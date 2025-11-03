2025. november 3. hétfő Győző
14 °C Budapest
Aldi Sud Tábla a parkoló bejáratánál az Aldi szupermarketnél, Wellington, Telford. Az Aldi két olyan szupermarketlánc közös neve, amelyek ugyanazon német család tagjai tulajdonában vannak, és Németország és a világ különböző részein m
Árrésstopra sincs szükség, brutál árcsökkentést jelentett be az Aldi: itt az olcsósított termékek listája

Pénzcentrum
2025. november 3. 12:03

Újabb jó hírrel és alacsonyabb árakkal szolgál az ALDI a magyar vásárlóknak. Nyugat-Európában a tejtermékek piacán folytatódik az áresés, így a diszkontlánc a mai naptól 13 közkedvelt sajt árát csökkenti átlagosan több mint 11%-kal.

Az Egyesült Királyságtól Franciaországon és Ausztrián át egészen Németországig érezhetően csökkent a sajtok nagykereskedelmi ára, így az ALDI alacsonyabb beszerzési árakat ért el. Az ALDI Magyarország az elért kedvezményeket – korábbi gyakorlatának megfelelően – továbbadja vásárlói számára. November 3-tól átlagosan több mint 11%-kal mérsékli 13 népszerű, köztük a Milsani és Hofburger saját márkás sajttípus árát az áruházlánc. A vásárlók a legkedveltebb nemzetközi sajtok közül például az edami, az ementáli, a maasdam és a camembert típusokhoz juthatnak hozzá olcsóbban.

A tartós árcsökkentés különböző kiszerelésekre is kiterjed, így tömb-, reszelt, szeletelt és kockázott sajtok egyaránt alacsonyabb áron érhetők el, hét pedig laktózmentes, így az ételintoleranciával érintettek is olcsóbban vásárolhatnak be. Az új árakra jellemző, hogy a 13 termékből 7 sajt 2022-es, 2 pedig 2023-as árszinten érhető el mától az ALDI hűtőpultjaiban, vagyis ezek a sajtok három éve nem voltak ennyire olcsók.

A legnagyobb árcsökkenés a Milsani Edámi 350 grammos tömbsajtot érinti, amely több mint 24%-kal kerül kevesebbe, mint eddig. A különböző reszelt és szeletelt változatok, a 13-ból 8 termék ára is kétszámjegyű mértékben mérséklődik, így a fogyasztók széles választékból, minden ízléshez és minden étkezési alkalomra olcsóbban vásárolhatnak.

„Az ALDI-nál alapelv, hogy amint a beszerzési árak csökkennek, a vásárlók pénztárcájában több marad a kasszánál” – mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország országos ügyvezető igazgatója. „Most is ez történt: a nyugat-európai sajtpiac árcsökkenését gyorsan érvényesítettük hazai fogyasztói árainkban, hogy a magyar családok és háztartások még kedvezőbb áron juthassanak hozzá a kiváló minőségű sajtokhoz. Hiszünk abban, hogy ezzel a lépéssel is hozzájárulunk az infláció további mérsékléséhez.”

Az árcsökkentés az ALDI összes, 187 hazai üzletében érvényes 2025. november 3-tól, így a vásárlók országszerte mindenhol megtapasztalhatják, hogy a nemzetközi piaci mozgásokra az ALDI továbbra is lehetőség szerint elsőként reagál.
Címlapkép: Getty Images
