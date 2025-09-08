2025. szeptember 8. hétfő Mária, Adrienn
Aldi Sud Tábla a parkoló bejáratánál az Aldi szupermarketnél, Wellington, Telford. Az Aldi két olyan szupermarketlánc közös neve, amelyek ugyanazon német család tagjai tulajdonában vannak, és Németország és a világ különböző részei
Rendkívüli akciót hirdetett az Aldi: nem vicc, 5 forintért adják a sztárterméket

Pénzcentrum
2025. szeptember 8. 21:12

Az ALDI Magyarország szeptemberben több mint kétszáz élelmiszer árát tartósan csökkenti, köztük kenyér, pékáruk, húsok, sajtok, zöldségek, gyümölcsök és halak is szerepelnek a listán, akár 20-30 százalékos kedvezménnyel - közölte a boltlánc.

Az áruházlánc emellett szeptember 11-től egyhetes leárazást indít szinte minden ruházati termékére és cipőjére. Az akció során az első napon minden darab 1000 forintba kerül, majd napról napra csökken az ár: 800, 600, 400, 200 és 100 forintért lehet vásárolni, míg szeptember 17-én, az utolsó napon már mindössze 5 forintért kínálnak ruhadarabokat és cipőket. A készlet korlátozott, és az elérhető termékek köre üzletenként eltérhet.

„Diszkontláncként mindig a vásárlók érdekeit tartjuk szem előtt és a lehető legnagyobb támogatást szeretnénk nyújtani nekik a bevásárlások során. A szeptemberben kezdődő árcsökkentésekben népszerű élelmiszerek lesznek tartósan olcsóbbak, míg a ruházati termékek és cipők leárazásával minden vásárló számára szeretnénk a lehető legolcsóbbá tenni az őszi ruhatárfrissítést” – mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.
Címlapkép: Getty Images
#aldi #szeptember #áruházlánc #termékek

