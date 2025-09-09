Munkaszüneti napok Ausztria területén 2025-ben és 2026-ban: ezekre a dátumokra figyelj

Ausztria munkanapok és munkaszüneti napok szempontjából hasonló módon szervezi munkaidő naptárát, mint Magyarország, a határ túloldalán azonban több extra szabadnappal gazdálkodnak a dolgozók, mint itthon. Nézzük, mikor lesznek munkaszüneti napok Ausztriában, mi mindent érdemes tudnunk Ausztria munkaszüneti napok 2025 és 2026 évi alakulásáról!

Ausztria munkaszüneti napok szempontjából eseménydús munkaidő naptárt tudhat a magáénak: számos állami és egyházi ünnepet tartanak számon, melyek közül sokat extra pihenőnappal ünnepelnek. Nézzük, mi minden derül ki az osztrák munkaidő naptárból és mikor lesznek a munkaszüneti napok Ausztriában 2025 és 2026 évében!

Munkaszüneti napok Ausztria: mikor vannak ünnepnapok Ausztriában?

Ausztria munkanapok és munkaszüneti napok szempontjából alapvetően Magyarországhoz hasonló módon tervezi meg a munkaévet. A legfontosabb egyházi ünnepek (pl. húsvét, karácsony, mindenszentek) a határ túloldalán is ugyanúgy munkaszüneti napnak számítanak, ahogy itthon, azonban az osztrák nemzeti ünnepek nem azonosak a magyar nemzeti ünnepekkel. Ausztriában számos olyan egyházi ünnepet is munkaszüneti napként tartanak nyilván, melyek itthon egyszerű hétköznapnak számítanak (pl. vízkereszt, úrnapja, szeplőtelen fogantatás napja).

A tanév rendje Ausztriában nem azonos a hazaival: az iskolakezdés és a tanév vége, továbbá a tanítási szünetek időpontjai részben attól függenek, melyik tartományban jár gyermekünk iskolába, mivel a helyi autonóm egységek egymástól eltérő oktatási rendet alkalmaznak. Bécsben, Alsó-Ausztriában és Burgenlandban jellemzően augusztus 31-ig tart a nyári szünet és szeptember 1-jén kezdődik az oktatás, míg Felső-Ausztriában, vagy például Karintiában szeptember 7-én véget a nyári pihenés és 8-ától indul az iskola.

Osztrák munkaidő naptár 2025

Nézzük, Ausztria munkaszüneti napok szempontjából hogyan tervezi az évet! A lenti osztrák munkaidő naptáron (forrás: Jahreskalender) láthatjuk, milyen ünnepnapok vannak Ausztriában (narancssárgával jelölt dátumok) és melyek a "piros betűs", munkaszüneti napként számontartott napok (pirossal jelölt dátumok).

Ausztria munkaszüneti napok 2025

2025. január 1.: Újév

2025. január 6.: Háromkirályok napja

2025. április 21.: Húsvét hétfő

2025. május 1.: Állami ünnep

2025. május 29.: Urunk mennybemenetele

2025. június 9.: Pünkösdhétfő

2025. június 19.: Úrnapja

2025. augusztus 15.: Nagyboldogasszony

2025. október 26.: Nemzeti ünnep

2025. november 1.: Mindenszentek

2025. december 8.: Szűz Mária szeplőtelen fogantatása

2025. december 25.: Karácsony

2025. december 26.: Szent István ünnepe

Osztrák munkaidő naptár 2026

Mivel kevesebb, mint négy hónap van hátra az idei munkaévből, érdemes áttekintenünk azt is, hogyan alakulnak a munkaszüneti napok Ausztriában 2026 során. Fontos különbség például, hogy míg itthon újévkor négynapos hosszúhétvégét élvezhetünk, ausztriában január 2-a marad sima munkanap.

Ausztria munkaszüneti napok 2026

2026. január 1.: Újév

2026. január 6.: Háromkirályok napja

2026. április 6.: Húsvét hétfő

2026. május 1.: Állami ünnep

2026. május 14.: Urunk mennybemenetele

2026. május 25.: Pünkösdhétfő

2026. június 4.: Úrnapja

2026. augusztus 15.: Nagyboldogasszony

2026. október 26.: Nemzeti ünnep

2026. november 1.: Mindenszentek

2026. december 8.: Szűz Mária szeplőtelen fogantatása

2026. december 25.: Karácsony

2026. december 26.: Szent István ünnepe

Munkaszüneti napok Ausztria: mire figyeljünk?

Ha ünnepnapokon tervezünk Ausztriába utazni, mindenképpen tartsuk szem előtt, hogy az osztrák munkaszüneti napokon a legtöbb bolt (leszámítva például a benzinkutakat, gyógyszertárakat, kisebb családi vállalkozásokat) zárva tart, továbbá a közlekedési menetrendek is módosulnak. Indulás előtt ne feledkezzünk meg a választott közlekedési társaság honlapján ellenőrizni az ünnepi menetrendet, autóval történő utazás előtt pedig megvásárolni az osztrák autópálya matricát.

Ausztria munkaszüneti napok idején számos nagyvárosban tart különféle rendezvényeket, melyekre érdemes lehet egy-egy szabadnapot is kivennünk. Hogy pihenőidőnket a lehető leggazdaságosabban tudjuk beosztani, érdemes már most átlapoznunk, a 2026-os munkaidő naptárt és ellenőriznünk a jövő évi ünnepnapok elhelyezkedése mellett a szombati munkanapokat 2026-ban.