Vadiúj forintérméket vezetnek be Magyarországon: ennyit fognak érni

Magyar Nemzeti Bank 20 000 forint névértékű ezüst és 3 000 forint névértékű színesfém emlékérmét bocsát ki a Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulója alkalmából. A jegybank az emlékérmék mellett 200 Ft-os forgalmiérme-emlékváltozatot is kibocsát 1 millió példányban.

Gróf Széchenyi István az 1825. évi pozsonyi országgyűlésen birtokainak egy évi jövedelmét ajánlotta fel a Magyar Tudós Társaság létrehozására. A mai Magyar Tudományos Akadémia elődje 1830. november 17-én tartotta első ülését Pozsonyban, és az intézmény hamarosan a magyar szellemi élet fő szervezőjévé vált.

A Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulója tiszteletére az MNB 200 forintos forgalmiérme-emlékváltozatot, valamint 20 000 forint névértékű ezüst emlékérmét és annak 3000 forint címletű színesfém változatát bocsátja ki. A forgalmiérme-emlékváltozatot Bitó János Balázs ötvösművész, míg az emlékérmék előoldalát Veres Gábor szobrászművész, hátoldalát Fritz Mihály szobrászművész tervezte.

A most megjelenő pénzérmék elsődleges szerepe az értékközvetítés és a figyelemfelhívás. A 200 forintos forgalmi érme emlékváltozatával a lakosság a készpénzfizetési forgalomban, a mindennapi vásárlások során találkozhat. Az emlékérmék fizetőeszközként való használata ugyanakkor kerülendő, a rajtuk szereplő névérték a gyűjtői értékük megőrzését szolgálja.