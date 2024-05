Gigászi osztalékhozamot fizetnek ezek a magyar cégek: nagyot nyert, aki itt fialtatta a pénzét

Az utóbbi hetekben sorra nyilvánosságra hozták a hazai nagyvállalatok, hogy idén mekkora osztalékot fizetnek ki a részvényeseiknek. Összegszerűen az OTP Bank tulajdonosai kapják a legtöbbet, 535,71 forintot részvényenként, ami 3 százalékos osztalékhozamot jelent. Más cégek a fentinél akár jóval szerényebb összeget fizetnek egy-egy részvényük után, ám a papírok alacsonyabb árfolyama következtében több esetben még ez is elegendő az akár 5 százalékot is jelentősen meghaladó osztalékhozamhoz. Az alábbiakban összegyűjtöttük a legnagyobb, legismertebb hazai vállalatokat és azt, hogy mekkora osztalékra, illetve mekkora osztalékhozamra számíthatnak a részvényeseik.

Az elmúlt hetekben sorra érkeztek a hírek arról, hogy mekkora osztalékot fizetnek a nagy hazai cégek a részvényeseik számára. A legnagyobb összegre, részvényenként 535,71 forintra az OTP Bank részvényesei számíthatnak az idén – őket a Richter (részvényenként 423 forint), az ANY (253 forint) és a Mol (250 forint) részvényesei követik a sorban. Nagyjából az utóbbiaknak megfelelő összeget, 70 eurócentet (~270 forintot) fizet részvényei után a Graphisoft Park is.

A négy legnagyobb cég esetében – a Mol kivételével – idén nőtt az osztalék a 2023-as szinthez képest, míg az olajtársaság esetében 100 forintos (354 → 250 forint) visszaesést kellett elkönyvelniük a részvényeseknek.

Természetesen idén is voltak olyan hazai tőzsdei cégek, melyek nem fizettek osztalékot. Az ismertebbek közül ilyen például az AutoWallis, amelynek frissített növekedési stratégiája alapján csak 2026-tól fizetne osztalékot a vállalat.

Osztalékhozamok 2024-ben

Az osztalékhozamok nagysága tekintetében már más a sorrend – a részvényenként legnagyobb összeget fizető OTP-nél 2,9 százalék az osztalékhozam a szerdai 18 240 forintos árfolyam tükrében. Ezzel egyébként a Waberer’s mellett található a bank – a logisztikai cég 120 forint osztalékot fizet részvényenként, amely a 4 130 forintos árfolyam mellett ugyancsak 2,9 százalékos osztalékhozamot jelent.

A fentieknél magasabb, de még 5 százalék alatti az osztalékhozam szintje például a Richternél (4,5%) és a Magyar Telekomnál (4,7%), míg az 5-10 százalék közötti sávban található az ANY (6,6%), a Graphisoft (7,8%) és a Mol (8,2%). Van példa azonban 10 százalék feletti osztalékhozamra is – ilyenek például az Alteo (10,2%) és a Duna House (13,2%). Előbbi cég azért is érdekes, mert a most kifizetett 400 forint/részvény az egyik legnagyobb osztaléknak számít a hazai mezőnyben, miközben a cég tavaly egyáltalán nem fizetett osztalékot, 2022-ben pedig csak 103 forintot, tehát a mostani összeg negyedét.

Az Alteo papírjai komoly erősödésbe is kezdtek a szokatlanul magas osztalékkifizetés bejelentését követően – a vállalat részvényeiért március 27-én még csak 2 940 forintot adtak a befektetők, amihez képest a 400 forintos osztalék még 13,6 százalékos osztalékhozamot jelentett. Az árfolyam ezzel szemben tegnap este már 3 920 forintnál járt.