Több ezer forintot érhet pluszban a 30 ezres nyugdíjas utalvány: mutatjuk, mely boltokban

Szeptember 1-jétől a magyar nyugdíjasok egyszeri, 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt kapnak postán, amelyet az ország bármelyik boltjában levásárolhatnak. A lehetőségre azonnal reagáltak a nagy láncok: különféle kedvezményekkel igyekeznek magukhoz csábítani az időseket, így az utalvány sok helyen jóval többet érhet névértékénél.

Az Aldi volt az első, amely akciót hirdetett. Az áruházlánc 1000 forintos kupont ad azoknak a vásárlóknak, akik legalább 8000 forintért költenek, és a fizetéshez akár részben nyugdíjas élelmiszer-utalványt használnak fel. A kupon bármely magyarországi Aldi-áruházban, bármilyen összegű vásárlás esetén beváltható.

Ezt követte a Lidl, amely legalább 5000 forintnyi utalvány felhasználása után 500 forintos kupont biztosít, amit akár hatszor is igénybe vehetnek a nyugdíjasok, így összesen 3000 forinttal nőhet a keretük. Ráadásul ha a kupon beváltásakor a vásárló használja a Lidl Plus applikációját, egy újabb, 500 forintos digitális kupont kap, amelyet a megszerzéstől számított egy héten belül, 5000 forint feletti vásárlásnál lehet felhasználni.

A legutóbb a Tesco jelentette be a saját programját. Az áruházlánc számítása szerint a 30 ezer forintos utalvány náluk akár 34 500 forintnyi vásárlásra is elég lehet. A konstrukció lényege, hogy a jogosultak azonnal 10% kedvezményt kapnak, majd az elköltött összeg után további 5%-os kuponhoz jutnak, amelyet bármire levásárolhatnak. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden 2000 forintnyi utalvány elköltése után 100 forint pluszkedvezmény jár. A Tesco ezt a lehetőséget egészen az év végéig biztosítja.

Összességében tehát a szeptemberben kiosztott 30 ezer forintos nyugdíjas élelmiszer-utalvány a nagy láncok akcióinak köszönhetően jóval többet érhet a névértékénél. Az Aldi plusz 1000 forintot adhat, a Lidl több lépcsőben akár 3500 forinttal növelheti a keretet, míg a Tesco konstrukciója révén az utalvány akár 34 500 forintnyi vásárlásra is elegendő lehet.

A boltok közötti verseny egyértelmű: minél nagyobb szeletet akarnak megszerezni a nyugdíjasok többletköltéséből. Mi pedig várhatjuk, hogy melyik lesz a következő bolt, amelyik rárepül az utalványokra. Ne feledjük ugyanis, hogy a tét, azaz mostani többlet elköltendő pénz összege mintegy 60 milliárd forint.