A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 550,03 pontos, 0,51 százalékos csökkenéssel, 107 479,46 ponton zárt szerdán.
Vadiúj forintérméket vezetnek be Magyarországon: ennyit fognak érni
Magyar Nemzeti Bank 20 000 forint névértékű ezüst és 3 000 forint névértékű színesfém emlékérmét bocsát ki a Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulója alkalmából. A jegybank az emlékérmék mellett 200 Ft-os forgalmiérme-emlékváltozatot is kibocsát 1 millió példányban.
Gróf Széchenyi István az 1825. évi pozsonyi országgyűlésen birtokainak egy évi jövedelmét ajánlotta fel a Magyar Tudós Társaság létrehozására. A mai Magyar Tudományos Akadémia elődje 1830. november 17-én tartotta első ülését Pozsonyban, és az intézmény hamarosan a magyar szellemi élet fő szervezőjévé vált.
A Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulója tiszteletére az MNB 200 forintos forgalmiérme-emlékváltozatot, valamint 20 000 forint névértékű ezüst emlékérmét és annak 3000 forint címletű színesfém változatát bocsátja ki. A forgalmiérme-emlékváltozatot Bitó János Balázs ötvösművész, míg az emlékérmék előoldalát Veres Gábor szobrászművész, hátoldalát Fritz Mihály szobrászművész tervezte.
A most megjelenő pénzérmék elsődleges szerepe az értékközvetítés és a figyelemfelhívás. A 200 forintos forgalmi érme emlékváltozatával a lakosság a készpénzfizetési forgalomban, a mindennapi vásárlások során találkozhat. Az emlékérmék fizetőeszközként való használata ugyanakkor kerülendő, a rajtuk szereplő névérték a gyűjtői értékük megőrzését szolgálja.
Buenos Airesben 89%-kal drágult a sör, miközben Dubajban és Tokióban jelentősen csökkent a közkedvelt ital ára.
Módosulnak a Bérgarancia Alapból történő támogatás-lehívás veszélyhelyzeti szabályai.
Nemzetközi körözést adtak ki a pesti parkolási maffia feje ellen: sejthető, melyik országba menekült Fürst György
A Centrum Parkoló Kft. egykori ügyvezetőjét a pesti parkolási maffia perében ítélték el, a büntetése elől Izraelbe szökött.
Kevéssé változott, gyengült kissé a forint árfolyama szerda reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Így lett Lengyelországból gazdasági mintaállam 2025-re: Magyarország előtt is adott volna a lehetőség?
Lengyelország gazdasága lendületet vett, és a legfrissebb nyilatkozatok azt mutatják: a növekedés üteme a következő negyedévben várhatóan tovább gyorsulni fog.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd reggel az előző esti jegyzéséhez képest
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 387,66 forintról 387,40 forintra csökkent 18 órakor.
A Reklámszövetség a reklámadó koncepciójának felmerülése óta hangoztatja szakmai ellenérveit a különadóval szemben.
A nyomozók különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás megalapozott gyanúja miatt nyolc embert hallgattak ki gyanúsítottként.
A Microsoft hétfőn bejelentette, hogy exportengedélyeket szerzett az Nvidia chipek szállítására az Egyesült Arab Emírségeknek.
Enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén: erre bazírozhatnak most a befektetők
Iránykereskedéssel, enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés hétfőn a Budapesti Értéktőzsdén.
A NATO-kiadások enyhítésére létrehozott hitelalapot ez EU elindította, és Magyarországnak is juthat belőle.
Erősödött kissé a forint a főbb devizákkal szemben hétfő reggelre a péntek esti jegyzéséhez képest.
Elbukott egy adónem Magyarországon, ki kell vezetni? Itt az uniós bírósági döntés: a helyzet egyértelmű
Az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka uniós joggal ellentétesnek minősítette a magyar szén-dioxid-kvóta-adót.
Növekvő forgalomban emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten: a BUX pénteken 107 319,91 ponton, történelmi csúcson zárt.
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
Háziállatok, Otthon Start, nyugdíjak és isklai oktatás is a témáink között szerepeltek a Pénzcentrumon a 44. héten.
55 millió forint értékben találtak kábítószert a fővárosi rendőrök annál a dílernél, akitől egy belvárosi szórakozóhely biztonsági őre is vásárolt – mindkettőt elfogták.