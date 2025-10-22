Összeomlott a Labubu-őrület? Kiderült, mi áll az árzuhanás mögött!

A Labubu játékfigurák másodpiaci árának csökkenése inkább a kínálat növekedésével, mintsem a kereslet visszaesésével magyarázható, miközben a Pop Mart bevételei továbbra is meredeken emelkednek. - számolt be a Reuters.

A 22 éves Kasidit Teerawiboosin, aki Thaiföldön a Pop Mart játékok viszonteladójaként tevékenykedik, arról számolt be, hogy a korábban könnyen profitot hozó Labubu figurák másodpiaci árai "nagyon, nagyon gyorsan csökkennek".

A Pop Mart "The Monsters" sorozatába tartozó Labubu figurák az első félévi bevétel több mint egyharmadát tették ki, miközben az eladások meredeken emelkedtek olyan hírességek rajongásának köszönhetően, mint Lisa a Blackpink K-pop csoportból, Rihanna énekesnő és David Beckham - számolt be a Reuters.

A kínai Qiandao műjáték viszonteladói platform adatai szerint az áprilisban bevezetett "Luck" Labubu figura ára júniusban tetőzött 500 jüan (70,20 dollár) felett a másodpiacon, de mostanra 108 jüan körülire csökkent. A sorozat más karaktereinek árai már a hivatalos Pop Mart üzletek árai alá estek.

A befektetők gyorsan a hűlő keresletre fogták a viszonteladási árak csökkenését, ami a Pop Mart részvényárfolyamának mintegy 25%-os esését eredményezte az augusztusi csúcsokhoz képest. Az elemzők és maga a vállalat azonban azt állítják, hogy a probléma inkább a kínálat növekedése, nem pedig a kereslet csökkenése.

A Pop Mart közlése szerint idén megtízszerezte a plüssjátékok, köztük a Labubu figurák kínálatát, és havonta körülbelül 30 millió darabot gyárt.

"Ez hasonló a koncertjegyekhez" – mondta Sid Si, a Pop Mart ügyvezető igazgatója és társüzemeltetési vezetője a Reuters Labubu viszonteladási értékével kapcsolatos kérdéseire. "A rajongók gyakran túlárazott jegyekért versengenek, mert a helyszínek nem tudnak több ülőhelyet biztosítani a megnövekedett kereslet kielégítésére, de a Pop Mart esetében van egy döntő különbség – proaktívan növelhetjük a kínálatot a keresleti nyomás enyhítésére."

A Morningstar elemzője, Jeff Zhang szerint a csökkenő viszonteladási árak "potenciálisan" jelezhetik a kielégített keresletet, de a megnövekedett kínálatot is, figyelembe véve, hogy a viszonteladók valószínűleg jelentős részét tették ki az elsődleges piaci eladásoknak.

A Pop Mart bevételei július-szeptemberben akár 250%-kal is nőttek, meghaladva az év első felének 204,4%-os növekedését, derül ki egy tőzsdei bejelentésből.

A Morgan Stanley elemzői egy szeptemberi ügyfélközleményben megjegyezték, hogy "a másodpiaci árak nem tükrözik hatékonyan a valós keresleti-kínálati helyzetet", különösen a Pop Mart idei erőfeszítései fényében, amelyek a spekuláció korlátozására irányultak, és "erre a mutatóra túlzottan támaszkodva félrevezető következtetésekre juthatunk".

A feltörekvő karakterek, mint a "Twinkle Twinkle" és a nemzetközi terjeszkedés lehetősége továbbra is fontos tényezők a Pop Mart növekedése szempontjából, állítják a Morgan Stanley elemzői.