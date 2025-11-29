A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 74,15 pontos, 0,07 százalékos emelkedéssel, 109 453,39 ponton zárt pénteken.
Nem vicc! 115 ezer forintot ér ez a 200 forintos érme: bárki pénztárcájában ott lapulhat egy - használtan is szuperértékes
Nagyon sokat, a névérték akár 575-szörösét is kifizetik manapság a gyűjtök egy-egy úgynevezett "tükörtojásos" 200 forintosért. És hogy miért? Azért mert egy nagyon látványos hiba miatt az érme középső része megcsúszott, és úgy néz ki, mint egy serpenyőben készülő tükörtojás. Ami pedig még furcsább, hogy nem csak az érintetlen darabok, de a forgalomban használtakért is 100 ezer forint körüli összeget is kifizetnek egy-egy liciten.
A magyar numizmatikai piac az ősz egyik legérdekesebb jelenségével találkozott: sorra bukkannak fel azok a ritka, úgynevezett „tükörtojás” 200 forintos érmék, amelyek egy belső magcsúszásos bimetál verési hiba miatt úgy néznek ki, mintha a serpenyőben félrecsúszott tükörtojás lenne a közepük.
Bár a hibás veretekből eddig csak néhány példány került elő, az aukciókon már most százezres tételekért cserélnek gazdát.
Az első hullám: a 2021-es példány rekordot döntött
Az első igazán látványos darab egy 2021-es veretű tükörtojás 200-as volt, amely szeptember közepén tűnt fel egy numizmatikai adásvételi Facebook-csoportban - adta hírül a NumizPortal YouTube csatornája. A licit mindössze 1 forintról indult, a villámárat pedig 300 ezer forintban határozta meg a tulajdonos.
A közösség azonnal ráugrott:
- néhány perc alatt 51 ezer forintig szaladt fel az ár,
- hamar átlépte a 100 ezret, ezzel meghaladva az első ismert példány korábbi 92 ezres eladási rekordját,
- végül 115 ezer forintért kelt el.
A gyűjtők szerint egyetlen szépséghibája volt: nem verdefényes állapotú. Ennek ellenére kiemelkedően látványos darab, az árszint ezt egyértelműen tükrözte.
Jött a második nagy fogás: verdefényes, 2025-ös évjárattal
A második tükörtojás-érme november elején került elő, immár 2025-ös évjárattal – és ami numizmatikai szempontból különösen fontos: verdefényes állapotban. Ezt a darabot 1000 forintról indították, villámár nélkül.
A licit kezdetben lassan mozgott 20 ezerig, aztán viszont beindult az aukció:
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
- 65 ezer forintig nőtt az ár,
- a hajrában gyors tempóban átlépte a 100 ezer forintot,
- égül 112 ezer forinton zárt.
A piaci logika alapján ez a példány akár felül is múlhatta volna a korábbi, használtabb darab árát, de így is rendkívül erős eredménynek számít.
Miért ilyen értékes a tükörtojás 200-as?
Bár sok, klasszikus értelemben vett numizmatikus nem rajon az új vagy hibás pénzekért, azért egy bizonyos gyűjtői körnek ezek a darabok is nagyon értékesek tudnak lenni.
És mivel a "tükörtojásos" 200-ason igen látványos hiba tűnt fel, ami azonnal felismerhető, ezen a gyűjtői piacon igenis értékes tud lenni.
Érdemes azt is megjegyezni, hogy egyelőre várhatóan 100-200 ezer forint köré fognak esni a licitárak. Ez pedig mindenkinek nagyon jó hír, ugyanis az általános ökölszabállyal szemben a "tükörtojásos" 200-asnál láthattuk, hogy használt darabért is bőven kifizetnek 100 ezer forint körüli értéket.
A héten sokak számára hasznos terméket akcióz a Lidl, ami a fizikai- és ülőmunkát végzők körében is népszerű lehet.
Az Európai Bizottság döntése alapján uniós oltalmat kapott az Etyeki Pezsgő és a Füred elnevezés.
Így lepik el fű alatt a hamis áruk a hazai boltokat is: kevés vásárló tudja, miről lehet kiszúrni őket
Megváltozott a borhamisítás Európában, az elkövetők az elmúlt években a márkás és drága borokra szakosodtak, mert ebben több pénz van.
Lehullt a lepel a vásárlás "ünnepéről": valódi akciózási dömping, vagy bolondok aranya a Black Friday?
A Black Friday gyors rohamszerű jellege az utóbbi években fokozatosan kifulladt, helyét egy hosszabb, átgondoltabb vásárlási szezon vette át.
A Black Friday idején nemcsak a kedvezmények száma ugrik meg, hanem a kibertámadásoké is.
A kormány döntése értelmében 2026. április végéig hideg élelmiszerek vásárlására is felhasználható lesz a Széchenyi Pihenő Kártya.
Szép csendben gyökeres átalakítást hirdetett az Aldi: minden magyarországi boltot és kedvezményt érint
Az Aldi 2026 januárjától átalakítja a heti akciók indulási rendjét: ezentúl nem vasárnap, hanem hétfőn váltanak az ajánlatok.
Indítsd el a karácsonyi készülődést szuperkedvezményekkel! A SPAR és INTERSPAR áruházakban újra indul a Kuponkánaán akció, amelynek keretében 45 exkluzív kedvezménykupon vár rád.
A nagy kiskereskedelmi vállalatok új stratégiákat dolgoznak ki, hogy termékeik megjelenjenek a mesterséges intelligencia alapú chatbotok ajánlásaiban.
Komoly ígéretet tett az Aldi vezére: óriási karácsonyi akciókra adták a fejüket - tényleg itt lehet majd a legolcsóbban bevásárolni?
Az Aldi vezérigazgatója ígéretet tett arra, hogy a legolcsóbb karácsonyi vacsorát kínálja az Egyesült Királyságban.
Mi lesz a Hervisekből a kivonulás után? Itt van minden, amit tudnod kell - elkezdhet rettegni a Decathlon?
A Hervis kivonul Magyarországról és Romániából, miközben a teljes bolthálózatát a brit Frasers Group veszi át.
A Hervis eladja magyarországi és romániai leányvállalatai, a vevő a brit Frasers Group.
Lehull a lepel a legnépszerűbb hűtőkről, mosógépekről, szárítógépekről: rengeteg magyar számíthat drága javításra?
Kilenc európai ország fogyasztói szervezetével fogott össze a Tudatos Vásárlók Egyesülete, hogy felmérjék, a különböző háztartási nagygép márkák mennyire népszerűek.
Újabb cigaretta-áremelés sújtja a dohányosokat: így nőttek a cigaretta árak, ezek a márkák kerülnek többe
Az árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánytermékek kiskereskedelmi eladási ára hetente legfeljebb kétszer változhat.
Rendkívüli, ünnepi nyitvatartást hirdetett a Penny: mutatjuk, mely napokon meddig lehet vásárolni az üzleteikben
Korábban már több áruház is bejelenttette, hogy milyen nyitvatartással várják a vásárlókat december 24-én.
Átadták a 2025-ös „Az Év Szaloncukra” díjat a Magyar Színház szalonjában, ahol rekordszámú nevezés és számos új íz közül választották ki az idei győztest.
A terméskiesés mértéke mind az étkezési, mind az ipari alma szegmensben jelentős a piaci igényekhez viszonyítva is.
Az online vásárlás kényelme mellett vannak olyan hátrányok is, amelyek próbára teszik az e-kereskedőket.
-
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
Mit gondolsz, mi ma a legjövedelemezőbb befektetési forma? Töltsd ki a kérdőívünket - csak 3 perc!
-
Megérkeztek a SPAR ünnepi kedvezményei – indul a Kuponkánaán! (x)
Indítsd el a karácsonyi készülődést szuperkedvezményekkel! A SPAR és INTERSPAR áruházakban újra indul a Kuponkánaán akció, amelynek keretében 45 exkluzív kedvezménykupon vár rád.
-
Nő az aggodalom a nyugdíjak körül, munkáltatóként most érdemes lépni: segít az OTP Nyugdíjpénztár! (x)
Egy friss, reprezentatív kutatás szerint látványosan nőtt azok aránya Magyarországon, akik tartanak attól, hogy nyugdíjas éveikben nem lesz elegendő megtakarításuk vagy jövedelmük a megszokott életminőség fenntartásához: a nyugdíjjal kapcsolatos félelmek aránya 22-ről 27 százalékra emelkedett.