Elfeledett úti célok a világ körül: garantáltan alig találkozol turistával, az árak a földön járnak

Az utazás lényege nem mindig a legnépszerűbb turistalátványosságok felkeresésében rejlik. Sokszor a kevésbé ismert helyek kínálnak igazán maradandó élményeket, távol a turisták tömegétől és a magas áraktól. Az alábbi cikkünkben olyan rejtett kincseket mutatunk be, amelyek garantáltan lenyűgöznek majd mindenkit, és ahol a helyiek vendégszeretete mellett megfizethető árak várnak. Ismerd meg Dél-Tunézia sivatagi varázsát, Nagyszeben kulturális gazdagságát, Mongólia érintetlen szépségeit, Kárpáthosz szigetét, Bosznia-Hercegovina bájos városait, Plymouth művészeti központját, és Turku történelmi csodáit.

A túlturizmus, ma már több mint egy divatos szó - a világ legnépszerűbb úti céljain ez olyan probléma, amely a helyi élet szinte minden aspektusát érinti, a környezettől kezdve a bérleti díjakon, a közlekedésen és az étkezéseken át szinte mindenre hatással van. Amikor egy helyet elárasztanak az emberek, nemcsak a helyiek életminősége szenved csorbát, hanem a turista nyaralásának minősége is. Gondoljunk csak az olasz strandokra, ahol reggel 9-kor már egy törölközőnyi hely sincs, vagy a zsúfolt sétálóutcákra, ahol esténként már konkrétan zavarják egymást az emberek. Nem hiába egyre gyakoribbak a helyi tüntetések.

De úgy tűnik, hogy ha csak kis lépésekkel is, de a dolgok megváltozhatnak. Az olyan úti célok, mint Olaszország vagy éppen Japán, folyamatosan azon dolgoznak, miképp lehet a turizmust a sűrű, zsúfolt gócpontokról a kevésbé látogatott régiókba átcsoportosítani. Az utazók pedig egyre gyakrabban gondolkoznak azon, hogy a bejáratott helyeket kevésbé zsúfolt, kevésbé drága, de ugyanolyan jó alternatívákra cseréljék.

A világ leginkább alulértékelt úti céljait tartalmazó, nemrég frissített listán, melyet a Time Out utazási szakértői állítottak össze, nem találjuk meg a Bankokot vagy a Balit, sem az Amalfi-partot, vagy Amszterdamot, helyett viszont olyan úti célokat ajánlanak, melyek nem csak izgalmasak, lényegese olcsóbbak is. Ezek a látókörünkön kívül eső helyek nagyszerű és csendes alternatívákat kínálnak a nagy klasszikusok helyett és sok esetben olyan desztinációkról van szó, amelyeknek nagy szükségük van a látogatókra. A 24-es listából válogattuk most ki azokat, amelyek a magyarok számára is elérhetőek.

Dél-Tunézia

Észak-afrikai nyaralásról általában Marokkó jut először eszünkbe, de érdemes megfontolni Tunéziát is, és nem csak az északi, napozóágyakkal teli Földközi-tenger partjára gondolunk, hanem a déli, szürreális sivatagi birodalomra. Douz városát a helyiek a „Szahara kapujának” nevezik, itt dűnék, és csakis dűnék vannak, ameddig a szem ellát. Felfedezhetjük őket tevén vagy quadon egy helyi vezető segítségével, és olyan érzés lesz, mintha egy másik bolygón járnánk. Ksar Ghilane, egy kristálytiszta oázis köré épült nyugodt település, amely megéri a homokon át vezető rázós utat.

Karaván a Ksar Ghilane római kori erődhöz vezető úton.

Nagyszeben, Románia

Az Erdély déli peremén fekvő egykori szász erődítmény, a romániai Nagyszeben nem vesz tudomást a megfáradt Drakula-klisékről. Ehelyett olyan lenyűgöző kulturális fesztiválokat rendez, mint az ARTmania és a Sibfest nemzetközi színházi fesztivál, emellett Brukenthalban a nagymesterek galériájának ad otthont. Nagyszeben rengeteg pénzt öl a kultúrába, és ápolja a középkori homlokzatok és a macskaköves terek örökségét. És bár a város kicsi, a turisták és a helyiek kényelmesen elférnek egymás mellett. Fantasztikus éttermek, köztük a Kombinat gasztro-sörfőzde kiemelkedik. A Numbeo szerint egy olcsó éttermi vacsora lejbe kerül, 3120 forint, közepes étteremben háromfogásos vacsora 2 fő részére 175 lej, 13 650 forint, helyi sör 11 lej, 860 forint, import sör, 0,33 literes 14 lej, 1100 forint, cappuccino 12,2 lej, 950 forint, egy üveg kóla egy kávézóban 8,75 lej, 680 forint. Egy vonaljegy 3 lej, 234 forint.

Mongólia

Mongóliát a hagyományos gerszeiről (jurtákról), barátságos nomád népéről és az érintetlen sztyeppéken vándorló vadlovak csordáiról ismerik, de csak akkor lehet ezt a világot valóban elhinni, ha az ember maga is megtapasztalja. Az új nemzetközi repülőtérrel és az olcsó, helyi vezetésű túrákkal ez a látszólag távoli ország könnyebben elérhető, mint gondolnánk. Töltsünk el néhány napot a fővárosban, Ulánbátorban - a város meglepően nyüzsgő és könnyen felfedezhető -, majd élvezzük a Gorkhi Terelj Nemzeti Park festői szépségű hegyvonulatát és friss hegyi levegőjét.

Kárpáthosz, Görögország

Míg a turisták a túlzsúfolt Szantorini naplementéjét nézik, vagy Mykonos zsúfolt strandjain barnulnak, a hozzáértő görögök négyórás kompútra indulnak Rodoszról az apró dodekanészoszi Kárpathosz szigetére. Ha ugyanígy teszünk, egy sor majdnem üres strandot találunk, amelyeket érintetlen a víz, csak a mediterrán szerzetesfókák látogatják őket. Kóstoljuk meg a helyi ételeket Olympos tavernáiban, egy olyan hegyi faluban, amely mintha megmerevedett volna az időben, ahol a nők még mindig színes, hagyományos ruhákat viselnek, és a szamarak jelentik az egyetlen közlekedési eszközt.

Srebrenik, Bosznia-Hercegovina

Bosznia és Hercegovina vitathatatlanul Európa legkevésbé értékelt, pláne ismert úti célja, holott tele van bájos városokkal, és Srebrenik (Szarajevótól 87 mérföldre északra) egy igazi gyöngyszem. A „királyi város” ad otthont Bosznia legjobb állapotban fennmaradt középkori erődjének, egy a völgyre néző, mítoszokkal és legendákkal átszőtt, lenyűgöző, tizenkettedik századi építménynek. A Majevica csúcsáról hihetetlen kilátás nyílik, míg a viszonylag újonnan felfedezett Ingram-tó árasztja magából a romatikát. az ételek csodásakm a vibráló kávézókat és a kecses mecseteket is találunk itt. Boszniában egy egyszerű étel 10 márka, 2 ezer forint, közepes étteremben háromfogásos vacsora 2 fő részére 50 márka, 10 ezer forint, helyi sör 3,5 márka, 700 forint, import sör, 0,33 literes 3,5 márka, 700 forint, cappuccino 2,69 márka, 540 forint, egy üveg kóla egy kávézóban 2,94 márka, 590 forint. Egy vonaljegy 2,30 márka, 460 forint.

Plymouth, Anglia

Ha a devoni Plymouth kisebb lenne, akkor egynapos kirándulások tökéletes helyszíne lenne, ha valamivel nagyobb lenne, egyszerűen nem lehetne számításon kívül hagyni. Talán éppen közepes mérete miatt csúszott a radaron kívülre, ami eléggé igazságtalan. Aki szereti a művészeteket, annak szinte kötelező: a The Box egy zseniális, nemrég nyílt galéria, amely a helyi művészeket ünnepli. Aki az építészetért rajong, annak nemrégiben felújított Piaccsarnokot kell látnia, amely saját „művészeti kupolával” is rendelkezik. Aki szeret úszni, annak kevés látványosabb medence van a Tinside Lidónál. Aki a ginért rajong, az Anglia legrégebbi szeszfőzdéjébe látogasson el, ami a történelmi városközpontban található.

Plymouthban egy egyszerű étel 13 font, 6 ezer forint, közepes étteremben háromfogásos vacsora 2 fő részére 45 font, 20 880 forint, helyi sör 4,5 font, 2090 forint, import sör, 0,33 literes 4,25 font, 1970 forint, cappuccino 3,33 font, 1545 forint, egy üveg kóla egy kávézóban 1,67 font, 775 forint. Egy vonaljegy 2,8 font, 1300 forint.

A plymouthi vízpart, Plymouth Hoe, Plymouth Barbican, Smeatons Tower, Plymouth Lido, Plymouth vízpartja

Turku, Finnország

A két finn város, Turku és Helsinki régóta rivalizál - méghozzá joggal. Turku, az ország második legfontosabb települése, történelmi fővárosa, ugyanolyan látványos, mint Helsinki. Az Aura folyó vízparti varázsának és virágzó kávézó- és menzakultúrájának köszönhetően a „Finnország Párizsának” is nevezett Turku tele van középkori látnivalókkal, van vára, és katedrálisa, nem mellesleg a zöld innováció központja.