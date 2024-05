Húzós büféárak a Balatonnál: 5200 a rántott csirkecomb, 3990 a pizza, 700 egy gombóc fagyi

Nincs még az a kifejezett strandidő, mégis sok család tölti a magyar tenger partján a hétvégét, a balatoni büfék nagy része azonban még nem nyitott ki olvasóink tapasztalatai alapján. Persze akadnak kivételek, ahol már lehet enni-inni, onnan ismét kaptunk árakat. Persze hozzá kell tenni, feltehetően ezek még csak az előszezoni összegek, melyek a főszezonban feltehetően még csak tovább növekednek.

Habár a pünkösdi hosszú hétvége még nem ígér igazi strandidőt, egy balatoni kiruccanás sok család tervei közt szerepel, és biztosan egyre több büfé, étterem várja őket a part menti sétányokon, és lassan szállingóznak az árak is szerkesztőségünkhöz. A tavalyi extrém magas élelmiszerinfláció miatt 2023-ban elég masszív áremelést kellett végrehajtaniuk, várhatóan idén ez visszafogottabb lesz

Az éttermek jövedelmezősége csökkent, az eddigi áremelések nagy átlagban nem tudták követni a költségnövekedést, amit a szektornak egyelőre el kell fogadnia, vagy az áremelésen túli módszerekkel kell növelnie az árbevételt nyilatkozta korábban a Pénzcentrumnak Flesch Tamás, A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) elnöke.

A múlt héthez hasonlóan, most is kaptunk egy olvasónktól friss árakat, aki szerint viszont Például Balatonföldváron egyelőre nagyon kevés vendéglátó egység nyitott ki. Nyilván ennek oka a munkaerőhiány is, valamint, hogy mindenki várja a főszezont.

A kerékpárút mellett nyitott egy mozgóárus a kikötőnél nem messze a parttól, lángost és palacsintát árul.

sima lángos: 1000 forint

tejfölös: 1200 forint

sajtos: 1300 forint

sajtos-tejfölös: 1500 forint

káposztával töltött: 1500 forint

sajtos-tejfölös-sonkás: 1900 forint

tejfölös-baconos-lilahagymás: 2000 forint

Ettek a kikötőben is a Marika büfében - ők főként a vitorlázó közönségre mennek rá a lokáció miatt, de a városban sétálók is sokan megfordulnak itt.

„Ez egy tálcás büfé, nincs felszolgálás, az ablaknál rendelsz és viszed magaddal a rendelést az asztalhoz. Itt hárman ettünk hekket, ketten körettel, egy pedig köret nélküli, mindegyikhez volt savanyúság. Ittunk egy üdítőt és 2 fröccsöt, ezért 18 ezer forintot fizettünk

Ahogy a képeken látszik itt a

hekk 800 forint/10dkg

keszeg 750/10 dkg

hasábburgonya 890 forint

csemegeuborka 790 forint

sima lángos 1350 forint

sajtos 1550 forint

sajtos-tejfölös: 1750

palacsinta: 400-500 forint/db

pizza : 2390-3990 forint

Csatolt egy „csendéletet” az asztalról. Itt kiemelte, hogy 1 db rántott csirkecomb 3490 Ft, amihez ha kérsz köretet, az +890 Ft, és +790, ha savanyúságot is kérsz. Ez összesen: 5170 Ft, ami büféár.

Fagyit 2 helyen találtak, 500-550 Ft egy gombóc, viszont ha valamilyen menteset kérsz, akkor az drágább, az egyik helyen 700 Ft volt – írta olvasónk.

