Nesze neked magyar árrésstop: ennyibe kerül a tej, tojás, zsemle Frankfurtban

Miközben Magyarországon az infláció és az élelmiszerárak emelkedése továbbra is komoly kihívást jelent, addig Frankfurtban ugyanezek a termékek lényegesen drágábbak. A tej ára 673–792 forint között mozog, a paradicsom kilója 1 587 forint, míg fél tucat tojásért 1 189 forintot kell fizetni. Bár a kinti árak magasabbak, érdemes figyelembe venni, hogy Németországban a bérek is jóval nagyobbak.

Az elmúlt hónapokban Magyarországon jelentős inflációs nyomás alakult ki, különösen az élelmiszerárak terén. 2025 februárjában a fogyasztói árak átlagosan 5,6%-kal haladták meg az előző év azonos időszakának szintjét, míg az élelmiszerek ára ennél is nagyobb mértékben, 7,1%-kal emelkedett. A kormány a helyzet kezelésére új árrésstopot vezetett be, amely az alapvető élelmiszerek árának csökkentését célozza. ​

Érdemes megvizsgálni, hogy ezen alapvető élelmiszerek árai hogyan alakulnak Frankfurtban, és hogyan viszonyulnak a hazai árakhoz. Az alábbi táblázatban összehasonlítjuk néhány alapvető termék árát Frankfurtban és Magyarországon.

Termék frankfurti ár euróban frankfurti ár forintban Magyar ár (Ft) Tej 1,69- 1,99 673 – 792 400 Paradicsom 3,99 1 587 800 Zsemle 0,69 274 50 Tojás (6 db) 2,99 1 189 600

A frankfurti árak forintra átszámítása a 398 Ft/€ árfolyam alapján történt.​

Látható, hogy Frankfurtban az alapvető élelmiszerek árai magasabbak a hazai áraknál. Például egy liter tej ára Frankfurtban 673–792 forint között mozog, míg Magyarországon átlagosan 400 forintba kerül. Hasonló a helyzet a tojás és a paradicsom esetében is, ahol a frankfurti árak jelentősen meghaladják a hazaiakat. De azt is fontos hangsúlyozni,hogy kint bérek is jóval magasabbak (legfrissebb adatok szerint kb. 3 000 euró, ami közel 1,2 millió forint bruttó bért jelent havonta).

Megnéztünk néhány nem alapélelmiszert is, úgy mint a salátabox vagy a vajas crossiant. Például 1 darab bio vajas crossaint 792 forint (1,99 euró), míg a saláta box 1 987 forin (4,99 euró). Ez utóbbi egyébként nem tűnik olyan nagyon vészes árnak, mivel a kép alapján (lentebb) igen bőségesnek tűnik a kb. 2 000 forintos ebéd. Ezek a termékek szintén magasabb árkategóriába esnek, ami részben a bio minőségnek és a nagyobb mennyiségnek köszönhető.​

Azonban olyan termékek is akadnak, melyek nem térnek el nagyban a magyar áraktól. Ilyen például a Nutella, a Red Bull vagy a Club Mate. Ám az is hozzátartozik, hogy ezek a termékek itthon egy magasabb árkategóriába tartoznak és abszolút nem számítanak alapélelmiszernek.

Összességében elmondható, hogy bár Magyarországon az infláció és az élelmiszerárak emelkedése aggodalomra ad okot, a hazai árak még mindig alacsonyabbak a frankfurti áraknál. A kormány intézkedései, mint az árrésstop bevezetése, segíthetnek az árak kordában tartásában és a lakosság terheinek csökkentésében