Ezek a legjobb kisméretű cserepes fenyők most a boltokban: ennyi az ára a Lidlben, Obiban, IKEA-ban

Másfél hét maradt karácsonyig, így ideje beszerezni az idei karácsonyfának való fenyőt. Aki cserepes, vagy konténeres fenyőt vásárolna idén, annak érdemes fellapoznia az akciós katalógusokat, mert több diszkont is kedvezményes áron kínálja az ilyen fákat az utolsó hajrában. Mutatjuk, melyik boltlánc mennyiért adja idén a cserepes fenyőt.

A kontérenes vagy cserepes fenyő előnye, hogy karácsony után is megmaradhat, kiültethető a kertbe, egyes fajtákat tovább tarthatjuk a cserépben és jövőre ismét "elővehetjük". Arra viszont vigyázni kell, hogy ne tegyük őket tönkre: nem bírják sokáig az ilyen fák a meleg lakásban, pláne öntözés nélkül. Ha kiválasztottuk, milyen fajtájú fenyőt viszünk idén haza, nézzünk utána az igényeinek és ne tartsuk túl sokáig olyan helyen, ahol tönkremehet!

A Lidlben a mai naptól nemcsak a dubai csoki akciós - bár a legtöbb áruházban már nyitáskor elkapkodták a készletet -, hanem a cserepes cukorsüveg fenyő is (cseréppel együtt 75 cm). A kisfenyő ára 4999 forint. Sőt, árulnak apró lucfenyőt is fém vödröcskében (55 cm), ami már fel is van díszítve. Ez 5499 forintba kerül.

A Tescóban is kedvező áron lehet most cserepes fenyőhöz jutni, az ezüstfenyő egy olvasónk jelzése szerint most egységesen 6990 forintba kerül, mérettől függetlenül. A beküldő szerint olyan 100-150 cm közötti darabokról van szó.

A Praktikerben a 35 cm-es cukorsüvegfenyő cserépben 3499 forint, az 50 cm-es lucfenyő már 7999 forint. Az ugyancsak 50 cm-es ezüstfenyő pedig 8999 forintba kerül.

Az Obiban a kék ezüstfenyő (40-60 cm) 4399 forint, az eggyel nagyobb méret (60-80 cm) 5999 forint. A 80-100 cm-es kék ezüstfenyő 6999, a 100-125 centisek pedig 7999 forintba kerülnek cserépben. A nordmann fenyő 60 centiig 5499, 60-80 cm magasságig 6499 forint, 80-100 cm között 7499 forint cserépben. 100-125 cm magasságig 8499 forintba kerül a nordmann. Az előre feldíszített 75-80 centis cukorsüvegfenyő pedig 10 940 forint.

A Bauhaus is árul kontérenes nordmann fenyőt (60-80 cm) 13 990 forintért, de cserepesből csak ekkora a választék. A IKEA-ban a 15 cm-es cukorsüvegfenyő cserépben kerül 2690 forintba, a 17 cm-es araucaria 4990 forint, ami nem klasszikus karácsonyfa-alapanyag, ezt is fel lehet díszíteni.