Újítást hozott az Auchan: erre már nagyon régóta vártak ezen a településen

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Csepelen új benzinkúttal bővült az Auchan hálózata. Ez az első olyan töltőállomás, ami nem Auchan áruház mellett található. A modell is eltér az eddigi Auchan kutakétól, mert itt – éppen azért, mert nem az üzlet közvetlen közelében van – egy újszerű választékkal rendelkező benzinkútshopot is üzemeltet a vállalat, amelynek kínálatát a fogyasztói igényeknek megfelelően szezonális termékekkel, most például készételekkel és grilltermékekkel is feltöltik. Az üzemanyagárak viszont ugyanazok, mint a többi Auchan benzinkúton, itt is a tőlük megszokott kedvező, diszkontáron adják az üzemanyagot.

Az eddigiekhez képest más modellen alapul az Auchan legújabb csepeli töltőállomása. Eddig az volt a koncepció, hogy minden Auchan áruházhoz tartozzon benzinkút is azért, hogy az áruházba betérők a vásárlás mellett kedvező árú tankolással is csökkenthessék kiadásaikat. Csepelen 2015 óta üzemel töltőállomás, amely a szigetszentmiklósi Auchan vonzáskörzetének vásárlóit szolgálja ki. Legújabb egységüket a Kántor úton nyitották meg. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Egy automata, két hagyományos és két nagynyomású szigeten az Auchantól megszokott diszkontárakon lehet tankolni benzint, dízelt és smart dízelt. Ami viszont teljesen más az az, hogy ezúttal egy benzinkútshopot is üzemeltet a vállalat. A választék is újszerű, mert a megszokott kávé, üdítő, szendvics és egyebek mellett szezonális termékek, most például grill- és készételek is szép számmal lesznek a 150 négyzetméteres shopban, ahol összesen 1 150 terméket árulnak. Címlapkép forrása: MTVA/Bizományosi: Róka László

NEKED AJÁNLJUK