élelmiszerek #árrésstop

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:54
09:44
09:30
09:11
09:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 17.
Riadót fújt a sztár kiberszakértő: ezzel a módszerrel nullázzák le tömegesen a magyarok bankszámláit - senki sincs biztonságban
2025. november 16.
Magyarok százezrei jogosultak 300 ezer forintos lakástámogatásra: több, lehetőség is van - Így csinálják az élelmesek
2025. november 16.
Itt a lista: ezek a legolcsóbb fővárosi lakások, amelyekre fel lehet venni az Otthon Start hitelt
2025. november 16.
Balatoni családi ház 12-17 millióért? Nem vicc, bárki megveheti: csak pár darab van, Otthon Start is felvehető rájuk
2025. november 15.
Osztrák raktáros melóról vallott a magyar srác: 1 milliós a fizetés, de pár dologra nagyon kell figyelni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 17. hétfő
Hortenzia, Gergő
47. hét
November 17.
Nemzetközi diáknap
November 17.
Budapest napja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Itt az első fecske: országos áruházlánc húzza le a rolót december 24-én
2
3 napja
Döntöttek: ez lesz a Duna Plaza sorsa – ilyen sem történt még Budapesten
3
1 hete
Kész, ennyi volt! Lehúzza a rolót a legendás magyar áruházlánc: elkezdődött a végkiárusítás, brutális kedvezményekkel
4
2 hete
Zsákbamacska-dobozokat árul a Lidl: rengeteg vásárló járhat jól ezekkel
5
2 hete
Háztartási gép csere program 2025: itt az igazság a százezres eszközöket kínáló pályázatról
PÉNZÜGYI KISOKOS
Rendelkezésre tartási jutalék
a bankok általában az igénybe nem vett hitel után számítják fel, napi meghatározással, egyfajta kamatként, ami kevesebb a hitelkamatnál, de lényegében a bank ezzel a jutalékkal akkor is beszed valamennyi jövedelmet a számlatulajdonostól, ha az nem használja a hitelkeretét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 17. 09:44
Veszélyes terméket hívnak vissza: ha ilyet vettél a gyereknek, nehogy használd!
Pénzcentrum  |  2025. november 17. 07:40
Kiadták a riasztást: majdnem az egész ország elázik, elő az ernyőkkel!
Agrárszektor  |  2025. november 17. 09:42
Fizetnek azoknak a gazdáknak, akik befejezik a termelést Magyarországon