Kuching, Malajzia - 2010. október 3.: Mosolygó ázsiai pár eszik a kuchingi nemzetközi repülőtér McDonalds éttermében. Sötét van, és a McDonalds kivilágított M-logója világít az asztalokon.
Pillanatok alatt elkapkodták Rácz Jenő hamburgerét a a magyar McDonald's-okból: készlethiány van

Pénzcentrum
2025. október 11. 11:28

Rekordidő alatt fogyott el a McDonald's és Rácz Jenő Michelin-csillagos séf közös hamburgerének alapanyagkészlete. A különleges termék iránti kereslet messze felülmúlta a vállalat várakozásait, így több étteremben már az első napokban hiánycikké vált.

A McDonald's Magyarország és Rácz Jenő Michelin-csillagos séf együttműködésével létrehozott 'Limited by Rácz Jenő' termékcsalád váratlan sikert aratott a fogyasztók körében. A gyorsétterem-lánc közleménye szerint mindössze 1-2 nap alatt elfogytak azok az alapanyagok, amelyeket eredetileg több hétre terveztek.

A rendkívüli érdeklődés következtében a vállalat számos éttermében átmenetileg nem elérhető a teljes kínálat. A McDonald's kiemelte, hogy a Rácz Jenő-féle termékek esetében is szigorúan betartják a megszokott minőségi és élelmiszerbiztonsági előírásokat, ami miatt az utánpótlás megszervezése hosszabb időt vesz igénybe - jelentette a Portfolio.

A gyorsétterem-lánc beszerzési és logisztikai részlegei, valamint beszállító partnerei már teljes kapacitással dolgoznak azon, hogy a hiányzó alapanyagok mielőbb eljussanak mind a 118 magyarországi étterembe. A vállalat közleményében megköszönte vendégei türelmét és a különleges menü iránti kiemelkedő érdeklődést.

Címlapkép: Getty Images
