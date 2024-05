Hiába a heves harc: az új benzinmatek sem fogja vissza az éledező inflációt Magyarországon

Nem lepődtek meg különösebben a Pénzcentrum által megkérdezett elemzők azon, hogy ismét felfelé indult az infláció a KSH által közzétett adatok szerint. Török Zoltán, a Raiffeisen vezető elemzője szerint kizárt, hogy a benzin árának csökkenése segítsen ezen a helyzeten, Trippon Mariann a CIB-től pedig úgy véli, hogy még jövő ilyenkorig sem lehet meg a kormány által vágyott három százalékos inflációs céladat. De vajon nem tud-e ezen segíteni az, hogy a benzin ára szabályos zuhanórepülésbe kezdett?

Másfél év után újra eljött a folyamatos drágulás időszaka. 2024. áprilisban a fogyasztói árak átlagosan 3,7%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Márciushoz viszonyítva átlagosan 0,7%-kal emelkedtek az árak, a járműüzemanyagok 3,5%-kal drágultak - erről a Pénzcentrum is beszámolt néhány napja.

Az elemzőket most arról kérdeztük, lehetett-e erre számítani, meddig tart ismét a drágulás, illetve hogy a kormány által "erősen ajánlott" benzinárcsökkentés befolyásolja-e, hogy mekkora lesz az infláció mértéke?

A szolgáltatások rakétáznak

19 hónap után újra azt kellett tapasztalnunk, hogy a pénztárcánkból nagyobb összegek vándoroltak ki, mint egy évvel korábban. Mint lapunk is megírta, az élelmiszerek ára 1,0%-kal nőtt, ezen belül a leginkább a cukoré (30,4%), a büféáruké (9,6%), a csokoládé és kakaóé (9,2%), a sertéshúsé (9,2%), az éttermi étkezésé (8,4%), valamint az alkoholmentes üdítőitaloké (5,8%). A termékcsoporton belül a tojás ára 20,3, a liszté 19,7, a száraztésztáé 12,5, a sajté 9,6, a tejé 9,3, a kenyéré 9,0, a baromfihúsé 6,5%-kal csökkent.

Van egy kategória, amely az eddig felsoroltaknál is komolyabb mértékben kerül többe:

a szolgáltatások 9,5%-kal drágultak, ezen belül a lakbér 14,0, a lakásjavítás és -karbantartás 10,7, a járműjavítás és -karbantartás 10,1, az autópályadíj, gépjárműkölcsönzés, parkolás 9,8, a sport- és múzeumi belépők 8,2, az üdülési szolgáltatás 5,4%-kal többe, az utazás munkahelyre, iskolába 21,7%-kal kevesebbe került.

A benzinárcsökkenés nem segít

Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője szerint semmi meglepetés sincs az inflációs adatokban. Az azonban nem jó hír, hogy a nyári hónapokban az egy évvel ezelőtti árakhoz képest még további emelkedésre is kell számítani.

Abszolút megfelel a várakozásoknak ez az adat, és az is biztos, hogy emiatt nem kell átírni az éves inflációs prognózisokat. A jövőre vonatkoztatva azt lehet mondani, hogy mostantól az őszi hónapokig biztosan felfelé tart majd az inflációs adat, az év legvégére körülbelül 5 százalék lesz az év/év érték. Ez egyben azt is jelenti, hogy a három százalékos célt, amit a kormányzat megszabott az év végére, biztosan nem érjük el ebben az évben, de valószínűleg a következőben sem

- fogalmazott Török Zoltán.

Azt is elmondta, hogy bár tényleg a mostani adatokat várták az elemzők, van egy főkategória, amelynek a drágulási üteme kimondottan ijesztő.

A szolgáltatások kiugróan magas ütemben drágulnak: míg a többi főkategória esetében nagyjából a 3-4 százalékos ütemet láthatjuk, a szolgáltatások inkább a tíz százalék felé közelítenek, és ez biztosan nem a jó irány. Ez is okozza egyébként az infláció visszagyorsulását, de én a pozitívabb szemléletűek közé tartozom: aggodalomra szerintem nincs ok, bár a fogyasztás visszarendeződését biztosan nem segíti az, hogy a szolgáltatások drágulnak, és egyhamar nem is várható a visszaugrása

- tette még hozzá az elemző. A benzinárakról pedig azt mondta: hiába indult el a jelentős áresés már április végén, a májusi inflációs adaton ezt biztosan nem segít.

Bár április vége óta mind a benzin, mind pedig a dízel jelentős árcsökkenésen ment keresztül, ettől még elkerülhetetlen, hogy a májusi inflációs adat 4 százalék közül, de inkább felette legyen majd. Egyrészt bele van kalkulálva, másrészt pedig a szolgáltatások már említett drágulását mindössze ezzel lehetetlen kompenzálni

- zárta gondolatait Török Zoltán.

Nem lehet meg a kormány által kitűzött cél

Trippon Mariann, a CIB vezető elemzője szerint sincs semmi meglepetés a legfrissebb inflációs adatban. Ennél ráadásul csak több lesz, az év végéig már csak egyszer számít visszapattanásra, de decemberre már ismét nagyobb mértékű lesz az előző évhez márt drágulás.

A három százalékos célt idén biztosan nem, de még 2025 első félévében sem tudjuk majd elérni. Az inflációs adat viszont tizedre pontosan megegyezik mind a CIB által várt adattal, mind pedig az elemzői konszenzussal. A nyári hónapok még további emelkedést fognak hozni, majd ősszel ugyan lesz egy pici visszapattanás, de összességében 5 százalék körül lesz a havi áremelkedés mértéke az év legvégére. Ennek leginkább az az oka, hogy már a jövő hónaptó a bázishatás sem lesz olyan támogató, mint az áprilisi adattal még az volt

- mondta a CIB vezető elemzője.

Ragadós lehet ez a típusú drágulás

Virovácz Péter, az ING vezető elemzője kommentárjában azt írta: a szolgáltatások árának rakétázása alaposan feladja a leckét a kormánynak.

Az éves bázisú inflációs mutatóra áttérve azt is fontos megemlíteni, hogy a 3,7 százalékos infláció 68 százalékát a szolgáltatószektor adja, vagyis a fejlett és a régiós országokhoz hasonlóan immáron ez a tétel okozza a legnagyobb fejfájást a monetáris politika számára. Annál is inkább, mert ez a fajta infláció ragadósabb, mint a maginflációs kosáron kívüli tételek árhatása. A legnagyobb pozitívum az éves bázisú indexben továbbra is az, hogy a tavalyi magas bázis következtében az élelmiszerinfláció alacsony maradt, messze átlag alatti, ami önmagában így visszafogja a fő inflációs mutatót. Az élelmiszerek éves bázisú áremelkedése csupán 1,0 százalékos. Emellett a tavalyi évhez képest továbbra is alacsonyabb az árszínvonal a tartós fogyasztási cikkek és a háztartási energia esetében

- írta Virovácz Péter.

Összességében tehát az elemzők egyáltalán nem lepődtek meg: mint elmondták, elkerülhetetlen az infláció további növekedése, és a kormánynak most főhet a feje, hogyan lesz meg a kitűzött három százalékos cél. Ráadásul közben folyamatosan drágulnak a szolgáltatások: a benzinárcsökkenés ezt biztosan nem képes ellensúlyozni még akkor sem, ha az április vége óta látott csökkenés továbbra is kitart.