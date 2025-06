Óriási akcióbombát robbantott a Rossmann: erre özönlenek majd a vásárlók

A Rossmann idén nyáron is extra akicót ad törzsvásárlóinak. 2025. június 10. és 15. között minden regisztrált Rossmann+ tag kedvezményes kuponnal vásárolhat üzletekben.

A friss promóció keretében 10% kedvezmény jár minden regisztrált Rossmann+ tag számára, míg a Rossmann+ VIP tagok még kedvezőbb, 15%-os árengedményben részesülhetnek a teljes végösszegből.

A kupon beváltásához nincs más teendő, mint a vásárláskor a pénztárnál jelezni a kuponfelhasználási szándékot. A kedvezmény bármely magyarországi Rossmann üzletben érvényes, a megjelölt időszakban - írja közleményében a vállalat.

A vállalat kitér arra is, hogy akciója nemcsak a meglévő vásárlók hűségének honorálásáról szól, hanem új tagok csatlakozását is ösztönzi. Aki még nem Rossmann+ tag, azt a vállalat oldalán vagy a mobilalkalmazásban az azonnali kedvezmény mellett hosszú távon is ajánlatokkal várják.