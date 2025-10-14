Hivatalos, új forintérmét vezetnek be Magyarországon: így néz ki, ennyit fog érni

Az MNB közleménye szerint a vakok magyarországi oktatásának 200 éves évfordulója alkalmából a jegybank 20 000 forint névértékű ezüst, valamint 3 000 forintos színesfém emlékérmét bocsát ki.

A jegybank hangsúlyozta: az emlékérmék kibocsátásának célja, hogy felhívják a figyelmet arra a mérföldkőnek számító pillanatra, amikor 1825-ben – a pozsonyi országgyűlés döntése nyomán – megkezdődött a súlyosan látássérült gyermekek szervezett oktatása Magyarországon.

Az MNB felidézte, hogy ugyanebben az időszakban dolgozta ki Louis Braille a vakok számára készült domború írásrendszert, amely később nemzetközi szabvánnyá vált, és hazánkban is bevezették a vakok iskolájában. A közlemény kiemeli: az emlékérmékkel a jegybank tiszteletét fejezi ki az intézmény több mint két évszázados, a vak gyermekek oktatásáért végzett elkötelezett munkája előtt.

A jegybank tájékoztatása szerint az érmék Molnár Mercédesz Dorisz szobrászművész tervei alapján készültek, elsődleges szerepük pedig az értékközvetítés és a társadalmi figyelemfelhívás. Az MNB felhívta a figyelmet arra is, hogy az emlékérmék a mindennapi fizetési forgalomban nem ajánlottak, a rajtuk szereplő névérték a gyűjtői érték megőrzését szolgálja. További részletek az MNB hivatalos honlapján érhetők el.

