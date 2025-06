Te is unod már a várakozást az önkiszolgáló kasszáknál? Vége a rémálomnak, új rendszer a Lidl-ben

A Lidl új rendszert tesztel litván üzleteiben, amely lehetővé teszi az alkoholtartalmú termékek vásárlásánál szükséges életkor-ellenőrzés távoli elvégzését az önkiszolgáló kasszáknál, jelentősen felgyorsítva ezzel a fizetési folyamatot - számolt be a Delfi.

A német kiskereskedelmi lánc innovatív megoldással kívánja orvosolni az önkiszolgáló kasszáknál gyakran előforduló problémát, amikor a vásárlóknak hosszasan kell várakozniuk egy bolti alkalmazottra az életkor-ellenőrzést igénylő termékek, például alkohol vásárlásakor.

A litván üzletekben már tesztelés alatt álló rendszer lényege, hogy a bolti segítők távolról, mobileszköz segítségével tudják elvégezni az életkor-ellenőrzést, így nem szükséges minden alkalommal személyesen a kasszához sietniük.

Általában a telefonomat bambulva szoktam várni a bolti segítőre. Ma is ezt tettem. De felnéztem, ránéztem a pénztárgép képernyőjére, és már nem volt ott az üzenet az életkor ellenőrzéséről. Még körül is néztem, hogy vannak-e kamerák vagy ilyesmi

– számolt be tapasztalatairól Kestas, egy vilniusi lakos a helyi médiának. A Lidl képviselői megerősítették, hogy az új informatikai fejlesztésnek köszönhetően a pénztárgépek valóban képesek a távoli életkor-ellenőrzésre, ami jelentősen gyorsítja a fizetési folyamatot.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

"Ez nemcsak a vásárlók, hanem az alkalmazottak számára is kényelmes – több idejük van a vásárlók gyors és kényelmes kiszolgálására" – nyilatkozta a Lidl Litvánia értékesítési szervezetének vezetője. Bár egyelőre nincs információ arról, hogy a rendszert mikor vezetik be Magyarországon, a sikeres tesztelés esetén várhatóan a hazai üzletekben is találkozhatunk majd az új technológiával.