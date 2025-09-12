A szűrésen megjelenési arány alacsony, mintegy 30 százalékos, ez óriási baj.
Figyelmeztetnek a tudósok: egészségesnek tűnhet, de nem szabad túlzásba vinni ennek fogyasztását
A túlzott fehérjefogyasztás nem feltétlenül előnyös az egészségre, és fontos a fehérje és a rost megfelelő egyensúlyának megtalálása a táplálkozásban - számolt be a CNN.
A fehérje napjaink egyik legfelkapottabb táplálkozási kifejezése. Legyen szó a Starbucks fehérjedús habos italáról vagy Khloé Kardashian fehérjés popcornjáról, ez a makrotápanyag kulturális jelenséggé vált – és nem véletlenül, hiszen fontos része az egészséges étrendnek.
A fehérje a szénhidrátokkal és zsírokkal együtt a fő makrotápanyagok egyike, és az egyetlen, amely aminosavakat biztosít szervezetünknek. Amikor testünk megemészti a táplálékban lévő fehérjét, az aminosavakra bomlik, amelyek számos testi folyamatban játszanak szerepet: izomépítésben, hormontermelésben, immunrendszer erősítésében, valamint a haj, bőr és köröm egészségének fenntartásában.
Egyes táplálkozástudományi szakértők azonban figyelmeztetnek, hogy a közösségi média trendjei miatt sokan túl sok fehérjét fogyasztanak. "Amikor több fehérjét fogyasztasz, mint amennyire a szervezetednek szüksége van, a tested nem tudja tárolni a felesleget. Egyszerűen kiüríti a vizelettel, vagy energiává vagy zsírrá alakítja" – mondja Dr. Michelle Cardel dietetikus, a WeightWatchers táplálkozási vezetője.
A legtöbb egészséges ember számára ez nem feltétlenül káros, de "ha már elegendő fehérjét fogyasztottál, kielégítetted a szükségleteidet. A több fehérje nem jelent több előnyt, míg a fehérje és a rost egyensúlya rendkívül fontos a hosszú élettartam és az egészség optimalizálása szempontjából" – teszi hozzá Cardel.
Egyes esetekben a túlzott fehérjefogyasztás és a nem megfelelő rostbevitel súlygyarapodáshoz vagy emésztési problémákhoz vezethet. "Az egyik gyakori jel a székrekedés" – mondja Dr. David Liska, a Cleveland Clinic Vastagbélsebészeti Osztályának vezetője. Hozzáteszi, hogy ezért fontos a magas rosttartalmú étrend. "Általában napi 25-35 gramm rostot javasolunk az általános bélrendszeri egészség érdekében – ezt sok folyadékbevitelnek kell kísérnie."
Az ajánlott napi fehérjebevitel (RDA) férfiak és nők számára egyaránt körülbelül 0,8 gramm minőségi fehérje testsúlykilogrammonként, ami nagyjából 0,36 gramm/font. "Tehát egy 68 kilogrammos (150 fontos) ember számára körülbelül 68 gramm fehérje több mint elegendő" – mondja Cardel. Hozzáteszi, hogy a fehérjeszükséglet változhat az életkor vagy a fogyási célok függvényében.
A fehérje és a rost megfelelő egyensúlya segíthet fenntartani az egészséges testsúlyt vagy támogathatja a fogyási célokat. Az Obesity Science and Practice folyóiratban tavaly megjelent tanulmány szerint azok, akik a legsikeresebben fogytak, növelték mind a fehérje-, mind a rostbevitelüket, miközben csökkentették a kalóriabevitelt.
Cardel a kiegyensúlyozott táplálkozás érdekében a "30/30/30 szabályt" követi: "Étkezésenként legalább 30 gramm fehérje, naponta legalább 30 gramm rost és naponta legalább 30 perc testmozgás – ez segít fenntartani az egyensúlyt."
Hogyan lehet egészséges mennyiségű fehérjét és rostot adni az étrendhez? Egy tojás 6 gramm fehérjét tartalmaz, fél csésze túró 14 grammot, egy görög joghurt pedig akár 18 grammot is. A rostbevitelhez fél csésze édesítetlen korpa körülbelül 14 grammot, egy csésze málna pedig körülbelül 8 grammot tartalmaz.
A fehérjében és rostban egyaránt gazdag nassolnivalók közül érdemes a hüvelyeseket választani. Fél csésze edamame körülbelül 8 gramm fehérjét és 4 gramm rostot tartalmaz. A fehérje és rost egészséges egyensúlyának eléréséhez Liska a mediterrán étrend követését javasolja, amely kiegyensúlyozott fehérje-, zöldség- és zsírbevitelt biztosít.
Egy új nemzetközi kutatás szerint a tüdőnk állapota nemcsak légzőszervi egészségünket, hanem szervezetünk általános öregedési folyamatait is befolyásolja.
A STADA Health Report 2025 reprezentatív kutatás 22, főképp európai országban térképezte fel, hogy mik a legkárosabb egészségügyi szokásaink.
Egy friss kutatás célja, hogy további információkat szolgáltasson a vakcina immunológiai hatásairól.
A nyár első felében alig volt szükség védekezésre, ám a csapadékos napok, valamint a nyárias szeptemberi időjárás miatt több helyen jelentős szúnyogártalom alakult ki.
A frontotemporális demenciában szenvedők nemcsak a szavakat veszítik el, hanem az étkezési szokásaik is drámaian megváltozhatnak.
Ezt te is a ChatGPT-vel csináltatod meg? A szakértők szerint borzalmas ötlet, amivel sokat árthatsz magadnak
Bár az AI gyors és ingyenes megoldást kínál, a dietetikusok szerint önmagában nem elegendő a személyre szabott táplálkozáshoz.
Szülők, figyelem! Fontos határidő jár le az iskolákban: nem érdemes elfelejteni, itt vannak a tudnivalók
A 7. osztályos lányoknak és fiúknak szóló humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltásra még péntekig lehet jelentkezni.
Az új, mesterséges intelligenciával működő sztetoszkóp képes három veszélyes szívbetegséget mindössze 15 másodperc alatt felismerni.
A reggeli fejfájás, vagy ha a fejfájás reggel a legerősebb, vészjelző tünet, ki kell vizsgálni a gyereket alaposan.
Egy friss nemzetközi, laboratóriumi vizsgálat szerint a vizsgált 19 cumiból 4 tartalmazott hormonrendszert károsító biszfenol A-t (BPA).
Míg korábban az 50 év felettiek körében alacsony volt a válási arány, ez az utóbbi években jelentősen megváltozott.
Hogyan kapható járókeret receptre, mennyi egy járókeret ára tb támogatással? Mennyi a gurulós járókeret, más néven tb támogatott rollátor vagy könnyű rollátor ára tb támogatással?
Bár a fagyasztás kiváló módja az élelmiszer-pazarlás csökkentésének, a Which? szakértői figyelmeztetnek, hogy nem minden termék alkalmas erre.
Öt Veszprém megyei településen szalmonella gyanús a csapvíz.
Meghalt Kásler Miklós, közölte pénteken Vitályos Eszter kormányszóvivő.
A Meta szigorúbb biztonsági intézkedéseket vezet be mesterséges intelligencia alapú chatbotjainál.
A magyar fiatalok körében egyszerre jelent komoly problémát a túlsúly és a torzult testkép.
Állapotáról vallott a Nemzet Színésze: "A magatehetetlenséget nem kívánom, inkább kiugrom az ablakon!"
Szacsvay László szerint idős korban bölcsebb választás lehet szakemberek segítségét igénybe venni, mint állandóan a családtagokra támaszkodni.
