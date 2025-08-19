Így verik át a gyanútlan vásárlókat: alaposan nézd meg a címkét, ha kovászos kenyeret veszel

Augusztusban a hagyományok szerint először kerül az új termésből készült kenyér az asztalra. De nagyon nem mindegy, hogy miből és milyen eljárással készül a mindennapi kenyerünk! A Tudatos Vásárlók Egyesületének augusztus 20-án induló Helló ősgabonák! kihívása pont ezért arra hívja a résztvevőket, hogy egy hónapig keressék és fogyasszák a valódi, minőségi ősgabonákból és természetes kovásszal készült kenyereket. Ehhez tippeket adnak a minőségi kenyerek beszerzéséhez, recepteket az otthon sütőknek, sőt, egy webinárral és ajándék ősgabona (tönke, alakor) liszttel is igyekeznek kedvet csinálni az egészségesebb alternatívákhoz.

A Tudatos Vásárlók friss összefoglalója szerint a boltok polcain egyre több „kovászos” kenyér jelenik meg, ám a megengedő élelmiszerkönyvi definíció miatt ezek nagy része valójában gyorsított, élesztővel vagy starterkultúrával készült ipari termék. A valódi kovász ezzel szemben csak lisztből és vízből, 12–24 órás érleléssel készül, ami jobb ízt, hosszabb eltarthatóságot és könnyebb emészthetőséget ad.

„A szabályozás hiánya szabad kezet ad a tömegtermelőknek, akik a „kovászos” név népszerűségét kihasználva jogszerűen árulják a gyorsított kenyereket. Bár formálisan nem átverésről van szó, a fogyasztók megtévesztése mégis megtörténik, hiszen az ipari és a kézműves kenyerek keverednek a piacon, és az apró betűs címkéből nehéz kiszűrni a különbséget” – mutat rá a problémára Udvarnoki Tünde, a Tudatos Vásárlók fenntarthatósági szakértője.

Mit nézzünk a címkén?

A Tudatos Vásárlók Egyesületének célja, hogy rendet tegyen a „kovászos” feliratok dzsungelében, és segítse a vásárlókat a valódi, természetes kovásszal készült kenyerek felismerésében. Ezért azt javasolják, hogy vásárláskor a következőkre figyeljünk:

Legyen rövid az összetevők listája: liszt, víz, só (+ magok). Ha van benne élesztő, starterkultúra, kovászpor, állományjavító, savanyító, enzimek stb., akkor tedd vissza a polcra.

Reális ár: ha egy kovászos kenyér ára megegyezik a hagyományos kenyerek árával, az mindenképp gyanús. A valódi kovászos kenyérhez minőségi alapanyagok és hosszabb kelesztési idő kell, ezért drágább lesz, mint az ipari kenyér.

Kenyerünket vásároljuk kézműves pékségből vagy, ha sütésre adjuk a fejünket, az ősgabonát közvetlenül magyar termelőktől szerezzük be. A választáshoz itt találunk segítséget.

Segítség a változtatáshoz: Helló ősgabonák! kihívás

A kovászon túl az sem mindegy, hogy milyen lisztből készül a kenyér. Az ősgabonák, így például az alakor és a tönke méltatlanul a háttérbe szorultak az idők során, pedig az egészségünknek és a bolygónak is jót tenne, ha inkább belőlük sütnénk kenyeret. Évezredek óta velünk vannak, ellenállóak a környezeti hatásokkal szemben és beltartalmi értékük, egészségi hatásuk is kimagasló. Ezért a Tudatos Vásárlók Egyesülete egy teljes hónapra reflektorfénybe állítja az ősgabonákból kovászolással készült kenyeret!

A kihívás részletei augusztus 20-tól, az ország kenyérünnepétől lesznek elérhetők a Tudatos Vásárlók weboldalán és social media felületein. A részvevők egy egyszerű regisztráció után tippeket, recepteket, kovászos kenyér beszerzési információkat kapnak majd egészen szeptember végéig, illetve 60-an közülük 2 kg ősgabona lisztet is ajándékba az otthoni kenyérsütéshez. Ráadásként szeptember közepén, egy ingyenes webinár keretében Váczi Gergely, az innovatív pécsi Orma Gerilla Pékség vezetője segít közelebbről is megismerni az ősgabonákat, valamint gyakorlati tippeket ad arra, hogyan lehet ízletes péktermékeket sütni belőlük.

A kihívást a Tudatos Vásárlók a Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézettel (ÖMKi) együttműködésben szervezi a Divinfood projekt keretében. Az ÖMKi az idei kenyérünnepre adta ki ingyenesen letölthető receptgyűjteményét, melyben a szerzők szintén arra buzdítanak, hogy válasszuk a környezetünket és az egészségünket egyaránt támogató bioliszteket és fedezzük fel az ősgabonák sokszínű világát!