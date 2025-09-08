Az első szakasz szeptember 8-án kezdődik: ettől a naptól a FOXPOST-hálózatban kétféle automata lesz elérhető.
Rendkívüli akciót hirdetett az Aldi: nem vicc, 5 forintért adják a sztárterméket
Az ALDI Magyarország szeptemberben több mint kétszáz élelmiszer árát tartósan csökkenti, köztük kenyér, pékáruk, húsok, sajtok, zöldségek, gyümölcsök és halak is szerepelnek a listán, akár 20-30 százalékos kedvezménnyel - közölte a boltlánc.
Az áruházlánc emellett szeptember 11-től egyhetes leárazást indít szinte minden ruházati termékére és cipőjére. Az akció során az első napon minden darab 1000 forintba kerül, majd napról napra csökken az ár: 800, 600, 400, 200 és 100 forintért lehet vásárolni, míg szeptember 17-én, az utolsó napon már mindössze 5 forintért kínálnak ruhadarabokat és cipőket. A készlet korlátozott, és az elérhető termékek köre üzletenként eltérhet.
„Diszkontláncként mindig a vásárlók érdekeit tartjuk szem előtt és a lehető legnagyobb támogatást szeretnénk nyújtani nekik a bevásárlások során. A szeptemberben kezdődő árcsökkentésekben népszerű élelmiszerek lesznek tartósan olcsóbbak, míg a ruházati termékek és cipők leárazásával minden vásárló számára szeretnénk a lehető legolcsóbbá tenni az őszi ruhatárfrissítést” – mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.
Rákontráz a Lidl és az Aldi akciójára a Tesco: óriási kedvezményt kapnak az idősek, indul a boltháború
A nyugdíjasok számára kiadott 30 000 forintos élelmiszer-utalvány kapcsán Tesco is komoly akciót hirdetett. Korábban a Lidl és az Aldi is kedvezményeket hirdetett a jogosultaknak.
Az élelmiszerárak elszálltak, a pénztárcák pedig egyre vékonyabbak: sok magyar családnak ma már az is kihívás, hogy miből és hogyan rakja össze a heti menüt.
A LEGO soha nem megy ki a divatból – sőt, Magyarországon egyre szélesebb rétegeket hódít meg, a gyerekektől a gyűjtőkön át egészen a felnőtt rajongókig.
Újabb rekordokat ért el az italcsomagolás visszaváltási rendszer, hárommilliárd palack, doboz és üveg került vissza a körforgásba.
Amennyiben a termékből bárki vásárolt, és az még a birtokában van, semmiképp se fogyassza el.
Különösen a gyermekek és fiatalok fejlődő szervezetére káros a dolog.
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén érkezett bejelentés alapján nem engedélyezett rodamin B színezéket mutattak ki a TRS márkájú indiai curryporban.
Elindult a nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalványok postázása, a Lidl pedig felelős, piacvezető vállalatként támogatva az időseket, jelentős kedvezményeket ad számukra.
Dinamikusan terjeszkedik a Pepco Magyarországon, és nem tervez leállni a cég, továbbiak nyitását is tervezik
A kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakit 1,7%-kal haladta meg, az előző hónaphoz képest 0,5%-kal mérséklődött.
Bár a vásárlási hajlandóság magas, sokakat visszatart a fizikai távolság.
A nyári szezont követően, elsősorban a boltok által nyújtott kedvezmények és akciók hozzák meg a kedvet a vásárláshoz.
Legendás üdítőital márka tér vissza a magyar boltok polcaira: imádták a vásárlók a 70-es, 80-as években
Újabb klasszikus magyar üdítőmárka tért vissza a boltok polcaira.
Bár elvileg két éve lehetőségünk lenne a boltok kasszáinál díjmentesen készpénzt felvenni, a gyakorlatban alig találni olyan üzletet, ahol valóban elérhető a szolgáltatás.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ellenőrei súlyos élelmiszerbiztonsági problémákat tártak fel egy budapesti raktárban.
Kongatják a vészharangot, brutálisan bezuhant a hazai sörforgalom: ezt már a legnagyobb főzdék is megérzik
A Magyar Sörgyártók Szövetségének igazgatója szerint a fiatalabb generáció tudatosabban fogyaszt, sokan már inkább teljesen kerülik az alkoholt.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) összesen 72 termék tesztjét végezte el a mosóporok, mosószerek és mosókapszulák között.
1000 forint értékű ALDI-kupont kap, aki legalább 8000 forint értékben vásárol, és fizetéshez akár csak részben nyugdíjas élelmiszer-utalványt használ fel.
Ezért éri meg az elektronikus fizetés: megszólaltak a magyar vállalkozók - videó
Az elektronikus fizetési lehetőségek biztosítása ma már nem csupán opció, hanem a sikeres vállalkozás alapfeltétele.