Indul a harc a Temu ellen: így nyomnák le a kínai webshopot a magyar e-kereskedők

Portfolio Retail Day 2025 konferencia II. szekciójának második panelbeszélgetésén a hazai e-kereskedelmi piac meghatározó szereplői osztották meg gondolataikat a fizikai és online vásárlás jövőjéről. A diskurzust Mondovics Péter, a Digitális Kereskedelmi Szövetség képviselője vezette, aki az egyik legégetőbb kérdést tette fel: miért működik ennyire jól a Temu, és miért küzdenek a magyar e-kereskedők? Szilágyi Márk György, a Daktela ügyvezetője szerint a kínai óriás az ellátási lánc lerövidítésével és alacsony működési költségekkel szerzett versenyelőnyt. Deák András, a Libri-Bookline Digitális Csatornák igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a Temu 300 ezer új online vásárlót hozott be, akiket megfelelő stratégiával meg lehetne szerezni. Pörzse Norbert, a Vágyaim.hu alapítója kiemelte, hogy az AI-alapú lokalizációs megoldások új lehetőségeket nyitnak, ugyanakkor a magyar piac nyelvi védettsége megszűnt. Laczkó Balázs, a Netmarketing és Sneci.hu tulajdonosa szerint az árverseny helyett a szortiment optimalizálása és a prémium ügyfélszolgálat lehet a siker kulcsa. A szakértők egyetértettek abban, hogy a hazai e-kereskedőknek új stratégiákra van szükségük a globális szereplőkkel szemben.

Portfolio Retail Day 2025 konferencia II. szekciójának második panelbeszélgetése a fizikai és az online vásárlás jövőjéről szólt, a legismertebb hazai e-kereskedők mondták el, mit várnak a jövőtől. Azecommercee egy elképesztően színesszcénaa, a jelenlévők azt próbálták kitalálni, mivel néznek éppen szembe.

Egy évvel ezelőttig ez egy fejnehéz piac volt itthon, amit három nagy platform uralt, mindenki a piactereken keresztül értékestett, ami persze rengeteg plusz szolgáltatást is nyújtott. Ebbe a viszonylag stabil helyzetbe robbant be a Temu, és a magyar kereskedők elől azóta is elszívja a forgalmat. Egy év alatt 120 milliárdot költöttek el itt a magyarok, és 1,8 millió hazai felhasználót húzott be, akik három havonta minimum kettőt rendelnek.

Mi az oka? Miért működnek ennyire jól és miért nem működnek a magyar szereplők jól – tette fel az első kérdést a résztvevőknek a moderátor, Mondovics Péter, a Digitális Kereskedelmi Szövetség képviselője.

Mondovics Péter, a Digitális Kereskedelmi Szövetség képviselője a Portfolio Retail Day 2025 konferencia II. szekciójának második panelbeszélgetésén

Gazdasági megközelítésben azt kell látni, hogy a kínai piacon gyakorlatilag nem volt infláció, stagnáló árakon árulnak a szereplők. Ennek az az oka, hogy a fizikai boltot bérköltségét lefaragták, így tudják tartani az árakat - mondta el Szilágyi Márk György, a Daktela ügyvezetője. A Temu összefogja a gyártókat, amivel komoly piaci előnyre tesz szert, hiszen kvázi beszállítói árakon dolgozik. Az ellátási láncot tehát sikeresen lerövidítették.

Szilágyi Márk György, a Daktela ügyvezetője a Portfolio Retail Day 2025 konferencián

Sokáig az Amazon érkezésétől félek a piaci szereplők Deák András, a Libri Bookline Digitális Csatornák igazgatója szerint, sok helyen az egész piacot letarolta, de a Közép-Kelet-Európába valahogy nem törtek be. A Temu viszont 300 ezer új szereplőt terelt az online vásárlás irányába, rájuk például le lehetne csapni és el lehetne szipkázni őket a kínai óriástól megfelelő marketingstratégiával.

Deák András, a Libri-Bookline Digitális Csatornák igazgatója a Portfolio Retail Day 2025 konferencián

Tavaly lépett piacra 22 új országba a Vágyaim.hu, Pörzse Norbert, a webáruház alapítója elmondta, ez úgy sikerült nekik, hogy az adatbázisuk lefordítása gyakorlatilag fillérekbe került, a mesterséges intelligencia pillanatok alatt megoldotta ezt nekik. Ugyanakkor ez visszafelé is igaz,

a magyar nyelvterület védettsége a magyar nyelv miatt megszűnt.

Pörzse Norbert, a Vágyaim.hu webáruház alapítója a Portfolio Retail Day 2025 konferencián

Verseny: más eszközökkel

A Temuval nem kell és nem is lehet versenyezni Laczkó Balázs, a Netmarketing és a Sneci.hu tulajdonosa szerint. Nagyon kis árréssel dolgoznak ezek a gyártók, a nagy tömegű eladás miatt.

Vannak lehetőségeink, de tudomásul kell venni, hogy az aranyidőknek vége van

- fejtette ki. Szerinte a korábbi sémák biztosan csődhöz vezetnek. A Sneci.hu-nál például ezért a szortimentet csökkentették, optimalizálták az elérhető termékek körét. Laczkó Balázs ebben hisz, valamint az ügyfélszolgálatban, és arra biztat mindenkit, harcoljanak ki jobb árakat a csomagküldőknél.

Laczkó Balázs, a Netmarketing és a Sneci.hu tulajdonosa a Portfolio Retail Day 2025 konferencián

Ehhez a gondolathoz kapcsolódott Pörzse Norbert is, szerinte versenyelőnyt jelenthet a kínai óriással szemben egy működő ügyfélszolgálat, ahogy a megbízhtóság és az ehhez kapcsolódó prémium szolgáltatások – ezzel lehet megnyerni a magyar vásárlókat leghatékonyabban. Laczkó Balázsék továbbmentek, ők az online térben is kialakították a személyességet.

Szilágy Márk György szerint sem életszerű az, hogy árban versenyezzenek a magyar ecommerce szereplők a Temuval, de az ügyfélélmény és az omnichanel megoldások, azaz az online értékesítés melletti fizikai bolt jó megoldások.

Képek:Portfolio