A korábban szegénynek tartott területek GDP-növekedése és munkahelyteremtése immár felülmúlja az északi országrészt.
Hivatalos, új forintérmét vezetnek be Magyarországon: így néz ki, ennyit fog érni
Az MNB közleménye szerint a vakok magyarországi oktatásának 200 éves évfordulója alkalmából a jegybank 20 000 forint névértékű ezüst, valamint 3 000 forintos színesfém emlékérmét bocsát ki.
A jegybank hangsúlyozta: az emlékérmék kibocsátásának célja, hogy felhívják a figyelmet arra a mérföldkőnek számító pillanatra, amikor 1825-ben – a pozsonyi országgyűlés döntése nyomán – megkezdődött a súlyosan látássérült gyermekek szervezett oktatása Magyarországon.
Az MNB felidézte, hogy ugyanebben az időszakban dolgozta ki Louis Braille a vakok számára készült domború írásrendszert, amely később nemzetközi szabvánnyá vált, és hazánkban is bevezették a vakok iskolájában. A közlemény kiemeli: az emlékérmékkel a jegybank tiszteletét fejezi ki az intézmény több mint két évszázados, a vak gyermekek oktatásáért végzett elkötelezett munkája előtt.
A jegybank tájékoztatása szerint az érmék Molnár Mercédesz Dorisz szobrászművész tervei alapján készültek, elsődleges szerepük pedig az értékközvetítés és a társadalmi figyelemfelhívás. Az MNB felhívta a figyelmet arra is, hogy az emlékérmék a mindennapi fizetési forgalomban nem ajánlottak, a rajtuk szereplő névérték a gyűjtői érték megőrzését szolgálja. További részletek az MNB hivatalos honlapján érhetők el.
Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?
Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!
Több mint 100 milliót fizethet Schadl György: kiváltaná a zár alól ékszereit és luxusautóit a volt végrehajtó-elnök
A korrupcióval vádolt korábbi végrehajtó-elnöknek négyszer annyit kell fizetnie, mint ahogyan korábban számolt. Korábban azt állította, nem tudja, hol vannak autói.
A Pénzcentrum most induló felmélrése arra kíváncsi, hogy látják az emberek anyagi helyzetüket, és mennyire érzik magukat biztonságban ebben a bizonytalan gazdasági környezetben.
A Webinar Universe nevű platform továbbra is szedi áldozatait, hiába a számos feljelentés.
A magyar háztartások pénzügyi megtakarításai 2025 első negyedévében euróban növekedtek, forintban azonban minimálisan csökkentek.
Növekvő forgalomban erősödött a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten,
A magyar háztartások pénzügyi megtakarításai 2025 első negyedévében euróban növekedtek, forintban azonban minimálisan csökkentek.
Kulka János kendőzetlenül mesélt arról, hogyan bánt a pénzzel, és milyen lelki terheket cipelt az elmúlt évtizedekben
A Revolut megkapta a Kolumbiai Pénzügyi Felügyelettől az engedélyt a Revolut Bank Colombia S.A. létrehozására.
A JP Morgan vezérigazgatója szerint az amerikai részvénypiacok jelentős korrekciója várható a következő hat hónaptól két évig terjedő időszakban.
Az arany ára egy év alatt 50 százalékkal emelkedett, elérve a 3940 dolláros unciánkénti szintet.
Ez lehet 2025 legbiztonságosabb befektetése, nem késő beszállni: tényleg kaszálhat, aki jól taktikázik?
Az arany és az ingatlan évtizedek óta a két legnépszerűbb menedékeszköz, és 2025-ben ismét sok megtakarítóban ott a kérdés: melyikbe érdemes inkább pénzt tenni?
Hat bázisponttal volt magasabb az e heti átlaghozam, 17 milliárdnyi ajánlatot fogadtak el.
Az MBH Bank megszünteti stratégiai együttműködését az MBH Gondoskodás Egészségpénztárral és az MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztárral.
Mindenki ebbe fektet most, aki nagyot akar kaszálni: történelmi számok jöttek, ilyet még nem láttunk
Történelmi rekordot ért el szerdán az arany ára, először haladta meg az unciánkénti 4000 dollárt.
Az arany ára átlépte a 4000 dolláros lélektani határt, új történelmi csúcsot elérve ezzel.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1424,35 pontos, 1,43 százalékos emelkedéssel 101 345,95 ponton zárt kedden.
Az árfolyam történelmi magasságokba emelkedett, miután hétfőn átlépte a 3900 dolláros szintet.
Az Igazságügyi Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátotta a büntetőjogi törvények módosítását,
-
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
-
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
-
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.