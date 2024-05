Óriási változás jön a hazai kötelező biztosításoknál: új kategória lesz, zsebükbe nyúlhatnak a járműtulajdonosok

Külön kategóriát képeznek majd azok a mikromobilitási járművek, amelyekre július közepétől szintén kötelező biztosítást kell majd kötni - ez derült ki a biztosítók által a lapunknak küldött válaszokból. Pető Attila, a Kreszprofesszor szerint a biztosítás kötelezése nem a betiltást vetíti előre, már csak azért sem, mert a megújított KRESZ-ben nagyobb hangsúllyal figyelnek majd az egyre jobban terjedő eszközökre is.

Immár szinte biztosra mondható, hogy a rollerek külön járműkategóriát képeznek majd, mikor júliustól kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást kell majd kötni több olyan típusú járműre, ami eddig kikerült ebből a körből.

A Magyar Biztosítók Szövetsége hétfőn tette közzé, hogy július közepétől olyan járművek is bekerülnek a kgfb-kötelezettek körébe, amelyek mindeddig nem voltak benne. A Pénzcentrum is beszámolt róla, hogy az új szabályozás értelmében kötelezőt kell majd kötni azokra a járművekre, melyeknek a tervezési végsebessége több, mint 25 km/h, valamint azokra, melyeknek a súlya meghaladja a 25 kilogrammot, és a tervezési végsebessége 14 km/h-nál nagyobb.

Külön kategória lesz

Most több részlet is kiderült arról, hogy a biztosítók pontosan hogyan készülnek az új szabályozás bevezetésére. Az Alfa Biztosító a Pénzcentrum kérdésére azt mondta: kialakult elképzelésük van már a díjazásról, azt azonban még nem közölték, hogy ez mennyi lesz. Azt elárulták, hogy szerintük külön kategória lesz majd a szórásba beleeső járműveknek.

Várhatóan külön kategória lesz, de a pontos részletek a módosított PM rendeletből derülnek majd ki, egyelőre tehát várjuk annak megjelenését. Hosszabb távon biztosítástechnikailag is mindenképpen jobb külön vizsgálni

- írták megkeresésünkre. Azt is hozzátették: természetesen történt egyeztetés, bár EU-s szabályokról van szó, és a biztosítóknak is voltak kérései.

Volt egyeztetés, de alapvetően EU-s szabályok átültetéséről van szó, amelyek a mobilitásban bekövetkezett változásokat követik le. A biztosítók szeretnék elérni, hogy a biztosításra kötelezett „Egyéb gépjárműveket” is regisztrálja az állam (pl. a személygépjárművekhez hasonlóan), mert így kontrollálható a biztosítási kötelezettség megléte és annak teljesítése

- közölték válaszukban. Végül azt is elárulták: az egészen biztos, hogy a biztosítások határozott idejű szerződések lesznek majd, hasonlóan a gépjárművekéhez.

Nincs speciális új kötelezettség, inkább arról van szó, hogy valamelyest bővül a kgfb-re kötelezett eszközök köre. Az „Egyéb gépjárművekre” határozott idejű szerződéseket kell majd kötni, a segédmotoros kerékpárokhoz hasonlóan

- írta a Pénzcentrumnak az Alfa Biztosító.

Az Uniqa biztosító is külön járműkategóriát hoz létre: lapunk megkeresésére közölték, hogy júniusban már meglesznek a díjak is minden biztosítónál.

Nem egy meglévő alkategóriába kerül, hanem egy külön, önálló járműkategóriát hozunk létre „Egyéb gépjárművek” néven, ezt kell választaniuk ügyfeleinknek, ha mikromobilitási eszközeik KGFB biztosítását szeretnék megkötni. A kihirdetett jogszabály-módosítás alapján a biztosítók tarifájának 2024. július 16-tól tartalmaznia kell a mikromobilitási eszközökre vonatkozó díjat, melyet a biztosítóknak legkésőbb 2024. június 8-ig meg kell hirdetniük, amikortól megismerhetik az ügyfelek az „Egyéb gépjárművek” biztosítási díjait

- írta válaszában az Uniqa.

Nem tiltják be, csak szabályozzák a biztosítását

Pető Attila, a Kreszprofesszor szerint egész biztosan nem arról van szó, hogy be akarnák tiltani a 18 év alattiaknak a mikromobilitási eszközök használatát. A Pénzcentrumnak elmondta, hogy a várhatóan jövő tavasszal életbe lépő új KRESZ-ben már szerepelni fognak ezekre a járművekre is a szabályok.

Azért betiltásról szerintem nincs szó, hiszen már most is gőzerővel dolgoznak a KRESZ módosításain, ami elvileg jövő tavasszal már készen is lehet. Ebbe pedig az ígéretek szerint már beleteszik a különböző mikromobilitási eszközöket is – ez közé tartozik a roller is. Nem venné ki magát túl jól, ha a betiltásra kerülne sor, de az nem is ördögtől való, hogy addig is, míg a KRESZ szabályai világosan rendelkeznek arról, mit lehet és nem lehet ezekkel a típusú járművekkel, legalább biztosítás legyen, hogy baleset esetén tisztábban lásson mindenki

- mondta Pető Attila. Elmondta azt is: az egy érdekes kérdés, hogy vajon a biztosítók erre fel vannak-e készülve, és még elég sok minden más is van, ami válaszra vár az új szabályozás kapcsán.

Én magam is várom a pontos részletszabályokat, mert ha valóban a segédmotoros kerékpárra vonatkozó szabályrendszer lesz érvényes, az azért felvethet érdekes kérdéseket. Érdekelne például, hogy ha egy 18 év alattinak van olyan járműve, amire júliustól meg kell majd kötni a kfgb-t, az hogyan fog történni, mert bár köthet a kiskorú is biztosítást, az üzembentartási papíroknak is rendben kell lenniük, hiszen a biztosítást mindig ő köti meg. De mi van akkor, ha a rollert mondjuk kölcsönadja, elajándékozza? Sok papírmunkát igényelhet ez, tehát az tényleg jó kérdés, hogy a biztosítók erre fel vannak, fel lesznek-e készülve

- tette hozzá a Kreszprofesszor.

Összegezve tehát egyelőre az látszik, hogy a biztosítók bizony gőzerővel készülnek a nyári hónapokra, de számos olyan kérdés van, ami még kidolgozásra vár. Hivatalos választ nem kaptunk még arra sem, hogy mennyibe fog majd kerülni a biztosítás, ha elektromos rollerre szeretnénk majd megkötni.