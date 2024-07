Csúcstermék érkezik a Lidl polcaira: indulhat a roham, potom pénzért vehetjük meg

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Július 29-től már a Lidl boltokban is megvásárolható a ZORD, Pachert Balázs és Balogh Levente üdítőitala. Az amerikai Prime mintájára készült termék eddig kiskereskedelmi forgalomban nem volt elérhető, most viszont a Prime-mal egyszerre, akciós áron kerül be a Lidl diszkontlánc kínálatába.

Címlapkép: Getty Images

