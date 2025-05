Elképesztő gyűjtői márkát árul potom pénzért a Lidl: ezért állhat majd sorba mindenki

Tavaly karácsonykor már látszott, hogy a Hot Wheels kisautók egyre népszerűbbek, de azóta valóságos másodpiaci boom indult el körülöttük. A gyűjtők és a tudatos vásárlók keresik a ritkább darabokat, miközben egyes boltok most akciósan, 699 forintért kínálja a kisautókat – ami tovább fűtheti a keresletet.

Tavaly karácsony környékén a Pénzcentrumon részletesen foglalkoztunk a hazai játékpiac aktuális trendjeivel. A cikkben több olyan termék is szerepelt, amelyek akkor is keresettek voltak – és mostanra még népszerűbbé váltak. Ilyenek például a LEGO Speed Champions szettek vagy a különféle kisautók, köztük a Hot Wheels modellek, amelyek iránt az elmúlt hónapokban ugrásszerűen nőtt a kereslet. Ez a trend különösen látványosan mutatkozik meg a másodpiacon.

A Hot Wheels kisautók mára nem csupán játékok – sokaknak gyűjtői szenvedély vagy akár üzleti lehetőség is. A Vaterán és más piactereken egyre több tranzakció zajlik, és nem ritka, hogy egy-egy különleges darab több ezer forintért talál gazdára. Az adatok szerint a játékkisautók kategóriáján belül a Hot Wheels márka stabilan tartja magát a top helyeken, és ez a népszerűség a fizikai boltokban is érzékelhető.

A Lidl is beszállt a kisautó-piacba

Most azonban nemcsak a gyűjtők járhatnak jól: a Lidl áruházlánc akcióba kezdett, és jelenleg mindössze 699 forintért kínál Hot Wheels kisautókat. Ez nemcsak a szülők pénztárcájának kedvez, hanem újabb lendületet adhat a már most is forró másodpiacnak. Egy ilyen ár mellett sokan hajlamosak „kettőt venni – egyet játszani, egyet eltenni” alapon gondolkodni, ami hosszabb távon csak tovább növelheti a ritkább darabok értékét.

A jelenség mögött egyszerre áll a nosztalgia, az elérhető ár és az egyre tudatosabb vásárlói hozzáállás. A Hot Wheels nem véletlenül vált újra slágerré: egyszerű, jól felismerhető, gyűjthető, és már néhány száz forintért is valódi örömet tud okozni – akár gyereknek, akár felnőtt rajongónak. Ha ehhez még egy jó akció is társul, az könnyen újabb hullámot indíthat el a kisautók hazai piacán.

Nagyon mennek a kisautók

Rövid keresés után mi is számtalan helyen találtunk játékokat. Aliexpressen például mindössze 665 forintért juthatunk hozzá a kisautóhoz, ráadásul 5 db rendelése esetén akciót is kínál a kínai webáruház:

A Vaterán pedig ennél nem sokkal több pénzért gyűjtői szempontból "izgalmasabb" darabokra licitálni is lehet:

Van tehát miből választania azoknak a szülőknek, akik egy nosztalgikus játékkal lepnék meg gyereküket, rokonukat, ismerősüket.