Ledobta a bombát a Lidl: óriási kedvezmény érkezik a nyugdíjasoknak, rákontráznak az Aldi akciójára
Elindult a nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalványok postázása, a Lidl pedig felelős, piacvezető vállalatként támogatva az időseket, jelentős kedvezményeket ad számukra. Az áruházlánc legújabb lépésének eredményeként ugyanis a legalább 5 ezer forint értékű nyugdíjas élelmiszer-utalvány beváltása után 500 forintos kupont kapnak az idősek, ami akár 3 000 forint plusz kedvezményt jelenthet számukra. Sőt, a kuponok beváltását követően további kedvezményeket kaphatnak a Lidl Plus applikációban.
A Lidl folyamatosan azon dolgozik, hogy áruházaiban minden vásárlói igényt kiszolgáljon kiváló minőségű, széles termékkínálatával és azokat a lehető legjobb áron biztosítsa. A mindennapi bevásárlást sokféle formában, így kedvező árakkal, akciókkal, kuponokkal és tartós árcsökkentéssel segítik. A vállalat szeptember 1-jétől pedig a nyugdíjasok számára újabb, extra támogatást nyújt.
Azok ugyanis, akik legalább 5 ezer forint értékben váltják be a nyugdíjasoknak szóló élelmiszer-utalványt, vásárlásonként 500 forintos kupont kapnak ajándékba. Ezen túlmenően az áruházlánc további kedvezményeket is biztosít számukra. Amennyiben a nyugdíjasok a Lidl-kupon beváltása során legalább 5000 Ft értékben vásárolnak, újabb 500 forintos kuponhoz juthatnak hozzá a Lidl Plus applikációban.
Felelős, etikus vállalatként mindent megteszünk annak érdekében, hogy a magyar emberek számíthassanak ránk minden helyzetben. Az akciónak köszönhetően így akár 3 000 forintnyi plusz kedvezményt is kaphatnak az érintettek, ami azt jelenti, hogy a vállalatnál akár 10%-kal is többet érhet a nyugdíjas-utalvány. Ezzel a döntésünkkel valódi segítséget szeretnénk nyújtani a nyugdíjasok számára, hogy ezáltal is csökkenthessék mindennapi kiadásaikat vagy esetleg több, az egészségüket támogató élelmiszert tudjanak vásárolni
– mondta Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország kommunikációs vezetője. A Lidl-kuponok december 31-ig bármely magyarországi Lidl áruházban beválthatóak és kizárólag hidegélelmiszerre használható fel. A Lidl Plus kuponok érvényesítésére pedig a megszerzést követő 7. napig van lehetőség.
Folyamatosak az akciók
A Lidl nemcsak ezzel az ajánlattal járul hozzá ahhoz, hogy vásárlói a legkedvezőbb ár-érték arányban tudjanak bevásárolni. A vállalat folyamatosan figyelemmel kíséri a vásárlói igényeket, és minden esetben arra reagálva dönt arról, hogy hétről hétre mely árucikkek lesznek olcsóbban elérhetőek. A hétről hétre megújuló akciók mellett az XXL-kiszerelésű termékek kedvezőbb egységáron vásárolhatóak meg, míg a „Szuper ár” és az „Őrületes Lidl ár” ajánlatok további megtakarítást jelentenek. A közel három éve bevezetett Lidl Plus digitális hűségprogramot pedig ma már a vásárlók jelentős része használja, amely automatikus akciós árakat, egyedi kuponokat, számlavégi kedvezményeket és egyszerű beváltási lehetőségeket biztosít.
