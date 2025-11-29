Nem vicc! 115 ezer forintot ér ez a 200 forintos érme: bárki pénztárcájában ott lapulhat egy - használtan is szuperértékes

Nagyon sokat, a névérték akár 575-szörösét is kifizetik manapság a gyűjtök egy-egy úgynevezett "tükörtojásos" 200 forintosért. És hogy miért? Azért mert egy nagyon látványos hiba miatt az érme középső része megcsúszott, és úgy néz ki, mint egy serpenyőben készülő tükörtojás. Ami pedig még furcsább, hogy nem csak az érintetlen darabok, de a forgalomban használtakért is 100 ezer forint körüli összeget is kifizetnek egy-egy liciten.

A magyar numizmatikai piac az ősz egyik legérdekesebb jelenségével találkozott: sorra bukkannak fel azok a ritka, úgynevezett „tükörtojás” 200 forintos érmék, amelyek egy belső magcsúszásos bimetál verési hiba miatt úgy néznek ki, mintha a serpenyőben félrecsúszott tükörtojás lenne a közepük.

Bár a hibás veretekből eddig csak néhány példány került elő, az aukciókon már most százezres tételekért cserélnek gazdát.

Az első hullám: a 2021-es példány rekordot döntött

Az első igazán látványos darab egy 2021-es veretű tükörtojás 200-as volt, amely szeptember közepén tűnt fel egy numizmatikai adásvételi Facebook-csoportban - adta hírül a NumizPortal YouTube csatornája. A licit mindössze 1 forintról indult, a villámárat pedig 300 ezer forintban határozta meg a tulajdonos.

A közösség azonnal ráugrott:

néhány perc alatt 51 ezer forintig szaladt fel az ár,

hamar átlépte a 100 ezret, ezzel meghaladva az első ismert példány korábbi 92 ezres eladási rekordját,

végül 115 ezer forintért kelt el.

A gyűjtők szerint egyetlen szépséghibája volt: nem verdefényes állapotú. Ennek ellenére kiemelkedően látványos darab, az árszint ezt egyértelműen tükrözte.

Jött a második nagy fogás: verdefényes, 2025-ös évjárattal

A második tükörtojás-érme november elején került elő, immár 2025-ös évjárattal – és ami numizmatikai szempontból különösen fontos: verdefényes állapotban. Ezt a darabot 1000 forintról indították, villámár nélkül.

A licit kezdetben lassan mozgott 20 ezerig, aztán viszont beindult az aukció:

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

65 ezer forintig nőtt az ár,

a hajrában gyors tempóban átlépte a 100 ezer forintot,

égül 112 ezer forinton zárt.

A piaci logika alapján ez a példány akár felül is múlhatta volna a korábbi, használtabb darab árát, de így is rendkívül erős eredménynek számít.

Miért ilyen értékes a tükörtojás 200-as?

Bár sok, klasszikus értelemben vett numizmatikus nem rajon az új vagy hibás pénzekért, azért egy bizonyos gyűjtői körnek ezek a darabok is nagyon értékesek tudnak lenni.

És mivel a "tükörtojásos" 200-ason igen látványos hiba tűnt fel, ami azonnal felismerhető, ezen a gyűjtői piacon igenis értékes tud lenni.

Érdemes azt is megjegyezni, hogy egyelőre várhatóan 100-200 ezer forint köré fognak esni a licitárak. Ez pedig mindenkinek nagyon jó hír, ugyanis az általános ökölszabállyal szemben a "tükörtojásos" 200-asnál láthattuk, hogy használt darabért is bőven kifizetnek 100 ezer forint körüli értéket.