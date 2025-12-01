Te is vásároltál ilyen halat a boltban? Meg ne edd, kiderült, hogy lisztériával fertőzött!

A Nébih felmérése alapján egy 4 fős magyar család évente átlagosan 239 kilogramm háztartási élelmiszerhulladékot termel.
A METRO Kereskedelmi Kft. több füstölt lazac és egyéb halászati terméket hív vissza a forgalomból, miután hatósági ellenőrzés során Listeria monocytogenes baktériumot mutattak ki bennük - közölte az NKFH.
A vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve azonnal intézkedett a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról és a fogyasztóktól való visszahívásáról. A hatóság nyomon követi a visszagyűjtött termékek megsemmisítését vagy elszállítását.
Az érintett termékek között szerepel a Metro Chef füstölt lazac 100g-os és 500g-os kiszerelésben, az Aro füstölt lazac 200g-os és 1000g-os változatban, valamint az Aro fagyasztott füstölt lazac 1 kg-os kiszerelésben. A visszahívás érinti továbbá a fokhagymás garnélarák olajban 200g-os és a füstölt tonhal filé 100g-os termékeket is.
Valamennyi érintett termék gyártója az Ocean Fish S.R.L., és a visszahívás minden forgalomban lévő tételre vonatkozik, függetlenül a minőségmegőrzési időtől. A termékvisszahívás oka mikrobiológiai nem megfelelőség.
A METRO arra kéri a vásárlókat, hogy amennyiben a fenti termékekből vásároltak és azok még birtokukban vannak, ne fogyasszák el azokat.
A Mastercard Gazdasági Intézet előrejelzése szerint az idei ünnepi szezonban a kisebb értékű ajándékok dominálnak.
Olcsó, de veszélyes? A friss vizsgálat szerint a Temu és a Shein termékeinek többsége nem biztonságos. Nézd meg, mit kaphatsz a pénzedért – akár akaratodon...
A szomszédos ország városaiban minden adott egy meghitt, élményekben gazdag adventi kiruccanáshoz. Nézzük is meg Szlovákia karácsonyi vásár felhozatalát.
Az OBI üzleteiben már kint vannak az idei karácsonyfák, és a friss árlista alapján a vásárlók három méretből választhatnak.
Hogy alakul a pozsonyi karácsonyi vásár nyitva tartása? Hogyan érdemes elutazni a pozsonyi karácsonyi vásárra? Ennek jártunk most utána.
Mit kell tudnunk a kassai karácsonyi vásár kapcsán? Hogy juthatunk el a kassai karácsonyi vásár helyszíneire? Ennek jártunk most utána.
Az American Signature, a 75 éves bútorkereskedő lánc, amely a Value City Furniture és American Signature Furniture üzleteket működteti, csődvédelmet kért.
A Penny saját márkás Adelskronen söre gondot okoz a visszaváltó automatáknál, mert a gyártó új vonalkódot vezetett be, amely még nem szerepel a Mohu adatbázisában.
A laboratóriumi vizsgálatok Listeria monocytogenes jelenlétét mutatták ki a termékben.
A félkemény sajt mégsem kerül az árrésstopos termékek közé, miközben importbejelentési kötelezettséget vezetnek be bizonyos tejtermékekre.
Nagyon sokat, a névérték akár 575-szörösét is kifizetik manapság a gyűjtök egy-egy úgynevezett "tükörtojásos" 200 forintosért.
Lengyelország domináns szerepe az európai almapiacon jelentős nyomást helyez a magyar termelőkre.
Dánia év végén első európai országként szünteti meg az állami posta fizikai levelek kézbesítését, miután a papíralapú levelezés mára gyakorlatilag összeomlott.
A héten sokak számára hasznos terméket akcióz a Lidl, ami a fizikai- és ülőmunkát végzők körében is népszerű lehet.
Az Európai Bizottság döntése alapján uniós oltalmat kapott az Etyeki Pezsgő és a Füred elnevezés.
Megváltozott a borhamisítás Európában, az elkövetők az elmúlt években a márkás és drága borokra szakosodtak, mert ebben több pénz van.
A Black Friday gyors rohamszerű jellege az utóbbi években fokozatosan kifulladt, helyét egy hosszabb, átgondoltabb vásárlási szezon vette át.
A Black Friday idején nemcsak a kedvezmények száma ugrik meg, hanem a kibertámadásoké is.
