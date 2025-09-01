2025. szeptember 1. hétfő Egyed, Egon
28 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Idős nő ül egy kanapén egy nyugdíjas otthonban, és ujjal mutogat
Nyugdíj

Indul a 30 ezres nyugdíjas-utalványok kiküldése: fontos tudnivalókat közölt a Magyar Posta

Pénzcentrum
2025. szeptember 1. 10:32

Mától kézbesíti a nyugdíjas élelmiszer-utalványokat a Posta. A küldemények kézbesítését a postás egy alkalommal kísérli meg a címen. Amennyiben a címzett nem tartózkodik otthon, aggodalomra természetesen nincs ok, a kijelölt letéti postán 10 munkanapon belül a címzett vagy akár a meghatalmazottja is átveheti a juttatást.

A több mint 2,3 millió jogosult részére a Magyar Posta Zrt. ütemezetten 2025. szeptember 1. és október 15. között kézbesíti, illetve megkísérli kézbesíteni a nyugdíjas élelmiszer-utalványt, az irányítószámok emelkedő sorrendjében. A küldemények kézbesítését egy alkalommal kísérli meg a Posta a címhelyen.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A postai szolgáltatásokra vonatkozó szabályok szerint, amennyiben a jogosult nem tartózkodik a kézbesítési címen, a nyugdíjas élelmiszer-utalványt tartalmazó küldeményt elsősorban az ott tartózkodó - értéknyilvánítás többletszolgáltatással feladott postai küldemény átvételére jogosult - meghatalmazott veheti át.

Amennyiben sem a címzett, sem a meghatalmazottja nem tartózkodik a címen a kézbesítés pillanatában, akkor a küldemény az ott tartózkodó helyettes átvevőnek (pl. férj vagy feleség) vagy a közvetett kézbesítőnek (pl. idősotthonban lévő megbízott alkalmazott) is kézbesíthető.

Kapcsolódó cikkeink:

Sikertelen kézbesítés esetén a kézbesítő egy értesítőt helyez el a címhely szerinti postaládában, amely tartalmazza a letéti (átvételre kijelölt, címhelyhez legközelebbi) posta megnevezését és az átvételre nyitva álló határidőt. A letéti postán a kézbesítési kísérletet követő munkanaptól 10 munkanapig vehető át a küldemény.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Amennyiben a jogosult átvevő nem jelentkezik a kézbesítési kísérletet követő munkanaptól számított 10 munkanapig a letéti postán, akkor az őrzési idő leteltét követően a Posta a nyugdíjas élelmiszer-utalványt tartalmazó postai küldeményt a Magyar Államkincstár részére visszaküldi. Ezt követően, az utalványra jogosult közvetlenül a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának megkeresésével kérheti a címhelyre történő újbóli kiküldést, legkésőbb 2025. november 14-ig.

A Pénzcentrum ma reggel közölt egy listát arról, mire költhető pontosan a 30 ezres utalvány. Nézd meg ezt a fontos listát újra az alábbi linken:

Mire költhető a nyugdíjas élelmiszer-utalvány? Itt a hideg élelmiszer lista
EZ IS ÉRDEKELHET
Mire költhető a nyugdíjas élelmiszer-utalvány? Itt a hideg élelmiszer lista
Hamarosan érkezik a nyugdíjasoknak postán a beígért 30 ezer forintos élelmiszer utalvány, melyet hideg élelmiszer vásárlásra lehet fordítani. Mutatjuk, mi a hideg élelmiszer fogalma.
Címlapkép: Getty Images
#élelmiszer #nyugdíjas #posta #magyar posta #utalvány #nyugdíjasok #küldemény #nyugdíj folyósítás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:32
10:13
10:02
09:42
09:28
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 1.
Valami nagyon nem stimmel: papíron két borsodi falu a leggazdagabb magyar település, mi folyik itt?
2025. augusztus 31.
Ezek a magyar családok az iskolakezdés legnagyobb áldozatai: félmillió gyerek érintett
2025. szeptember 1.
Óriási foglalkoztatási válság jöhet Magyarországon: már elindult a lavina, jöhet a tömeges elbocsátás?
2025. augusztus 31.
Újabb korlátozás a vidéki Magyarországon: milliós betelepülési hozzájárulást vezetnek be
2025. augusztus 31.
Bevásárlótúra 2025: vajon az osztrák, a szlovák vagy a magyar Lidl a legolcsóbb?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 1. hétfő
Egyed, Egon
36. hét
Szeptember 1.
A II. Világháború kitörésének emléknapja
Ajánlatunk
Nyugdíj legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Egyre több nyugdíjas hagyja el az országot: ide menekülnek, hogy jobban éljenek
2
1 hónapja
Idősek otthona árak 2025-ben: ennyibe kerül beköltözni, ennyit kell fizetni havonta
3
23 órája
Csavarral érkezik a nyugdíjasok élelmiszer-utalványa: így lehet elbukni a plusz pénzt a boltokban
4
3 hónapja
Szomorú hírt kaptak a magyar nyugdíjasok: erre senki sem számított itthon
5
2 hónapja
Sok idős bukhatja a 30 ezres élelmiszer-utalványát: kérvényt kell beadniuk, itt vannak a friss részletek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bankkártyatulajdonos
általában az ügyfélre használt fogalom, de a bankkártya tulajdonosa mindig a bank, az ügyfél csak a birtokosa.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 1. 10:02
Óriási foglalkoztatási válság jöhet Magyarországon: már elindult a lavina, jöhet a tömeges elbocsátás?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 1. 08:43
Mire költhető a nyugdíjas élelmiszer-utalvány? Itt a hideg élelmiszer lista
Agrárszektor  |  2025. szeptember 1. 09:03
Súlyos a helyzet az angoloknál: újra felbukkant a gyilkos kór