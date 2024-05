Rengeteg magyar dolgozókat keresnek Ausztriába: 4500 eurót is fizetnek havonta, végzettség sem kell

Az idős- és beteggondozás különösen keresett szakma Ausztriában, ahol a magyar munkavállalók számára is számos lehetőség nyílik. A bérezés elérheti a nettó 800 ezer forintot is havonta, és akadnak olyan helyek, ahol szállást, valamint útiköltségtámogatást is adnak pluszban. A legtöbb helyen az elvárások között az alapszintű német nyelvtudás és tapasztalatokon kívül mást nem kérnek.

Az osztrák munkaerőpiac vonzó lehetőségeket kínál a magyar munkavállalók számára. Ausztriában magasabb bérekkel és jobb munkafeltételekkel lehet számolni, ami vonzóvá teszi az ottani munkavállalást. A szabad munkaerő áramlásnak köszönhetően az Európai Unió tagállamaiban élő és munkát vállalni szándékozó magyar állampolgárok szabadon utazhatnak és dolgozhatnak Ausztriában is. Az Ausztriában dolgozó magyarok száma évről évre növekszik, és a kölcsönösen előnyös gazdasági kapcsolatok továbbra is segítik a munkavállalók mobilitását az Európai Unión belül.

Az Österreichische Sozialversicherung legfrissebb adatai szerint idén márciusban 124 158 magyar dolgozott Ausztriában, ami meglepően kimagasló érték annak fényében, hogy a német adatok nagyjából 127 ezer körül vannak, annak ellenére, hogy ez egy jóval nagyobb lakossággal rendelkező ország, tehát lakosságarányosan hazánkból kimagaslóan sokan választották idén tavasszal is az osztrák munkaerőpiacot.

A magyar munkavállalók sok esetben a szociális szférában találnak lehetőségeket Ausztriában, mert ebben a szektorban az osztrákoknál is permanens munkaerőhiány mutatkozik. Azonban ennek az aktív kivándorlásnak köszönhető az is, hogy a magyar szociális szféra évről-évre még nagyobb hiányt tudhat magáénak. A szférán belül is jellemzően a beteg és idős gondozás a legkeresettebb. Szintén a friss osztrák statisztikai hivatal adatai szerint 2024 márciusában az egészségügyi és szociális szférában közel 63 000 külföldi munkavállaló volt.

Magasabb béreken túl sokak számára vonzó a kinti munkában, hogy a munkafeltételek is jobbak, ez magában foglalhatja például a munkaidő rugalmasságát, a szabadság lehetőségeit, valamint a munkavállalók számára nyújtott egyéb juttatásokat és szociális védelmet. Megnéztük és összehasonlítottuk a hazánkban és Ausztriában meghirdetésre kerülő beteg és idősgondozó állásokat.

Idősgondozó hirdetések

Számos hirdetést találni a neten, amelyben Ausztriában élő idősökhöz keresnek ápolót vagy olyan embert, aki segít a mindennapi teendők során. A hirdetések a béreket tekintve igen sokszínűek és a feladatok sem egységesek, mivel nagyon más helyzetekben kell helytállnia a segítőknek. A következő táblázatban néhány, a neten található, külön magyar munkaerőt célzó hirdetést összegeztünk.

A fenti táblában kigyűjtöttük a bruttó fizetéseket euróban, majd azt váltottuk át az osztrák nettó-bruttó váltásnak megfelelő százalékkal nettóra, végül pedig ezt az értéket számoltuk át a mai napi árfolyamon forintra. Jól látható, hogy igen széles skálán mozognak a fizetések, attól is függ a bérezés, hogy valaki egyénileg keres egy beteg rokona mellé ápolót, vagy egy konkrét intézmény keres fix szerződéssel idősgondozót. Ha a fenti összegeket átlagoljuk, azt elmondható, hogy átlagosan nettó 959 793 forint körül keresnek ilyen pozícióra magyar dolgozókat.

Ez egy igen kecsegtető értéknek tekinthető, de ezt érdemes tovább számolni és arányosítani a kinti árakhoz. Ehhez szükségünk van a vásárlóerő-paritásos átváltási tényező (GDP) és a piaci árfolyam árszínvonalának arányára a két összevetendő ország esetén. Így egy rövid számolást követően megkapjuk, hogy ha az osztrákoknál keresünk nagyjából bruttó 960 ezer forintnak megfelelő eurót, az ugyanolyan, mintha itthon megkeresnénk havonta kb. nettó 552 ezer forintot.

Tehát átlagosan nettó 552 ezer forintnak felel meg itthon a kinti fizetés és ez már a nettó érték.

Egyéb juttatásokat is ajánlanak ezen felül például szállást és útiköltségtámogatást. De természetesen elvárásokat is támasztanak az gondozókkal szemben, az alapszintű német nyelvtudás, a szakmai tapasztalat (legalább 2-3 év) mindenhol elvárás, de olyan is akad, aki szakirányú végzettséget is kér a pozíció betöltéséhez. Ugyan nagyon imponáló a fizetés, azt is fontos megjegyezni, hogy ez a munka is sok lemondással jár, távol lenni a családtól és maga az betegek gondozása megterhelő lehet sokak számára.

2024. januárban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 605 100, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 416 600 forint volt Magyarországon, tehát Ausztriában az idősgondozók havonta a magyar átlagkeresetet felett kereshetnek.

Ez, az adatbázis alapján az itthoni hasonló munkakörökre már nem teljesül. Magyarországon az egészségügyi és szociális szférában foglalkoztatottak bruttó átlag kereset mindösszesen 654,5 ezer forint volt 2024-ben, ami nagyjából 435 242 forintot jelent nettó.