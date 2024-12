Új szintre lép a dubai csoki háború a diszkontokban: kétszer akkora táblát vehetsz most ugyanannyiért a Lidlben

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Még kedvezőbb áron kínálja a Lidl a dubai csokit, mint a múlt héten, amikor is több diszkont egyszerre szállt be az árversenybe. A hírt a TikTokon jelentették be, december 15-től kapható a nagytáblás (200 g) dubai csoki 2399 forintért. A múlt héten a 100 grammos került ennél egy kicsit többe.

Címlapkép: Getty Images

