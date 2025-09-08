2025. szeptember 8. hétfő Mária, Adrienn
Brighton, Egyesült Királyság - 2011. július 7: Bevásárlótáblák egy Tesco szupermarket előtt. A Tesco plc egy globális élelmiszer- és általános árucikk-kiskereskedelmi vállalat, amelynek székhelye az egyesült királyságbeli Cheshuntban
Rákontráz a Lidl és az Aldi akciójára a Tesco: óriási kedvezményt kapnak az idősek, indul a boltháború

Pénzcentrum
2025. szeptember 8. 11:02

A nyugdíjasok számára kiadott 30 000 forintos élelmiszer-utalvány kapcsán Tesco komoly akciót hirdetett. Korábban a Lidl és az Aldi is kedvezményeket hirdetett a jogosultaknak.

A nyugdíjasok számára kiadott 30 000 forintos élelmiszer-utalvány kapcsán hirdetett akciót a Tesco, így az utalvány az áruházláncnál akár 34 500 forint értékű vásárlásra is elegendő lehet - közölte a cég. A kedvezmény kombinációjának köszönhetően a vásárlók 10% azonnali kedvezményt kapnak, és az elköltött összeg után további 5%-os értékben kupont is ad az áruházlánc, amit a kínálatában bármire felhasználhatnak a jogosultak.

Megszólalt a Parlament: rendkívüli nyugdíjkifizetés jöhet rengeteg idős magyarnak?
Megszólalt a Parlament: rendkívüli nyugdíjkifizetés jöhet rengeteg idős magyarnak?
Még karácsony előtt pár tízezer forint támogatást lehetne adni azoknak, akiknek nyugdíja vagy ellátása nem haladja meg a havi 140 ezer forintot - mondta Karácsony Mihály.

Mindez azt jelenti, hogy minden 2000 forintnyi élelmiszerutalvány után 100 forint kupon jár, így a vásárlók akár 15%-kal többet vihetnek haza ugyanabból a támogatásból. A kedvezményeket a Tesco egészen az év végéig biztosítja. A beváltás egyszerű: a pénztáraknál automatikusan érvényesülnek a kedvezmények, a kuponokat pedig a pénztárosok adják át a vásárlás végén.

Elsőként az Aldi jelentette be, hogy 1000 forint értékű kupont kap, aki legalább 8000 forint értékben vásárol, és fizetéshez akár csak részben nyugdíjas élelmiszerutalványt használ fel. Erre kontrázott a Lidl azzal, hogy a legalább 5 ezer forint értékű nyugdíjas élelmiszer-utalvány beváltása után 500 forintos kupont kapnak az idősek, ami akár 3 000 forint plusz kedvezményt jelenthet számukra.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #Tesco #élelmiszer #forint #nyugdíjas #utalvány #nyugdíjasok #vásárlók

