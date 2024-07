Nagy újdonság élesedett a Spar-boltokban: ennek rengeteg magyar vásárló örülhet

Július közepétől a vásárlást igazoló blokkok digitálisan is elérhetőek a MySPAR alkalmazásban - közölte a boltlánc.

„A vásárlói élmény vonatkozásában fontos lépést jelentett, hogy létrehoztuk az ingyenes MySPAR mobilalkalmazást, amely mára egy sokak által, napi szinten használt applikációvá vált, mely exkluzív kuponokat biztosít a vásárlóknak. Legújabb fejlesztésünk eredményeként az applikációba megérkezett a digitális nyugta funkció is, így az alkalmazással történő áruházi vásárlások nyugtái, valamint a SPAR online shopos rendelések számlaképei digitális formában is nyomon követhetők az alkalmazásban” - ismertette Maczelka Márk, a boltlánc Magyarország kommunikációs vezetője.

A digitális blokkok „Kedvenc”-ként jelölhetők meg, így könnyebbé válik a visszakereshetőség közöttük. Ezen felül hónapokra lebontva, vagy akár egyedi szűrők alapján is megtekinthetőek a nyugták. Nem adóügyi bizonylatként visszáruzásra és panaszkezelésre is alkalmasak a digitális blokkok, amelyek pár gombnyomással a Vevőszolgálattal is megoszthatók az appon belül, így még könnyebbé válik az egyeztetés egy-egy konkrét kérdéssel kapcsolatban.

2023-ban a digitális szórólap is beépítésre került az applikációba, így mobil kijelzőre optimalizáltan jelennek meg az akciós újságok, valamint a termékek a szórólapból néhány kattintással hozzáadhatók a bevásárlólistához, vagy akár a SPAR online shopban is megtekinthetők. Szintén praktikus szolgáltatás, hogy belföldi utazáskor az alkalmazás segítségével könnyedén megtalálható a legközelebbi hazai áruház.