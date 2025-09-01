Hamarosan érkezik a nyugdíjasoknak postán a beígért 30 ezer forintos élelmiszer utalvány, melyet hideg élelmiszer vásárlásra lehet fordítani. Mutatjuk, mi a hideg élelmiszer fogalma.
Indul a 30 ezres nyugdíjas-utalványok kiküldése: fontos tudnivalókat közölt a Magyar Posta
Mától kézbesíti a nyugdíjas élelmiszer-utalványokat a Posta. A küldemények kézbesítését a postás egy alkalommal kísérli meg a címen. Amennyiben a címzett nem tartózkodik otthon, aggodalomra természetesen nincs ok, a kijelölt letéti postán 10 munkanapon belül a címzett vagy akár a meghatalmazottja is átveheti a juttatást.
A több mint 2,3 millió jogosult részére a Magyar Posta Zrt. ütemezetten 2025. szeptember 1. és október 15. között kézbesíti, illetve megkísérli kézbesíteni a nyugdíjas élelmiszer-utalványt, az irányítószámok emelkedő sorrendjében. A küldemények kézbesítését egy alkalommal kísérli meg a Posta a címhelyen.
A postai szolgáltatásokra vonatkozó szabályok szerint, amennyiben a jogosult nem tartózkodik a kézbesítési címen, a nyugdíjas élelmiszer-utalványt tartalmazó küldeményt elsősorban az ott tartózkodó - értéknyilvánítás többletszolgáltatással feladott postai küldemény átvételére jogosult - meghatalmazott veheti át.
Amennyiben sem a címzett, sem a meghatalmazottja nem tartózkodik a címen a kézbesítés pillanatában, akkor a küldemény az ott tartózkodó helyettes átvevőnek (pl. férj vagy feleség) vagy a közvetett kézbesítőnek (pl. idősotthonban lévő megbízott alkalmazott) is kézbesíthető.
Sikertelen kézbesítés esetén a kézbesítő egy értesítőt helyez el a címhely szerinti postaládában, amely tartalmazza a letéti (átvételre kijelölt, címhelyhez legközelebbi) posta megnevezését és az átvételre nyitva álló határidőt. A letéti postán a kézbesítési kísérletet követő munkanaptól 10 munkanapig vehető át a küldemény.
Amennyiben a jogosult átvevő nem jelentkezik a kézbesítési kísérletet követő munkanaptól számított 10 munkanapig a letéti postán, akkor az őrzési idő leteltét követően a Posta a nyugdíjas élelmiszer-utalványt tartalmazó postai küldeményt a Magyar Államkincstár részére visszaküldi. Ezt követően, az utalványra jogosult közvetlenül a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának megkeresésével kérheti a címhelyre történő újbóli kiküldést, legkésőbb 2025. november 14-ig.
