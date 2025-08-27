Time Out Market 2025, Budapest: fontos részletek derültek ki, itt van minden tudnivaló

Budapest pezsgő gasztronómiai és kulturális életét hamarosan még több izgalmas élménnyel gazdagítja a Time Out Market Budapest: 2025. szeptember 20-án, szombaton 11 óra 30 perckor nyílnak meg a kapuk a nagyközönség előtt a történelmi múltú, megújult fényében ragyogó Corvin Palace-ban, a Blaha Lujza téren, ahol minden nap 11:30 és 23:30 között várják majd a látogatókat.

A Time Out Market egy olyan különleges, sokszínű piac, amely egy fedél alatt hozza össze a város és a környező régiók kiemelkedő séfjeit, éttermeit, italkínálatát és kulturális élményeit. A közép- és kelet-európai régióban elsőként megnyíló budapesti Time Out Market tizenegy díjnyertes és feltörekvő étteremnek, három bárnak, öt rendezvényhelyszínnek ad otthont és mintegy 540 ülőhellyel várja a látogatókat.

A különböző karakterű konyhák és ízek kavalkádja a helyi tehetségeket és vendéglátókat ünnepli. Itt a vendégek valóban a város legjavába kóstolhatnak bele, családjukkal vagy barátaikkal a közösségi asztaloknál ülve élvezhetik az ínycsiklandó fogásokat, amelyeket a legkiválóbb séfek és csapataik a szemük előtt készítenek el.

A Time Out Market Budapest indulását kísérő kampányban a főváros történelmi ikonikus alakjai és kortárs művészek is bemutatásra kerültek; most, a nyitást megelőző utolsó fázisban pedig a Palotanegyed jövőjét formáló kulináris tehetségek, azaz a Markethez csatlakozó éttermek és séfek kerülnek reflektorfénybe. Ők a Time Out Market Budapest arcai: az a 11 konyha és kreatív hang, akik egy-egy fogással egyszerre keltik életre a történelmet, és alakítják Budapest gasztronómiai és kulturális jövőjét.

A résztvevők teljes névsora most válik nyilvánossá – az ünnepélyes indulást egy különleges közös fotó is megörökíti. A fotózás helyszíne a Corvin Palace-ban található, impozáns Apollo Gallery volt, ahol a csatlakozó éttermek és séfek együtt álltak kamera elé.

Ma az utolsó négy gasztronómiai szereplőről is lehullt a lepel, így vált teljessé a Time Out Market Budapest kiemelkedő kínálata, még gazdagabbá téve a vendégek számára elérhető ízek palettáját.

M’EAT by Rácz Jenő – prémium magyar előételek, mediterrán életérzéssel fűszerezve

A M’EAT – antipasti & grill koncepció mögött Rácz Jenő séf áll, akinek egy Michelin-csillaggal elismert étterme és szakmai tapasztalata garancia a kiemelkedő minőségre. A spanyol és portugál tapas bárok könnyed, pezsgő hangulatából merít inspirációt, miközben a legkiválóbb magyar felvágottakat és sajtokat kínálja. „Vannak az életben olyan pillanatok, amikor az ember azt érzi: «Megérkeztem, ez egy igazán jó hely!» Pontosan ez volt a célom, amikor megálmodtam a M’EAT-et.

Arra számítunk, hogy elsősorban azok jönnek majd ide, akik szeretik a könnyedséget és szívesen töltik az idejüket barátokkal, családdal, jó beszélgetésekkel” - meséli Rácz Jenő. Az étlap középpontjában válogatott magyar húsáruk, kézműves sonkák és szalámik állnak, amelyeket a helyszínen frissen szeletelnek. A választékban olyan különlegességek is helyet kapnak majd, mint a házi készítésű pástétom, vagy a főtt libamáj házi lekvárral és friss brióssal.

A LIRA by Essência Restaurant az elérhető fine dining élményét hozza el

A LIRA by Essência Restaurant a budapesti Michelin-csillagos Essência csapatának új koncepciója, amely a letisztult, karakteres ízekre és a minőségi alapanyagokra épít. A Tiago Sabarigo séf és Miguel Diniz sous chef nevéhez fűződő LIRA azokat a vendégeket szólítja meg, akik közvetlenebb, mégis igényes formában szeretnének találkozni a magas szintű gasztronómiával.

Az étlapon szereplő fogások - például a tatár beefsteak osztrigaemulzióval, a házi készítésű tagliatelle feketekagylóval és füstölt tengeri algás vajjal, vagy a mandulatorta gorgonzola fagylalttal - mind kifejezetten a Time Out Market Budapest számára készültek. Minden tányér az elegancia és a könnyedség harmóniáját tükrözi, mellyel céljuk, hogy a Michelin-csillagos minőség ne csak ünnepi alkalmakra szóljon, hanem elérhető legyen egy baráti ebéd vagy egy spontán vacsora keretében is.

A Hai Nam Pho karakteres, nosztalgikus vietnámi ízekkel érkezik

A Hai Nam Pho története a 2000-es évek elején a VIII. kerületben, családi vállalkozásként indult - most pedig visszatérnek oda, ahol minden kezdődött: autentikus vietnámi ízekkel csatlakoznak a Time Out Market Budapest kínálatához. A Hai Nam új egységét Vo Son Hai és testvére, Nam - második generációs vietnámi magyarok - közösen álmodták meg. Ételeiket helyi alapanyagokból - köztük saját készítésű tésztáikból - állítják össze, így tisztelegnek gasztronómiai örökségük előtt. Az étlap minden eleme személyes élményeken alapul: évtizedek óta tökéletesített húsleves, gyermekkori reggelik hangulata, vagy éppen azok az ételek, amelyekhez ők maguk alkottak magyar elnevezéseket. A Hai Nam Pho az észak-vietnámi konyha hagyományosan könnyed, őszinte ízvilágát hozza el, amelyben a nosztalgia és a megújulás tökéletes egyensúlyban van.

Born to Mix: az ikonikus Absolut exkluzív koktélbárral jelentkezik

A világ egyik legismertebb prémium italmárkája, az Absolut Vodka új formában mutatkozik be: a jellegzetes Absolut ízvilágot ezentúl saját koktélbárján keresztül is megismerhetik az érdeklődők a Time Out Market Budapest falai között. Az Absolut Bar a márka Born to Mix filozófiáját hozza el, amely az emberek, ötletek, kultúrák és természetesen a koktélok találkozását ünnepli. Legyen szó egy tökéletesen elkészített Espresso Martiniről, egy frissítő Cosmopolitanról vagy egy fűszeres Bloody Mary-ről, az Absolut Bar a klasszikus italok mellett egyedi koktélkülönlegességeket is kínál, bemutatva az Absolut merész karakterét. A márka művészethez, éjszakai élethez és markáns ízekhez való kötődése révén gondoskodik a különleges élményről: az Absolut Bar minden látogatás alkalmával izgalmas koktélokat és pezsdítő hangulatot ígér.

Túl az étkezésen – izgalmas bárprogram és kulturális élmények is várják a látogatókat

A Time Out Market Budapest nemcsak az élvonalbeli helyi gasztronómiai tehetségeket mutatja be egy laza hangulatú, egyedi designnal megálmodott térben, hanem három bárban helyi borokkal, sörökkel, koktélokkal, alkoholmentes italokkal és üdítőkkel is várja a vendégeket, miközben művészeti és kulturális élmények is színesítik a programkínálatot.

A „város legjava egy fedél alatt” küldetés jegyében a Time Out Market Budapest gondosan összeállított bárprogramja igazi felfedezőút lesz: az érdeklődőket olyan különleges programokkal várják, mint a szakértő sommelier-k által tartott borkóstolók, ahol megismerhetik a hazai borvidékeket, kreatív koktélworkshopok, ahol elleshetik a profi bartenderek trükkjeit, vagy éppen a város kraftsör-kultúráját is felfedezhetik szezonális válogatásokon keresztül.

Budapest kulturális élete ugyanolyan pezsgő, mint gasztronómiája; a Time Out Market Budapest pedig egész évben változatos kulturális programokat és eseményeket kínál majd: koncertek, előadások és színes aktivitások mutatják be a helyi tehetségeket hétről hétre. Hétfőnként élő zongoraestek a Magyar Bárzongoristák Egyesülete és a Roland zongora szervezésében, kedden és szombaton jazz koncertek a Paloznaki Jazzpiknik szervezésében, szerdán és pénteken intimebb hangulatú fellépések szórakoztatják a közönséget a Banana Records szervezésében, míg csütörtökönként DJ-szettek gondoskodnak a hangulatról a Budai House Clique jóvoltából. Vasárnaponként a családoké a főszerep, külön programokkal a gyerekeknek. A heti kínálatot havonta egy nagyszabású koncert teszi még izgalmasabbá.

Balogh Viktor, a Time Out Market Budapest tulajdonosa elmondta: „A Time Out Market Budapest új gasztronómiai és kulturális élményt hoz a városba, és alig várjuk, hogy szeptember 20-án megnyithassuk kapuinkat – ez egy igazán különleges alkalom lesz arra, hogy a hazai fantasztikus tehetségeket ünnepeljük. Az elmúlt években Budapesten és Magyarországon is jelentősen fejlődött a gasztronómiai élet, és mi egy olyan helyet szerettünk volna létrehozni, ahol bemutathatjuk a gazdag, sokszínű kulináris és kulturális kínálatot, valamint az itthoni gasztronómia legkiemelkedőbb alakjait.

Fontosnak tartottuk, hogy a város ismert séfjeit és díjnyertes éttermeit is bemutassuk, ugyanakkor lehetőséget adjunk a helyi gyöngyszemeknek és a feltörekvő tehetségeknek is, hogy megmutathassák tudásukat. Nagy örömünkre szolgál, hogy ebben a projektben nemcsak mi hiszünk, hanem az ország legkiemelkedőbb gasztronómiai szereplőivel együtt hozhatunk létre valami egészen újat, amit Budapest még nem látott. Célunk, hogy a vendégeinknek egyedi, mégis megfizethető élményt nyújtsunk a belvárosi Corvin Palace-ban, és ezzel értékes részévé váljunk a környék és a város életének. Bízunk benne, hogy így visszanyeri azt a méltó helyét a városban, amelyet évtizedekkel ezelőtt betöltött."