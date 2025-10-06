2025. október 6. hétfő Brúnó, Renáta
Raw fresh chicken meat slices on a display of a market counter
Vásárlás

Eszement drágulás a boltokban: ötödével kerül többe ez a termék, mégis mi folyik itt?

RTL
2025. október 6. 19:44

Tízmillió tojó hiányzik az egész EU-ból, ami a tavaszi madárinfluenza-járvány miatt nincs meg, és ez az árakat is alaposan felverte.

Többek között a madárinfluenzajárvány is felelős azért, hogy csaknem ötödével kerül már többe a csirkemell kilója, mint a tavalyi év azonos időszakában. Az RTL Híradója szerint a tavasszal tomboló, a szárnyasokat alaposan megtizedelő járvány miatt sokkal kevesebb tojó van Európában.

A híradónak Héjja Csaba, az MBH Bank agrárstratégiai elemzője azt mondta, hogy egyértelműen a tavasz járvány pkoklható a drágulásért, de alátámasztják a KSH adatai is. Utóbbiból az derül ki, hogy már augusztusban egy kiló csirkemellfiléért több mint 2 600 Ft-ot kellett fizetni - vagyis 19 százalékkal magasabb árat, mint egy évvel korábban. 

Héjja Csaba leszögezte azt is, hogy a teljes Európai Unióban tízmillióval van kevesebb tojó, mint a járvány előtt. Ezt kontextusba elyezve érthetjük igazán, mekkora a hiány: ez Magyarország másfél-két havi baromfitermék-fogyasztását fedi le.

 
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #élelmiszer #járvány #európai unió #ksh #drágulás #baromfi #áremelkedés #madárinfluenza #rtl #húsipar #csirkemell #élelmiszerárak

