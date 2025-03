Megszólalt Orbán Viktor: kivehetik minden élelmiszerre az árrésstopot

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Orbán Viktor péntek reggeli rádióinterjújában megerősítette, hogy 30 alapvető élelmiszer esetében árrésstopot vezetnek be, mivel ezekből vásárolnak a legtöbbet a családok és nyugdíjasok. A miniszterelnök azt is jelezte, hogy ha szükséges, további termékekre is kiterjesztik az intézkedést. Emellett szó esett az édesanyák élethosszig tartó adómentességéről, valamint az ukrán EU-tagságról tervezett népszavazás előkészítéséről.

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK