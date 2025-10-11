Új diszkontlánc tarol Budapesten! A diszkontok brutálisan alacsony árakkal és új modellel szállnak szembe a Lidl, Aldi és Penny triójával.
Pillanatok alatt elkapkodták Rácz Jenő hamburgerét a a magyar McDonald's-okból: készlethiány van
Rekordidő alatt fogyott el a McDonald's és Rácz Jenő Michelin-csillagos séf közös hamburgerének alapanyagkészlete. A különleges termék iránti kereslet messze felülmúlta a vállalat várakozásait, így több étteremben már az első napokban hiánycikké vált.
A McDonald's Magyarország és Rácz Jenő Michelin-csillagos séf együttműködésével létrehozott 'Limited by Rácz Jenő' termékcsalád váratlan sikert aratott a fogyasztók körében. A gyorsétterem-lánc közleménye szerint mindössze 1-2 nap alatt elfogytak azok az alapanyagok, amelyeket eredetileg több hétre terveztek.
A rendkívüli érdeklődés következtében a vállalat számos éttermében átmenetileg nem elérhető a teljes kínálat. A McDonald's kiemelte, hogy a Rácz Jenő-féle termékek esetében is szigorúan betartják a megszokott minőségi és élelmiszerbiztonsági előírásokat, ami miatt az utánpótlás megszervezése hosszabb időt vesz igénybe - jelentette a Portfolio.
A gyorsétterem-lánc beszerzési és logisztikai részlegei, valamint beszállító partnerei már teljes kapacitással dolgoznak azon, hogy a hiányzó alapanyagok mielőbb eljussanak mind a 118 magyarországi étterembe. A vállalat közleményében megköszönte vendégei türelmét és a különleges menü iránti kiemelkedő érdeklődést.
Magdeburg karácsonyi vásár 2025: A magdeburgi adventi vásár legfontosabb tudnivalói, dátumok és programok
November 20-tól várja a látogatókat a Magdeburg karácsonyi vásár 2025-ben is. Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat a magdeburgi adventi vásár dátumairól, a város egyéb látnivalóiról.
A baromfihúsok árának alakulását jelentősen befolyásolta a kormányzati árrésstop.
A mosogatógép használatához könnyű hozzászokni. Ez az a háztartási eszköz, amelynek használatával jelentős mennyiségű vizet és időt takaríthatunk.
A SPAR Magyarország tovább fejleszti hálózatát Magyarországon.
Az IKEA Magyarország közölte, hogy a megnövekedett rendelések miatt késések várhatók a kiscsomagos házhoz szállításoknál.
A koporsós temetés országos átlagára átlépte a félmillió forintot, egy év alatt több mint 12 százalékot drágult.
Világhírű ruhamulti terjeszkedne agresszívan a szomszédban: hamarosan megnyílhat az első magyar bolt is?
A japán ruházati óriás, a Uniqlo első fizikai üzletének megnyitására készül, amivel új fejezetet nyithat jelenlétében Közép-Európában.
A MediaMarkt szakértői a gazdasági környezet kihívásairól, a vásárlói szokások és igények változásáról, valamint a MediaMarkt Marketplace-ről meséltek.
Nyugdíjasok vesztőhelye: tényleg drágább a helyi Tesco Express, mint a város széli nagy hipermarket?
A Gateshead-i Highfield lakói szerint a helyi Tesco Express magasabb árai miatt "büntetésben" érzik magukat, mivel ez az egyetlen elérhető szupermarket a környéken.
Magyaros végkifejlet az ország első személyzet nélküli boltjában: annyit loptak, hogy biztonsági őrt kellett felvenni
A lopások miatt fel kellett venni egy biztonsági őrt a szegedi okosboltba.
Egy vezető beosztású nógrádi kormánytisztviselőt értek lopáson a balassagyarmati Lidl önkiszolgáló kasszáinál.
Születésnapját ünnepli a MySPAR app, amit már több mint félmillióan használnak nap mint nap. Most a hetente frissülő digitális kuponok többsége akár 30% kedvezményt ad,...
A részletes inflációs adatokból továbbra is jól látszik, hogy a mindennapi vásárlások szintjén még bőven érezni az áremelkedést.
Akciófilmbe illő jelenet játszódott a budapesti Golgota úti piacon - írja közleményében a NAV.
Fokhagymában mutattak ki tiltott és az egészségre rendkívül káros növényvédőszer-származékot.
Az OKSZ továbbra is azt szeretné elérni, hogy törölje el a kormány az árréscsökkentést, annak ugyanis súlyos következményei vannak a kereskedőkre.
Retró megjelenésű konyhai és háztartási kisgépeket akcióz le a Lidl a jövő héttől. A konyhai robotgéptől a turmixon át a kávéfőzőkig mindenből lesz 1973-as dizájnú...
A sikeres tesztidőszak után az év végéig országszerte 139 új készülék áll majd az ügyfelek rendelkezésére.
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
