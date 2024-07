Forradalmasíthatja a vásárlást a technológia, hamarosan eladókra sem lesz szükség a boltokban

Magyarországon az önkiszolgáló kasszák terjedése folyamatos, jelenleg 5-6 ezer üzemel. Ezek a technológiai fejlődésnek és a munkaerőhiánynak köszönhetően egyre népszerűbbek. Az önkiszolgáló kasszák telepítése megtérülő beruházás, például a telepítés költségei is mérséklődtek. Bessenyei Attilát, a Laurel Kft. ügyvezetőjét a Portfolio.hu kérdezte a témáról.

Mint korábban megírtuk, komoly átalakulásokon megy át a vásárlás Magyarországon, régi jól ismert boltok zárnak be, és újak nyílnak meg.

Most a legnagyobb újítást talán az önkiszolgáló kasszákkal működő boltok jelenthetik, ez a modell hamarosan megjelenhet hazánkban is. Ezek esetében azonban fontos szempont, hogy bizonyos vásárlási volumen felett már nem kényelmes a használatuk. Például 15-20 terméknél több esetén a hagyományos pénztárak hatékonyabbak lehetnek. Emellett a készpénz használata is kihívást jelent, hiszen vidéken a vásárlók nagy része még mindig készpénzzel fizet. Az automatizált boltok, ahol nincsenek pénztárosok, már megjelentek Nyugat-Európában, és Magyarországon is várhatóan ősszel indul egy ilyen rendszer. Ezek a boltok nappal személyzettel, éjjel pedig távfelügyelettel működnek majd.

A technológia fejlődése ellenére még mindig szükség van emberi segítségre az önkiszolgáló kasszák használata során, különösen az alkoholvásárlásoknál. Bár a teljesen automatizált boltok megjelenésével csökkenthető a személyzeti költség, teljes mértékben nem lehet kiváltani az emberi munkát. A boltok optimális működése érdekében szükség van egy hibrid modellre, ahol a vásárlói szokások és a bolti forgalom alapján alakítják ki az önkiszolgáló és hagyományos kasszák arányát.

Bessenyei szerint a teljesen automatizált boltok bevezetésének lehetősége sincs kizárva itthon abban az esetben, ha sikerül kifejleszteni mellé egy hatékony lopásgátló technológiát. Az ügyvezető szerint már az erre vonatkozó munka is folyamatban van a cégnél.