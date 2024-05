Évek óta nem robbantott ilyen akciót a Lidl: slágertermékeket hoztak vissza, tolonganak értük a vásárlók

Ismét mozgalmas hét áll mögöttünk: alábbi összefoglalónkban összegyűjtöttük a 20. hét legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkeit a Pénzcentrumról.

Óriási változás jön a hazai kötelező biztosításoknál: új kategória lesz, zsebükbe nyúlhatnak a járműtulajdonosok

Külön kategóriát képeznek majd azok a mikromobilitási járművek, amelyekre július közepétől szintén kötelező biztosítást kell majd kötni - ez derült ki a biztosítók által a lapunknak küldött válaszokból. Pető Attila, a Kreszprofesszor szerint a biztosítás kötelezése nem a betiltást vetíti előre, már csak azért sem, mert a megújított KRESZ-ben nagyobb hangsúllyal figyelnek majd az egyre jobban terjedő eszközökre is.

Így nullázhatod a villanyszámlát 2024-ben Magyarországon: döcög a rendszer, de nem lehetetlen

Az új elszámolási rendszer jelentősen visszafogta a lakosság napelemtelepítési kedvét, az iparági cégek azt látják, hogy minimális, szemmel gyakorlatilag nem is látható az új megrendelők száma - mondta a Pénzcentrumnak Szolnoki Ádám, pedig a napelempanelek ára például sokéves mélyponton van. A MANAP Iparági egyesület elnökét arról is kérdeztük, mi a helyzet a betáplálási stoppal, amely fokozatos feloldását még ősszel jelentették be: a szakember szerint a napelemstop az ország kb. 90 százalékán fel lett oldva, viszont szerinte nem fog teljesülni az az EU felé vállalt kötelezettség, hogy az év végéig teljesen el kell törölni a tiltást - évekbe telik, ameddig a villamoshálózat még lezárt része erre alkalmassá tehető. Beszélgettünk a Nyugaton fénykorukat élő, viszont itthon tiltott erkélynapelemekről is: bár ezek nem tartoznak a tevékenységi körükbe, de az elnök szerint edukációs hatásuk mindenképp értékelhető. Magyarországon viszont sok más országénál jóval szigorúbbak az előírások, így a szabályrendszer nem teszi lehetővé az erkélynapelemezést. Interjú.

Rengeteg magyar dolgozót keresnek Ausztriába: 4500 eurót is fizetnek havonta, végzettség sem kell

Az idős- és beteggondozás különösen keresett szakma Ausztriában, ahol a magyar munkavállalók számára is számos lehetőség nyílik. A bérezés elérheti a nettó 800 ezer forintot is havonta, és akadnak olyan helyek, ahol szállást, valamint útiköltségtámogatást is adnak pluszban. A legtöbb helyen az elvárások között az alapszintű német nyelvtudás és tapasztalatokon kívül mást nem kérnek.

Friss bűntérkép: itt lopják el, törik fel a legtöbb autót Magyarországon, új módszere van a bűnözőknek

Érdekes módon nem Budapest az autólopások és feltörések elsődleges helyszíne - derült ki a rendőrség adataiból, amelyek az utóbbi 1 évet összesítik. A 100 ezer lakosra vetített autólopások száma Nógrádban volt a legmagasabb tavaly és idén április között, a feltörések esetében pedig Heves megyében a legmagasabb a mutató. Külön térképeken mutatjuk, hol törik fel és lopják el a legtöbb autót mostanában.

Nyári munkák, amikkel degeszre keresheted magad: sokmilliós a fizetés, végzettség sem kell

A külföldi diákmunkák egyre népszerűbbek a fiatalok körében a nyári időszakban. A nyelvtanuláson és új kultúrák megismerésén túl a fizetések is meglehetősen hívogatóak, tapasztalat és végzettség nélkül akár havonta fél millió és 1 millió forint között is megkereshet egy fiatal. Azonban fontos megemlíteni ezen munkák árnyoldalát is és azt, hogy mennyi kezdőtökét kell letenni ahhoz, hogy egyáltalán kijusson a fiatal munkavállaló.

Rém értékes papír lapul megannyi magyar fiókban: sokan nem is tudják, mennyire sokat is ér valójában

Kevés dologban lehet elmondani, hogy Magyarország előz olyan országokat, mint Ausztria, Hollandia vagy éppen Svájc. Viszont hogyha az útlevelek erejéről van szó, akkor bizony többek között ezeknek az országoknak az okmányait maga mögé utasítja a magyar irat. Sőt, voltaképpen a vizsgált 199 ország közül 193 a magyar dokumentum után következik, ugyanis a magyar útlevél 199 vizsgált ország közül a 6. legerősebbnek számít. A listát Szingapúr vezeti, ám utána nagy a tumultus olyan EU-s országok között, mint Olaszország, Spanyolország, Franciaország vagy Németország. A lista legrosszabb helyén Szomália végzett, de nagyon sanyarú sorsú a szír és az afganisztáni útlevél is.

3 éve nem robbantott ilyen akciót a Lidl: most ezt is visszahozták, tolonganak érte a vásárlók

2024. június 14-én 21 órakor a Németország-Skócia mérkőzéssel kezdődik Münchenben a 17. labdarúgó Európa-bajnokság, amely július 14-én a berlini Olimpiai Stadionban fejeződik be. A Lidl 3 éve nem látott húzással várja a focirajongókat (az utololsó Eb-t 2020-ról 2021-re halasztották a járvány miatt) az üzletekben, újra lehet gyűjteni a legendás focis kártyákat.

Tuti tipp a balatoni nyaralóvásárláshoz: itt még ma is lehet olcsón ingatlant venni a magyar tengernél

A Balaton északi és déli partja közötti ingatlanpiaci különbségek 2023-ban jelentős mértékben kicsúcsosodtak, különösen az átlagos négyzetméterárakban. Az északi parton 719 ezer forint volt az átlag négyzetméterár, míg a déli parton 615 ezer forint az egyik hazai ingatlanos nagyvállalat adatai szerint. Az árkülönbség 2024-ben tovább nőtt a két partszakasz, jelenleg 18%-os. Mint körképünkből kiderült, az eladási idők és a kereslet is eltérő képet mutat a két partszakaszon, az északi parton hosszabb értékesítési idővel kell számolni, a vevők alaposabban megfontolják döntéseiket. Az új építésű projektek száma és eloszlása szintén változó, de összességében délen lényegesen több új lakás épül. Az is kiderült, hol van az a határ, ameddig a budapesti vásárlók zöme hajlandó elmenni - ezen túl alacsonyabb árakkal találkozhatunk.

