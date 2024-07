Felkötheti a gatyáját a Google: ringbe száll az új vetélytárs, durva küzdelem elébe néznek

Az OpenAI nevű mesterséges intelligenciafejlesztéssel (MI) foglalkozó vállalat csütörtökön bejelentette legújabb termékének érkezését, a "SearchGPT" nevű keresőmotor prototípusát. A vállalat ezzel egyértelműen jelezte szándékát, miszerint belépne a jelenleg a Google-uralta a keresőpiacra - tudósított a Business Insider.

A SearchGPT egy olyan új keresőmotor, amely az MI segítségével ad gyors és pontos válaszokat a felhasználók kérdéseire. Az OpenAI blogbejegyzésében kifejtette, hogy az eszközt egyelőre csak egy kisebb csoport számára teszik elérhetővé, hogy értékelhessék a felhasználói visszajelzéseiket. A tervek szerint az új fejlesztést a későbbiekben integrálják majd a ChatGPT-be, a cég népszerű csevegőbotjába.

Hogy működik a SeachGPT?

Sam Altman, a vállalat vezérigazgatója az X-en (korábban Twitteren) azt írta:

Lehetőségünk nyílik arra, hogy a jelenleginél sokkal hatékonyabbá tegyük a keresés folyamatát.

A bemutatott videó alapján a SearchGPT hasonló módon néz ki, mint a Google kereső, vagyis az ablak középen találhatunk egy keresősávot, azonban lényeges különbségekre is számíthatunk. A SearchGPT várhatóan tömörebb válaszokat ad majd a keresésekre és összefoglalókat is megjelenít, linkekkel együtt, ráadásul szűkebb körű találatokat sorakoztat fel – mindez az OpenAI szerint eleve így került megtervezésre.

Egyelőre nem tökéletes a fejlesztés

Habár az új keresőmotor első hallásra ígéretesnek tűnik, több újságíró is megjegyezte, hogy a demó eredményei nem minden esetben voltak elég pontosak – az eszköz például rossz dátumokat mutatott egy fesztiválra vonatkozóan, egy másik esemény helyszínét pedig tévesen adta meg. Az OpenAI szóvivője elismerte a prototípus hibáit és hangsúlyozta, hogy:

Ez egy kezdeti prototípus, amelyet folyamatosan javítjuk.

Miért fontos mindez?

A Google bevételeinek jelentős része - tavaly 175 milliárd dollár - származik a keresés üzletágából és az ahhoz kapcsolódó hirdetésekből. Az OpenAI új fejlesztése egyértelműen versenyre kelne nemcsak a Google-lal, hanem más mesterséges intelligencia-alapú keresőszolgáltatásokkal is, így akár a Microsoft Bingnek is komoly versenytársa lehet. A Microsoft egyébként partnerségben áll az OpenAI-jal és jelentős összegeket fektetett be a vállalatba. Satya Nadella vezérigazgató korábban kijelentette:

A mesterséges intelligencia alapjaiban változtat meg minden szoftverkategóriát, kezdve a legnagyobbal, a kereséssel.