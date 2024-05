Heteken belül új szabály élesedik a magyar utakon: súlyos büntetést kaphat, aki erre nem figyel

Évente néhány ezer forintnál nem kerülhetnek majd többe azok a biztosítások, melyeket júliustól az elektromos rollerek tulajdonosainak is meg kell majd fizetniük - ezt mondta a Pénzcentrumnak Németh Péter, a CLB biztosítási alkusz kommunikációs vezetője. Az Allianz pedig arról biztosított, hogy természetesen már folyamatban van a részletek kidolgozása, két hónap múlva tehát már lehet náluk (is) kgfb-t kötni a szórásba beleeső elektromos járművekre.

Némi meglepetést okozott, mikor a hét elején kiderült, hogy alig két hónap múlva bővül a kötelező biztosítást igénylő járművek köre. Vagyis az elektromos rollerrel, segway-el és hasonlókkal közlekedők már júliustól belenyúlhatnak a zsebükbe, ha továbbra is használni akarják járműveiket, melyek beleesnek a szabályozásba.

A Pénzcentrumnak nyilatkozó szakember szerint régi adósságot törlesztenek majd azzal, hogy például az elektromos rollerekre is kiterjesztik a kgfb-t, de azért az nem teljesen világos, hogy ellenőrizni mindezt hogyan fogják. Megnéztük, mely járművekre vonatkozik majd pontosan a kiterjesztett kgfb, megpróbáljuk megbecsülni, hogy mennyibe kerül majd. Hivatalos adat és díj ugyanis még nincs, annak ellenére, hogy két hónap múlva élesedik a rendszer.

A rolleresek is fizetni fognak

A Magyar Biztosítók Szövetsége hétfőn tette közzé, hogy július közepétől olyan járművek is bekerülnek a kgfb-kötelezettek körébe, amelyek mindeddig nem voltak benne. A Pénzcentrum is beszámolt róla, hogy az új szabályozás értelmében kötelezőt kell majd kötni azokra a járművekre, melyeknek a tervezési végsebessége több, mint 25 km/h, valamint azokra, melyeknek a súlya meghaladja a 25 kilogrammot, és a tervezési végsebessége 14 km/h-nál nagyobb. Az alábbi ábra jól mutatja, miről van szó pontosan.

kép: Magyar Biztosítók Szövetsége

Az ábrán az is látszik, hogy továbbra sem kell kötelezőt kötni kerékpárra, olyanra sem, ami elektromos rásegítéssel is tud menni. Az autók, teherautók és segédmotoros kerékpároknál sincs változás, ezekre természetesen ezután is kell majd a kgfb.

Magyarországon egyre többen közlekednek elektromos járművekkel, és vita nélkül a legnépszerűbbek az elektromos rollerek. A becslések szerint már akár több tízezer darab is forgalomban lehet, ami azonban azt is eredményezte, hogy a baleset is egyre több - vétlen és "vétkes" oldalon egyaránt.

Már régen beszéltek erről

Németh Péter, a CLB Biztosítási Alkusz kommunikációs vezetője a Pénzcentrumnak azt mondta: régi adósságot törlesztenek azzal, hogy a rollerekre is lesz kötelező biztosítás.

Nyilván nem véletlen az időzítés, az, hogy júliustól kell majd kötelező biztosítást kötni a rollerekre is. Ilyenkor tavasszal és nyáron szabályosan kirajzanak a rolleresek az utakra, egyre többen választják ezt a közlekedési módot. Az azonban már régebben indult, hogy a rollerekre is legyen ilyen biztosítás: akkor merült fel először, mikor 2018-ban, az Árpád-hídon volt egy rollerest érintő halálos baleset, ekkor már erősebbek voltak azok a hangok, melyek rájuk is kötelező biztosítást róttak volna

- mondta el a szakértő. Azt is hozzátette: szerinte a segédmotoros kerékpárokhoz hasonló feltételrendszerre számíthatnak majd a rolleresek is, de egyelőre nincs erről semmi hivatalos szabályrendszer - június elejére várja a szakma, hogy ez megszülessen.

Szintén régi téma az, hogy a segédmotoros kerékpárokra valahogyan rendszámot kellene tenni, mert bár nekik is kell kötelező biztosítást kötniük, az ellenőrzést szinte lehetetlenné teszi, hogy nincsen rendszám a robogókon. Én azt tippelem, hogy a segédmotoros kerékpárokkal lesz „egyenértékű” a rolleresek biztosítása is, vagyis bár rendszámmal ők sem rendelkeznek, valamilyen egyedi azonosítót kell majd megadniuk – ez lehet a roller színe, típusa is – és majd ennek alapján kötik meg online a biztosítást

- fogalmazott Németh Péter.

Ki fogja ezt ellenőrizni?

Szintén óvatosan fogalmazott, csak tippelni mert Németh Péter akkor, mikor arról kérdeztük, hogy várhatóan mennyi lesz a díj, amit a rolleresek vagy egyéb, a szórásba eső járművek tulajdonosainak majd fizetniük kell.

Én jelenleg azt tippelem, hogy mivel a segédmotoros kerékpárosokkal rendelkezőkkel lesznek egy kalap alatt a rolleresek, a biztosítási díj is nagyjából akörül fog alakulni. Drágább viszont biztos nem lett azoknál: a smkp-ok alatt lesz szerintem a díjszabás, tehát évente olyan 3000 forint körüli összeget kell majd fizetniük a rollereseknek

- mondta a CLB kommunikációs vezetője. Fontosnak tartotta elmondani: jelenleg nem tudja, pontosan hogyan fogják ellenőrizni, hogy van-e kötelezője a rollereseknek, ez ugyanis még szintén nincs beszabályozva.

Az már egy érdekesebb kérdés, hogy konkrétan ki fogja ellenőrizni, hogy ez meg is van-e kötve? Azt sem látjuk ugye tömegesen, hogy robogósokat vennének ki a forgalomból a rendőrök ellenőrzés céljából, vagy ha a rolleresekkel meg is teszik, pontosan hogyan fog zajlani? Lesz a rendőrnél egy kézi mérleg, vagy rááll, hogy ellenőrizze, tényleg csak annyival tud menni, amire még nem kell biztosítást kötni?

- tette fel a kérdéseket Németh Péter.

Allianz: új járműfajtaként lehet majd biztosítást kötni

Több biztosítót is megkérdeztünk, készülnek-e már az új kategória bevezetésére. Választ cikkünk megjelenéséig az Allianztól kaptunk, ha a többi cég válasza is befut, természetesen közölni fogjuk azokat is.

Az Allianz a lapunknak küldött válaszában leszögezte, hogy természetesen már zajlanak az előkészületek, ám pontos díjakat egyelőre nem közöltek.

Természetesen az Allianznál is folynak az ezzel kapcsolatos előkészületek, a díjak kialakítása jelenleg folyamatban van. Új járműfajtát vezetünk be „Egyéb gépjárművek” megnevezéssel. Ügyfeleink az ebbe a kategóriába besorolt mikromobilitási eszközökre határozott idejű GFB szerződést tudnak kötni

- írta válaszában a biztosító. Kitértek arra is, hogy hamarosan minden biztosítónál meglesznek a díjak: június második hetében várható, hogy a jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a cégek kihirdessék ezeket.

Mivel a jogszabály alapján az érintetteknek 2024. július 16-tól kell gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel (KGFB) rendelkezniük, a biztosítóknak legkésőbb 2024. június 8-ig ki kell hirdetniük az Egyéb gépjárművekre (mikromobilitási eszközökre) vonatkozó díjtarifájukat

- tette hozzá az Allianz.

Két hónap múlva tehát dönteniük kell a rollereseknek: vagy rászánnak még egy kicsit arra, hogy így közlekedjenek, vagy leteszik a rollert és a hasonló járműveket. Bár mint most kiderült: ha a becslések megfelelnek majd a valóságnak a bevezetéskor, akkor évente néhány ezer forintot kell csak minderre áldozni.