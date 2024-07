Indulhat az egyetemisták rohama a diszkontokban: óriási akciót robbantott az Aldi, Auchan, PENNY

Ősszel több mint 120 ezer gólya kezdheti meg tanulmányait a magyar főiskolákon, egyetemeken, ami egyben azt is jelenti, hogy sokan most repülnek ki a családi fészekből. A felfokú tanulmányok megkezdése sokszor lakóhelyváltással is együttjár, ehhez pedig szükség lesz pár alapvető háztartási felszerelésre. A szupermarketek akciós újságaiban ezen a héten is számos olyan kedvezményes terméket találunk, amelyre szükség lehet az önállósodáshoz. Érdemes figyelni a különféle akciókat, hogy kedvező áron tudjuk beszerezni a legalapvetőbb dolgokat. A Pénzcentrum összegyűjtötte az aktuális ajánlatokat.

Szerda este hirdették ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, több mint 120 ezren kezdhetik meg tanulmányaikat ősztől a magyar felsőoktatásban. A következő hetekben pedig nemcsak az albérletekért, kiadó szobákért, kollégiumi férőhelyekért élsedik a harc: rengeteg család vásárolhat be most műszaki cikkekből és bútorokból is. A frissen felvételt nyert halgatók közül sokan most repülnek ki a családi fészekből, így szükségük lesz alapvető konyhafelszerelésekre, háztartási cikkekre, új ágyneműre, lakberendezési cikkekre, stb. Szerencsére a következő hét napon számos akcióval segítik a szupermarketek a nagybetűs élet megkezdését.

A Pénzcentrum ezen a héten is átböngészte a nagy boltláncok akciós katalógusait. Ugyan a Lidlben már megkezdődött az éves nagy iskolaszerakció, a többi bolt még nem élesítette a sulikezdése kedvezményeket. Azonban több boltban találunk olyan hasznos cikkeket, amelyek a felsőoktatási tanulmányaikat kezdők, családi fészekből kirepülők számára hasznosak lehetnek.

Az Aldiban vasárnaptól a vezeték nélküli vasaló például 8999 forintért kapható, az összecsukható ruhaszárító 9999 forint, a műanyag lavór pedig 2999 forint. Ezek biztosan jól jönnek egy háztartásban.

Az Auchanban a mai naptól akciósan vásárolható air fryer 16 990 forintért. Az air fryer frissen felvételt nyert egyetemistáknak több szempontból is praktikus lehet: ideális kis adagok készítéséhez, olyanoknak, akik a konyhában még kezdők, és a működtetéséhez áramra van csak szükség.

A forgószék akciósan 19 990 forintba kerül, és kapható különféle cipő- és ruhatartó állványok kedvezményes 1990-3490 forintos áron, valamint tárolódobozok 1190-2390 forintért. Tepsiket és serpenyőket is vásárolhatunk 3990-9990 forintos áron. A tésztaszűrő készlet pedig most csak 399 forintba kerül. A turmixgép 11 990 forintba, a 20 000 mAh teljesítményű powerbank pedig 8990 forint. A 8GB-os pendrive 2999 forint, a vezeték nélküli egér 5499 forint, a mini USB-s egér pedig 3999 forint. A legkisebb, pult alá is beépíthető hűtőszekrény, kis fagyasztóval 49 990 forintba kerül.

A héten megjelent Lidl iskolakezdési katalógusa, amelyben a legfontosabb tanszerek, kreatív eszközök, könyvek és egyéb, tanuláshoz kapcsolódó termékek széles választéka található meg a boltlánc közleménye szerint. A július 25-től elérhető árucikkek célcsoportjai főként általános és középiskolások, de találhatunk köztünk egyetemisták számára is hasznos holmikat. 34 999 forintos áron például prémium íróasztal került a kínálatba, mely felnőtteknek ideális magasságúra is állítható. Van a katalógusban LED-es asztali lámpa 4999 forintért, elosztó - amely nem hiányozhat egy fiatal gólya alapfelszerelései közül sem - 1499 forint. A vezeték nélküli billenytűzet és egér szett 6999 forint. A 10 000 mAh teljesítményű töltő (powerbank) 4999 forint.

Akik most költöznek ki a szülői házból, azok számára praktikus lehet egy alapvető szerszámokat - mint a kalapács, fogó, csavarhúzó - tartalmazó szerszámkészlet is, hogy ne borosüveggel kelljen beütni az első szögeket, vagy körömreszelővel csavarozni. 11 999 forintért most egyben meg lehet venni a legszükségesebbeket.

A PENNY-ben különféle üveg tárolóedényeket, tálakat vásárolhatunk praktikus műanyag fedővel, mely nagy szolgálatot tehet majd az ételek tárolásakor. Ezeket a termékeket 999-2999 forintért vásárolhatjuk meg, ha gyűjtjük a hűségpontokat. Ugyanígy a hűségakció keretében elérhető olcsón többféle húvágó, szeletelő kés - legalább egy éles kés pedig minden háztartásban szükséges.

A Sparban szintén hűségpontokkal lehet olcsóbban megvenni sok hasznos cikket: gamer széket, egeret, billentyűzetet, füleseket.

Praktikus használati tárgyak frissen felvett hallgatóknak

Ha valaki most középsikola után most költözik albérletbe, vagy kollégiumba, szüksége lesz alapvető lakberendezési tárgyakra, konyhafelszerelésre, egyéb cikkekre. Mielőtt még bevásárolnénk, érdemes felmérni, milyen felszereltségű a bérelt szoba, lakás, illetve a kollégium.

A fiatalok számára praktikusak lehetnek olyan kisebb konyhai gépek, mint a vízforraló, szendvicssütő, forrólevegős sütő - vagyis air fryer -, vagy kenyérpirító, esetleg mikró, ha az sincs a háztartásban. Alapfelszerelés a lábos, serpenyő, vágódeszka, illetve néhány tányér, pohár, és evőeszköz, valamint főzéshez fakanál, vágókés, konyharuha. Nagy segítség lehet továbbá egy vízszűrő, ha a csapvíz minősége nem megfelelő, hogy ne kelljen mindig ásványvizet vásárolni. Arról, hogy hogyan lehet a csapvíz minőségét az adott lakóhelyen ellenőrizni, az alábbi cikkben írtunk bővebben:

Az ételtárolást, -csomagolást megkönnyítik a különféle dobozok. Legjobb, ha műanyag aljú doboz helyett beszerzünk néhány üvegtárolót is, ezekben az ételek melegítése során se kerül műanyag az ételbe és enni is bátran lehet belőlük. Praktikus továbbá az olyan műanyag kulacs, amely BPA mentes, így nem fognak káros anyagok kioldódni belőle, mint más műanyag palackokból a sokszori újrahasználat után.

Szükség lehet továbbá a cipők, ruhák tárolásához szekrénybe lógatható akasztós polcokra, dobozokra. Érdemes lehet falra ragasztható akasztókból is vásárolni néhányat. Ha szükséges, vasaló, vasalódeszka és ruhaszárító állvány beszerzését se felejtsük el. Új ágyneműt, lepedőt, vagy akár paplant, párnát is sokan vásárolnak költözéskor.

A tanuláshoz, vagy munkához praktikus lehet néhány felszerelés: elosztók és hosszabbítók, gyenge wi-fi jel esetén UTP-kábel, laptoptartó, billentyűzet, egér és asztali lámpa. Szükség lehet ilyenkor megfelelő íróasztal és irodai szék vásárlására is, hiszen konyhaasztal mellől, vagy egyszerű kollégiumi széken ülve könnyen megfájdulhat a hát, a nyak a sok tanulástól, ülőmunkától.

Érdemes lehet a kirepülő fiataloknak összekészíteni pár szerszámot: kalapácsot, csavarhúzót, illetve praktikus apróságokat, mint a ragasztószalag, néhány szög. Az pedig majd később kialakul, mire lehet még szüksége a fiataloknak ősztől, illetve mivel tudják otthonosabbá tenni új lakóhelyüket.