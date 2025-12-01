2025. december 1. hétfő Elza
Női kéz veszi fel a polcról a friss lazacos szusit egy műanyag edényben. Egészséges gyorséttermi és elviteles ételek.
Vásárlás

Te is vásároltál ilyen halat a boltban? Meg ne edd, kiderült, hogy lisztériával fertőzött!

Pénzcentrum
2025. december 1. 19:31

A METRO Kereskedelmi Kft. több füstölt lazac és egyéb halászati terméket hív vissza a forgalomból, miután hatósági ellenőrzés során Listeria monocytogenes baktériumot mutattak ki bennük - közölte az NKFH.

A vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve azonnal intézkedett a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról és a fogyasztóktól való visszahívásáról. A hatóság nyomon követi a visszagyűjtött termékek megsemmisítését vagy elszállítását.

Az érintett termékek között szerepel a Metro Chef füstölt lazac 100g-os és 500g-os kiszerelésben, az Aro füstölt lazac 200g-os és 1000g-os változatban, valamint az Aro fagyasztott füstölt lazac 1 kg-os kiszerelésben. A visszahívás érinti továbbá a fokhagymás garnélarák olajban 200g-os és a füstölt tonhal filé 100g-os termékeket is.

Valamennyi érintett termék gyártója az Ocean Fish S.R.L., és a visszahívás minden forgalomban lévő tételre vonatkozik, függetlenül a minőségmegőrzési időtől. A termékvisszahívás oka mikrobiológiai nem megfelelőség.

A METRO arra kéri a vásárlókat, hogy amennyiben a fenti termékekből vásároltak és azok még birtokukban vannak, ne fogyasszák el azokat.
Címlapkép: Getty Images
