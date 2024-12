Nem is gondolnád, mennyit érnek ezek a régi-új játékok: indul a roham, ezeket keresi most mindenki

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Ha ajándékozásra kerül a sor, a gyerekek kívánságai és a szülők lehetőségei közötti egyensúlyozás sosem egyszerű, de idén talán még nagyobb kihívás, mint korábban. Az infláció és a dráguló árak mellett a vásárlók egyre tudatosabban keresik azokat az ajándékokat, amelyek nemcsak örömet okoznak, de ár-érték arányban is megérik. Cikkünkben a magyar játékpiac aktuális trendjeit és legnépszerűbb termékeit mutatjuk be, hazai szakértők segítségével. Kiderül, milyen játékokért rajonganak most a gyerekek, és hogyan lehet megtalálni a tökéletes ajándékot anélkül, hogy túlzottan megterhelnénk a családi költségvetést.

A karácsony közeledtével a családok figyelme egyre inkább az ajándékozás felé fordul. Ebben az időszakban a játékboltokban és webáruházakban is megnő az érdeklődők száma, hiszen mindenkinek az a célja, (vagy legalábbis nem hátrány), ha a megajándékozott személy végül elégedett lesz a meglepetéssel - sokaknak pedig a tökéletes ajándék valamilyen játék formájában érkezhet. A választék elképesztően széles, de a trendek és vásárlási szokások évről évre változnak. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az infláció hatásai, az akcióvadász vásárlók, vagy épp a nosztalgia jegyében újra divatba jövő retro játékok mind-mind befolyásolják, hogy milyen termékek pörögnek legjobban az ünnepi szezonban. Hogy mindezt közelebbről megvizsgáljuk, megkérdeztük a magyar játékpiac három jelentős szereplőjét az aktuális trendekről, a vásárlási szokásokról és a legnépszerűbb termékekről. Ezeket a játékokat keresik most legjobban a magyarok A REGIO JÁTÉK szerint a családok játékválasztását ma már nemcsak az ár befolyásolja, hanem a fenntarthatóság, illetve a digitális és interaktív funkciók is. Ezért egyre több játék készül újrahasznosított műanyagból, természetes fából vagy biológiailag lebomló anyagokból. Másrészt a gyártók kreatívan ötvözik a hagyományos játékokat digitális technológiákkal, legyen szó egy alkalmazáson keresztül elérhető extra tartalomról vagy okos funkciókról, amelyek új élményeket hoznak a játékok világába. Az áruházlánc tapasztalatai szerint az idei karácsonyi szezon legkeresettebb termékei között a kisautók és a LEGO játékok foglalják el az első helyet. A cég tapasztalatai szerint a LEGO termékek között kiemelkednek a LEGO Technic és a LEGO Virágok sorozatok, míg a LEGO City, Speed Champions, és LEGO Creator szériák a gyerekek körében a legnépszerűbbek. Továbbá növekvő trendként említették azt is, hogy felnőtteknél a LEGO Technic és a LEGO Virágok különösen népszerűek, a gyerekeknél pedig a Speed Champions, a LEGO City, a Technic és a Creator a nyerő. EZ IS ÉRDEKELHET 1,6 milliót is érhet ez a LEGO minifigura: bármelyik magyar család játékszekrényében ott lapulhat A LEGO minifigurák nemcsak játékok, hanem értékes gyűjtői darabokká is váltak, amelyek ára az egekbe szökhet. Ez volt a top 10 abszolút legnépszerűbb játék idén a REGIO JÁTÉK-nál Diavetítő LEGO Classic kreatív színes kockák Bacon Parti társasjáték Geomag mágneses építőkészletek LPS figurák Jelly Blox puha építőkockák UNO No Mercy Zingo + Zingo boost Disco Tacsi interkatív állat Gabi babaháza Mint a listából kiderült, meglehetősen színes a palettája a legnépszerűbb játékoknak, így a LEGO előretörése ellenére sem lehet mondani, hogy bizonyos típusok egyértelműen dominálnák jelenleg a játékpiacot. Régi ismerősök és új slágertermékek a legnépszerűbb társasjátékok között Érdemes lehet külön megvizsgálni csak a társasjátékok világát is, hiszen azért ez az egyik legnagyobb rajongótáborral rendelkező játékfajta, ráadásul abszolúte karácsony-kompatibilis. Lássuk a listát! Zingo Játsz és tanulj! társasjáték Lotti Karotti Hotel Róka Móka Gazdálkodj okosan! (eredeti, forintos változat) Fedőnevek társasjáték Rosszcsont társasjáték Robbanó cicák Hitster társasjáték Pufi Röfi társasjáték Sok ajándékvásárlás lutri lehet Ahogy az a REGIO JÁTÉK válaszából kiderült, idén 10 százalékkal nőtt idén az online forgalom, a vásárlók gyors és rugalmas kiszolgálásra vágynak, különösen a csomagautomatás és a személyes átvételi lehetőségeket részesítik előnyben. Az online-offline vásárlás aránya évről évre alakul át, de a forgalom körülbelül 80 százalékát még mindig az offline vásárlás alkotja. Ennyiért vásárolnak a magyarok átlagosan idén karácsonykor játékot Ahogy az a vállalat válaszából kiderült, idén 8.000-15.000 Ft között vannak a slágertermékek. Hangsúlyozták, hogy karácsonyi játékvásáruk december 18-ig tart, melynek keretében egyes játékokat akár 35% kedvezménnyel is megvásárolhatnak. Így az élelmesebb olvasóink még az utolsó pillanatban is beszerezhetik szeretteiknek akciósan a legnépszerűbb játékokat. A Vatera statisztikái szerint a játékkisautók iránti kereslet 38%-ot tesz ki a teljes forgalomból, a LEGO játékok pedig a második helyen állnak 24%-os részesedéssel. EZ IS ÉRDEKELHET Tízmilliókat érő kincsek kallódhatnak sok magyar padlásán: sokan nem is tudják, mit őrizgetnek Egy névtelen vásárló elképesztő összeget fizetett egyetlen figuráért, ami ezzel a világ legdrágábban eladott vintage játékká vált. Rengetegen vásároltak játékot idén az online piactereken is A Vatera szerint a legnagyobb, 123 százalékos növekedést a Kártyajátékok kategória produkálta a megelőző időszakhoz képest, de a Szerepjátékok kategóriában is csaknem duplaannyi eladás valósult meg, mint egy évvel korábban. Jelentős, 20-30 százalékos növekedést ért el a Babázás, játékbabák kategória, a Kisautók, járművek, illetve a Sport és ügyességi játékok. A Társasjátékok, Oktató és logikai játékok tranzakciószámai nagyjából ugyannannyiak, mint tavaly. A fajátékok, babajátékok és kreatív, alkotó játékok terén mintegy felével csökkentek a tranzakciók. Az online piactérnél azt is kiemelték, hogy játékokhoz kapcsolódóan a megvalósult tranzakciók 38%-a valamilyen játékkisautóhoz kapcsolódik (27% Matchbox, 5% Hot Wheels), a 24 százalékos részesedéssel pedig a LEGO játékok számítanak a második slágernek. A TOP10 legnépszerűbb játék 2024 decemberében a Vateránál A Vatera legfrissebb adatai alapján az alábbiakban található a 2024-es év legkeresettebb játéktípusai, tranzakciószámok szerint, a legnagyobb alkategóriákat is kiemelve: Kisautók, járművek – Matchboxok

Legók és építőjátékok – LEGO

Kisautók, járművek – Egyéb kisautók

Játékfigurák, plüssjátékok – Plüssjátékok, plüssfigurák

Kisautók, járművek – Hot Wheels játékautók

Játékfigurák, plüssjátékok – Rajzfilm- és mesefigurák

Babázás, játékbabák – Barbie típusú babák, kiegészítők

Játékfigurák, plüssjátékok – Katonák, harcosok, akciófigurák

Játékfigurák, plüssjátékok – Játékfigurák, állatfigurák

Legók és építőjátékok – Egyéb műanyag építőjátékok Nem is gondolnánk, mi minden számít manapság "retro"-nak A Vatera tranzakciószámai alapján folyamatosan nő a kereslet az ilyen játékok iránt, amit a növekvő gyűjtői érdeklődés mellett azzal is magyarázhatunk, hogy a hétköznapi felhasználók közül is egyre többen érdeklődnek a régi játékok iránt. Ez nem meglepő, hiszen ahogy telik az idő, úgy válnak “retróvá” például az elektronikus játékok. Például az Xbox 360 konzolt 2013-ban még újonnan is meg lehetett venni, most, 11 évvel később viszont már vintage játékgépnek számít. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) - fogalmaztak a Vateránál. A Vatera szerint 134 százalékkal nőtt a Playstation 5 konzolokhoz kapcsolódó tranzakciók száma, míg az Xbox One/Series sorozathoz kapcsolódó tranzakciószám megduplázódott az egy évvel korábbihoz képest. A Playstation 4 tranzakciószám közel ötödével nőtt tavalyhoz képest, ellenben az Xbox 360 gépekhez kapcsolódó eladások több mint 40 százalékkal esetek a fenti időszakban. Unikumnak számít a Sony PSP zsebkonzol népszerűsége, amely kiugróan magas, 262 százalékos növekedést ért el tavalyhoz képest. A Nintendo konzoljai kapcsán 7 százalékkal több tranzakció valósult meg, míg a kvarcjátékok eladási száma több mint 30 százalékkal esett vissza a fenti időszakban. - tették hozzá. Hasonló trendekről tudott beszámolni a Jófogás is: 2020-ban a PlayStation 5 és az Xbox Series X/S megjelenése nagy fellendülést hozott a használt konzolok piacán: ekkor az előző generációs készülékek tulajdonosai óriási eladási hullámot indítottak el. Ezt a kiugrást leszámítva a videojátékok és konzolok piacán stabil kereslet és kínálat figyelhető meg a Jófogáson, szezonális csúcsokkal november-december környékén. - emelték ki. EZ IS ÉRDEKELHET Mi történt a magyar konyhák legnagyobb sztárjával? Nem kell már itthon az airfryer, ez jön helyette Bár még ott van a szeren, némileg apad a magyarok szenvedélye az airfryerek iránt. Mindenki karácsony előtt vásárol "Statisztikáink szerint éves viszonylatban némileg visszaesett a gyerekjátékok iránti kereslet, azonban szeptemberről novemberre idén is több mint 30 százalékos növekedést tapasztaltunk az oldalon ebben a kategóriában. Bár a teljes decembert felölelő adatok még nem állnak rendelkezésre, várhatóan az idei szezon csúcspontját is a karácsonyt megelőző hetekben érjük el, ahogyan tavaly is." - tette hozzá a Jófogás, ami alapján azt sejthetjük, hogy azért a gyerekjátékok erősen szezonális terméknek számítanak a vásárlók körében. Melyek voltak a legkeresettebb gyerekjáték típusok az ünnepi időszakban a Jófogáson? A Vaterához hasonló változatos keresletről tud beszámolni a másik nagy magyarországi online piactér is. Ezeket keresték a magyarok leginkább a Jófogáson: Lego termékek (különösen népszerű a Reszkessetek, betörők! tematikájú)

Játékasztal (biliárdasztal, csocsóasztal, léghoki)

Hobby Horse “bot-ló”

Gyermek crossmotorok, quadok, elektromos autók

Játékkonyha (Ikea és Lidl)

Triciklik

Játékfigurák (Littlest Pet Shop és Mancs Őrjárat figurák)

Diavetítő és diafilmek

Okos boxgép

Távirányítós autó

A cég arról is beszélt, hogy a kimondottan retró/antik játékok az oldalukra feltöltött hirdetések kevesebb mint 10 százalékát teszik ki, így ezen a téren nem beszélhetünk jelentős trendről. Ugyanakkor a diafilmek népszerűsége kiemelkedik: a mai napig sokan keresik és kínálják ezeket a nosztalgikus termékeket. - hangsúlyozták. A használt játékok között úgy tűnik, hogy egy régi, fontos kategória népszerűsége visszaesést mutat. A Jófogás szerint A kreatív, fejlesztő, logikai játékok iránt mérsékeltebb a kereslet a másodpiacon, a top 10 kategóriából is láthatóan a Lego, a gyermekjárművek és a játékfigurák dominálnak. Összegzés 2024-ben a karácsonyi játékpiac bővelkedik izgalmas trendekben, és az idei szezon is számos változást hozott. A kereslet növekedése a kártyajátékok és szerepjátékok kategóriáiban, valamint a klasszikus videojátékok és konzolok iránti nosztalgia iránti érdeklődés kiemelkedő. A legkeresettebb játékok között a LEGO, a kisautók és a plüssjátékok dominálnak, míg a vintage termékek és retro eszközök is kiemelkedő szerepet kapnak. A karácsonyi vásárlások során az interaktív és edukatív játékok is keresettek, és várhatóan a szülők és gyerekek számára egyaránt örömöt okozó ajándékok sokasága kerül majd a fa alá.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK