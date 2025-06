Újabb őrült TikTok trendre ugrott rá a Lidl: nagy akciózásba kezdtek, ezért áll majd sorba mindenki

A közösségi médiát is meghódító Flying Dutchman hamburger most a Lidl kínálatával könnyedén elkészíthető otthon is. Június 13-tól többféle hamburgerhús kapható a hazai diszkontláncnál.

A TikTokon futótűzként terjednek a kreatív ételötletek, ezek közül is az egyik legújabb szenzáció a Flying Dutchman hamburger, amelynek különlegessége, hogy zsemle helyett karamellizált hagymakarikák közé kerül a szaftos húspogácsa és az olvadt cheddar sajt. A trendet milliók látták, és sokan próbálták újraalkotni otthon – most pedig a Lidl is beszállt a TikTok-lázba, és elérhetővé tette a recept főbb hozzávalóit, ráadásul akciós áron.

A közösségi médiában felkapott gasztro-újdonságokat egyre többen keresik, hiszen ezek nemcsak látványosak, de általában könnyen elkészíthetők is – így egy átlagos hétköznap estéből is lehet különleges élmény. Ráadásul a Lidl nemcsak az alapanyagokat kínálja, de a hazai gasztroinfluenszer, Bürgés Tamás segítségével receptet és videós útmutatót is biztosít azoknak, akik elsőre szeretnék jól csinálni.

Íme a Lidl eheti akciós ajánlatai:

A Lidl akciós ajánlatai holnaptól.

Mint a képen látható, többféle hozzávalót is akciósan kínálnak a héten a jól ismert recepthez:

Grill&Fun kézműves marhahamburgerhús (4 x 44 g) – a recept egyik fő alapanyaga

Faluvégi hús Borsos marhahamburgerhús (2 x 125 g) – 1 999 Ft / csomag (1 kg = 7 996 Ft)

Faluvégi hús Szürkemarha-hamburgerhús (2 x 125 g) – 2 199 Ft / csomag (1 kg = 8 796 Ft)

Grill&Fun marhahamburgerhús (300 g) – 1 299 Ft (1 kg = 4 330 Ft, -18% kedvezmény)

A Lidl akciós kínálatával most bárki könnyedén elkészítheti otthon a legújabb TikTok-őrületet, akár egy gyors vacsorára, akár egy hétvégi baráti összejövetelre. A trendi „hagyma-hamburger” nemcsak látványos, de igazán ízletes is – ráadásul egy kis kreativitással saját változatot is alkothatsz belőle.