A Brent nyersolaj határidős jegyzése 1,24 dollárral (2,0%) 62,56 dollárra emelkedett hordónként.
Összeomlott a Labubu-őrület? Kiderült, mi áll az árzuhanás mögött!
A Labubu játékfigurák másodpiaci árának csökkenése inkább a kínálat növekedésével, mintsem a kereslet visszaesésével magyarázható, miközben a Pop Mart bevételei továbbra is meredeken emelkednek. - számolt be a Reuters.
A 22 éves Kasidit Teerawiboosin, aki Thaiföldön a Pop Mart játékok viszonteladójaként tevékenykedik, arról számolt be, hogy a korábban könnyen profitot hozó Labubu figurák másodpiaci árai "nagyon, nagyon gyorsan csökkennek".
A Pop Mart "The Monsters" sorozatába tartozó Labubu figurák az első félévi bevétel több mint egyharmadát tették ki, miközben az eladások meredeken emelkedtek olyan hírességek rajongásának köszönhetően, mint Lisa a Blackpink K-pop csoportból, Rihanna énekesnő és David Beckham - számolt be a Reuters.
A kínai Qiandao műjáték viszonteladói platform adatai szerint az áprilisban bevezetett "Luck" Labubu figura ára júniusban tetőzött 500 jüan (70,20 dollár) felett a másodpiacon, de mostanra 108 jüan körülire csökkent. A sorozat más karaktereinek árai már a hivatalos Pop Mart üzletek árai alá estek.
A befektetők gyorsan a hűlő keresletre fogták a viszonteladási árak csökkenését, ami a Pop Mart részvényárfolyamának mintegy 25%-os esését eredményezte az augusztusi csúcsokhoz képest. Az elemzők és maga a vállalat azonban azt állítják, hogy a probléma inkább a kínálat növekedése, nem pedig a kereslet csökkenése.
A Pop Mart közlése szerint idén megtízszerezte a plüssjátékok, köztük a Labubu figurák kínálatát, és havonta körülbelül 30 millió darabot gyárt.
"Ez hasonló a koncertjegyekhez" – mondta Sid Si, a Pop Mart ügyvezető igazgatója és társüzemeltetési vezetője a Reuters Labubu viszonteladási értékével kapcsolatos kérdéseire. "A rajongók gyakran túlárazott jegyekért versengenek, mert a helyszínek nem tudnak több ülőhelyet biztosítani a megnövekedett kereslet kielégítésére, de a Pop Mart esetében van egy döntő különbség – proaktívan növelhetjük a kínálatot a keresleti nyomás enyhítésére."
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A Morningstar elemzője, Jeff Zhang szerint a csökkenő viszonteladási árak "potenciálisan" jelezhetik a kielégített keresletet, de a megnövekedett kínálatot is, figyelembe véve, hogy a viszonteladók valószínűleg jelentős részét tették ki az elsődleges piaci eladásoknak.
A Pop Mart bevételei július-szeptemberben akár 250%-kal is nőttek, meghaladva az év első felének 204,4%-os növekedését, derül ki egy tőzsdei bejelentésből.
A Morgan Stanley elemzői egy szeptemberi ügyfélközleményben megjegyezték, hogy "a másodpiaci árak nem tükrözik hatékonyan a valós keresleti-kínálati helyzetet", különösen a Pop Mart idei erőfeszítései fényében, amelyek a spekuláció korlátozására irányultak, és "erre a mutatóra túlzottan támaszkodva félrevezető következtetésekre juthatunk".
A feltörekvő karakterek, mint a "Twinkle Twinkle" és a nemzetközi terjeszkedés lehetősége továbbra is fontos tényezők a Pop Mart növekedése szempontjából, állítják a Morgan Stanley elemzői.
Nesze neked IKEA karácsonyi kalendárium: Szlovákiában vagy Ausztriában sokkal jobban megéri megvenni
Szeptember közepe óta ismét kapható az IKEA Vintersaga adventi kalendáriuma, ami Magyarországon normál áron 4 990 forintba, Family kártyával pedig 4 290 forintba kerül.
Lámpákat vizsgált a fogyasztóvédelem: az összes megbukott a teszteken, ezeket semmiképp se vedd meg!
Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) az elmúlt időszakban a hordozható, lítiumion-akkumulátoros lámpákat ellenőrizte,
2025 novemberétől immár 3,2 millió magyar fogyasztó tud termékeket házhozszállítással rendelni az ország 107 településén.
A Pizza Hut 68 étterme bezár az Egyesült Királyságban, miután a DC London Pie Ltd csődeljárás alá került, veszélyeztetve több száz munkahelyet 75 helyszínen.
Brutálisan sokan keresik a Nobel-díjas Krasznahorkai László műveit: jól járhat, akinél lapul egy ilyen könyv?
Az író nevével kapcsolatos keresések száma már a díj kihirdetése előtti két hétben két és felszeresére, a Nobel-díj odaítélését követően pedig százszorosára nőtt.
Legtöbbször a felhalmozott készételetek, pékáruk, a zöldséget és gyümölcsök végzik így, de egy sor más élelmiszer is erre a sorsra jut.
Lidl, Aldi, Tesco, Penny, Spar, Auchan: óriási tökháborúba kezdtek a magyar boltok - mutatjuk, hol a legolcsóbb a faragható Halloween tök
A Halloween-láz idén is elérte a magyar boltokat: a nagy láncok a 43. héten egyszerre indították el a faragható tök akciókat.
Súlyos boltbezárásokra készülhetnek a magyar vásárlók: már a héten elkezdődik, muszáj előre készülni
Október 23-ból egy négynapos hosszúhétvége kerekedik, azonban nem ez lesz utolsó az idén, hogy az ünnep mellett zárva tartanak a boltok.
Október közepén ünnepélyes könyvbemutatóval érkezett a Rossmann polcaira a #NoFilter könyv – hiánypótló, tudományosan megalapozott, mégis közérthető útmutató.
2025-ben már mesterséges intelligencia is segíti a csalókat.
Őrületes akcióval nyitja meg első magyar üzletét a SharkNinja: ilyen cuccokat árulnak, most akár féláron is
Az első vásárlók akár féláron is megvásárolhatják a nagy teljesítményű Shark háztartási kisgépeket vagy a hajszárító- és formázó eszközöket, illetve a Ninja okos konyhai eszközeit.
Ennek nem fognak örülni a sörkedvelők: bekeményítenek a sörgyárak, jelentősen drágulhatnak ezek sörök a jövőben
Németországban a tíz legkeresettebb sörmárka közül hatnak a termelői ára mostanság vagy a közeli hónapokban nőni fog.
Sárkeszin tehát tegnap járt, Lovasra pedig ma érkezett meg a Lidl mozgóbolt.
A kávé világpiaca rendkívül volatilis volt az elmúlt egy évben.
A Bizottságra egyre nagyobb nyomás nehezedik, mivel az alkohol rákkeltő kockázatairól szóló vita politikai színtérre lépett.
Strasbourg karácsonyi vásár 2025: hamarosan nyit a strasbourgi adventi vásár a karácsony fővárosában
Strasbourg karácsonyi vásár 2025: tudd meg, mikor lesz karácsonyi vásár Strasbourgban, hol lesznek a strasbourgi adventi vásár helyszínei! Miért Strasbourg a karácsony fővárosa?
A magyar vásárlók többsége akkor költ a legszívesebben, ha akciót lát, és ezt nem is titkolják.
Összesen 48 helyszínre jut el a Lidl busz ősszel, 80 termék lesz kapható annyiért, amennyibe az áruházban kerül.
-
Dübörög az energiaátmenet a kkv-szektorban - akár félmilliárd forint hitel is igényelhető
A kkv-szektor gyorsan igyekszik alkalmazkodni az új energiapiaci környezethez, de ez rendkívül tőkeigényes. Pánikra nincs ok: a cégeknek csak válogatnia kell a pályázatok között.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
#NoFilter: a Rossmann és a Krémmánia közös könyvet adott ki (x)
Október közepén ünnepélyes könyvbemutatóval érkezett a Rossmann polcaira a #NoFilter könyv – hiánypótló, tudományosan megalapozott, mégis közérthető útmutató.