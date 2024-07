Nálad is lapulhat egy ilyen kincs a fiók mélyén: el se hinnéd, mennyit adnak most ezekért az érmékért

A közelgő párizsi olimpia apropóján a Vatera kiderítette, milyen olimpiai relikviák cserélnek gazdát piacterén: leginkább emlékérmek, részvételi jelvények, gyűjtői kártyák fogynak, de például jó állapotban fennmaradt belépők, tematikus gyűjtemények (például kitűzőkollekciók) is jó áron találnak gazdára, de akár olimpiai aranyérmet is lehet rendelni a piactérről - valósághű replika formájában.

Az online piactér jelenlegi kínálatának egyik legizgalmasabb darabja az Aranycsapat hatvanas évekből származó olimpiai kivitelű Adidas csapattáskája, amely 250 ezer forintért keresi új gazdáját, de már az idei párizsi olimpia, illetve az azt követő paralimpiai játékok alkalmából idén május elején a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott emlékérmék első példányai is felbukkantak a piactéren.

Kuriózumok is akadnak a felhozatalban: például a nyolcanas évekból származó olimpiai Coca-Cola kollekciót, amely poharak, poháralátétek mellett egykori telefonkártyát, illetve egy azóta is bontatlan palack kólát is tartalmaz - míg az utánveretek közt akár olimpiai aranyérmek valósághű replikáit is megtalálhatjuk.

Több tízezer forintot érhet egy olimpiai belépőjegy is

Egy, az olimpiai bajnok magyar férfi vízilabda-válogatott által dedikált labda 156 ezer forintot ért meg egy felhasználónak. Somogyi Rezső birkózó olimpikon 1936-os, berlini olimpiára szóló igazolványa 93 ezer forintot ért meg egy vásárlónak, míg egy ugyanezen olimpián megrendezett Magyarország-Lengyelország futballmérkőzéséről jó állapotban fennmaradt belépőjegy 30 ezer forintért talált gazdára.

Kevesebb mint feleennyiért licitált sikeresen egy vaterázó a Pöttyös Túró Rudi a 2020-as tokiói olimpiához készült magyar olimpiai szurkolói kártyáinak teljes kollekcióját tartalmazó albumra. Közel 40 ezer forintot adott valaki a Nemzeti Sport 1908-ból fennmaradt, olimpiai híreket is tartalmazó olimpiai számainak első félévből fennmaradt számaiért, amelyek egyébként az Arcanumon digitálisan is böngészhetők.

Hagyományos és különleges olimpiai érmek

Az olimpiákon résztvevő sportolók mindegyike kap egy részvételi éremplakettet: exkluzivitásukból adódóan ezek sok esetben többet érhetnek az egyszerű emlékérmeknél, itthon is jelentős gyűjtőtáboruk van.

De az online piactéren jó áron találtak gazdára a “hagyományos” olimpiai emlékérmek is: egy az 1976-os montreali olimpia tiszteletére kibocsátott, 26 darabos ezüstérme-készlet például 245 ezer forintért talált gazdára. A 2021-ben megrendezett tokiói olimpia alkalmából vert, 10 ezer forint névértékű emlékérme egyetlen példánya jellemzően 12-13 ezer forintot ér, ám a piactéren nemrég egy próbaverete 120 ezer forintért kelt el - ebből ugyanis csupán tíz darab készült.

A Magyar Nemzeti Bank 1980-as téli olimpia óta minden olimpiáról emlékérmet ad ki: és így az idei párizsi játékokra 3 és 15 ezer forintos névértékű érmék készültek, de a korábban kiadott emlékérmek is gyakori alanyai az aukcióknak.

Amikor egy csapatjelvény is sokat ér

Népszerű relikviának számítanak az olimpián résztvevő országok olimpikonjainak részvételi jelvényei is, hiszen egy-egy ország csak korlátozott számú sportolót indíthat az olimpián, így kibocsátott jelvényekből közel sem készül annyi, mint emlékéremből.

Egy olimpiaikitűző-kollekció két éve 150 ezerért kelt el a Vaterán, ezen kívül számos korábbi téli olimpia emlékérme ment el 50 ezer forint feletti áron. Ahogy visszafelé megyünk az időben, egyre ritkábbak az olimpikonok csapatjelvényei, mert a korábbi olimpiákra kiutazó delegációk létszáma régebben sokkal szűkebb volt, mint manapság - így a piactér statisztikái szerint minél régebbi egy csapatjelvény, annál többet is ér.

