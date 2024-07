Elképesztő összegekkel tömik ki a magyar olimpiai érmesek zsebét: többé már dolgozniuk sem kell?

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár még a tavalyi évben jelentette be, hogy megemelik az olimpiai és paralimpiai jutalmakat a 2024-es párizsi olimpiára. Az összegek tíz százalékkal növekedtek a 2021-es tokiói olimpiához képest. Négy évvel ezelőtt az aranyéremért ötvenmillió forintos állami jutalom járt, Párizsban ez az összeg már az 55 millió forintot is eléri. Az ezüstért 39 millió, a bronzért 31 millió forint jár sportolóinknak. 2013-ban külön kormányrendelet is született a díjazásról, illetve annak mértékéről.

Az olimpiai játékok a világ legnagyobb sporteseményei közé tartoznak, ahol a sportolók évekig tartó kemény munkájának eredménye mérhető. De vajon milyen jutalmak várnak azokra, akik elérik a legnagyobb sikert, és olimpiai bajnokok lesznek? Ebben a cikkben azt vizsgáljuk meg, hogy az olimpiai bajnokok mennyire tudnak megélni a díjaikból, milyen anyagi és egyéb juttatásokban részesülnek, valamint hogy az állam mennyire bőkezűen jutalmazza őket. Feltárjuk továbbá a díjazás kritériumait, a helyezések alapján járó pénzösszegeket, és bemutatjuk a legsikeresebb olimpiai bajnokokat. Megtudhatjuk, hogy a nemzetközi színtéren elért kimagasló teljesítmény mennyire térül meg a mindennapi életben, és hogy a hazai sportpolitika milyen szerepet játszik az olimpikonok elismerésében.

Honnan hová jutott a profi sport?

Az elmúlt évtizedekben nagyon megváltoztak a rendelkezésre álló anyagi és technikai körülmények a profi sportban. Ma már a legtöbb országban, így Magyarországon is szinte az összes sportágra igaz, hogy a hivatásos sportolók profi körülmények között, profi eszközökkel és szakemberekkel készülnek rendszeresen a világversenyekre. A sportegyesületeknek az államnak köszönhetően havi keretösszeg áll a rendelkezésükre, amelyekből a sportolók havonta részesülnek. A felkészülés azt szolgálja, hogy felérjenek a csúcsra, azaz világ, vagy olimpiai bajnokok legyenek. Utóbbi anyagilag is kifizetődő, hiszen a bajnokoknak egyszeri díjazás és életjáradék is dukál. Sőt, sok országban nemcsak az érmeseknek jár anyagi elismerés, hanem a helyezetteknek is, Magyarország is ezek közé tartozik. Hazánkban még az olimpiai nyolcadik helyezett is 3 millió forintos díjazásban részesül.

A pontos helyezésekért járó díjazásokat részletesen táblázatba is foglaltuk:

A rendszert 1998. január 1-jén vezették be, az olimpiai bajnokok ekkortól lettek jogosultak az életjáradékra, miután az ökölvívó Gedó György felhívta a figyelmet a nehéz körülmények között élő sportolókra. Azóta viszont a sport valódi megélhetéssé nőtte ki magát. Az életjáradék összegét a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított évi átlagkeresethez igazítják, így az folyamatosan növekszik. 2024-ben ez az összeg kedvezmények nélkül 418 000 forint.

Az igazán nagy pénzt most lehet kaszálni az olimpiákon

Ezek persze aprópénznek tűnhetnek az említett egyszeri díjazáshoz, például az aranyéremért járó 55 millió forinthoz képest. A négy évvel ezelőtti tokiói olimpián Csipes Tamara például 107,5 millió forintot "nyert" Tokióban, míg Kozák Danuta és Milák Kristóf egyaránt 100-100 milliós jutalomban részesült. Ez azt jelenti, hogy a többszörös győztesek valóban meg tudják sokszorozni a már így is kiemelkedő nyereményüket, és sokan emiatt ha akarnak, kis tulzással tényleg nyugdíjba vonulhatnak. Ez a logika már nem érvényes az életjáradékokra, akárhány olimpiai arannyal rendelkezik valaki, az összeg, amit havonta megkap, fix, az olimpiai érmek száma nem, maximum az aktuális gazdasági helyzet befolyásolja.

Nem csak mítosz, hogy olimpiai nemzet vagyunk

Mielőtt azonban rátérnénk arra, hogy kik is a legsikeresebb olimpikonjaink, fontos megjegyezni, hogy mennyire sikeres maga a magyar, mint olimpiai nemzet: igaz, ez csak egy apró érdekesség, de 2021-ben egy ponton a miénk volt a legsikeresebb ország az olimpiák történetében – legalábbis az egymillió főre vetített aranyérmek számának tekintetében – írta meg annak idején a G7.

A nyári olimpiákon szerzett, a NOB által elfogadott 511 éremmel pedig ma is Magyarország a legeredményesebb olyan nemzet, amely még nem rendezett olimpiát. Ezeket azért is fontos lehet kihangsúlyozni, mert sokan aránytalannak, vagy másokkal szemben igazságtalannak tartják az olimpiai sportolók ilyen magasfokú jutalmazását. Pedig ez nem magyar sajátosság, a rendszer világszerte gyakorolt és bevett szokás, igaz, a díjak nem egységesek – a pénzjutalom országoktól függően nagymértékben eltérhet. A fejlettebb országokra viszont nagyrészt azért jellemző, hogy legjobbjaikat kimagasló jutalmazásban részesítik.

A legsikeresebb magyarok

Minden idők legsikeresebb magyar olimpikonja, Gerevich Aladár már nincs köztünk, ő hét aranyérmet szerzett életében, összesen pedig 10 érmet tudhatott magáénak. Ám a ma élő sportolók között is sok kiemelkedően sikeres egyéniség található. A "nagy öregek" közül külön említést érdemel a jelenleg 85 éves Balczó András, aki öttusázóként 3 arannyal és összesen 5 olimpiai éremmel büszkélkedhet – ő a magyar sport egyik élő legendája.

A fiatalabb generációból Egerszegi Krisztina a legsikeresebb úszó és a második legsikeresbb magyar, öt arany, egy ezüst és egy bronzéremmel – igaz, az ő címei abban az időszakban születtek, amikor még nem voltak olyan kiemelkedő olimpiai díjazások, mint ma. Ha egy kicsit ennél is előrébb megyünk az időben, a kajakos Kozák Danuta 7 olimpiai érme is kimagaslónak mondható, ráadásul ebből 6 aranyérem. Ő az első címét a pekingi olimpián szerezte, az utolsót Tokióban, Párizsban viszont már nem indul. Jelenleg azonban így is ő a valaha volt legsikeresebb magyar női olimpikon, olimpiai nyereménye a több százmillió forintot is eléri. A 2000-es évek utáni időszakot egyébként is dominálják a kajakozóink, Storcz Botond és Szabó Gabriella is 3-3 aranyéremmel rendelkezik. Őket a legendás Kemény Dénes féle vízilabdacsapat tagjai, Szécsi Zoltán és Molnár Tamás követik ugyanennyi olimpiai bajnoki címmel. Egy kicsivel mindannyiukat lehagyja viszont Szilágyi Áron, aki három egyéni győzelem mellett egyszer csapatban dobogóra állhatott, mikor a magyar csapat bronzérmes lett Tokióban.

Hogy az olimpikonok díjazása mennyire méltányos, mindenki el tudja magának dönteni. Ám Magyarország sikerességének fényében talán még a kétkedők közül is sokan fejet hajtanak sikereink előtt.