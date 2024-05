Nem álom az olcsó balatoni nyaralás: így ússzák meg tized áron a szállást 2024-ben az élelmesek

Egy négytagú család akár már éjszakánként 10 ezer forintért is megszállhat a Balaton partján, kicsit több pénzért közvetlenül a vízparton. Persze ehhez vinni kell a saját felszerelés, sátrat, gumimatracot. Reneszánszát éli a kempingezés - ezt a Magyar Kempingszövetség elnöke is megerősítette, egyre népszerűbb ez a szállásforma, és várhatóan a hazai létesítmények is lekövetik azt a fejlődést, azaz egyre jobb körülményekkel várják a vendégeket. A központi támogatásokból egyelőre még nem részesültek, de asztalon a javaslat, nagyon várják a jogszabályi változásokat.

A Pénzcentrum tavalyi utazásfelméréséből az derült ki, hogy olvasóink mindössze 2százaléka választ kempinget nyaraláshoz, holott nem csak költséghatékony, de egyre elterjedtebb szállástípus Magyarországon. És itt ne a 70-es, 80-as évek kempinges emlékeire gondoljunk, ma már egy sátras, lakókocsis nyaralás korántsem kényelmetlen, a hazai szállásadók folyamatosan fejlődnek és igyekeznek minden igényt kielégíteni. Összehasonlítva a többi lehetőséggel még mindig ez a legolcsóbb nyaralás, arról nem is beszélve, hogy a hangulata igazán egyedi.

De mire készüljön, aki sátrazna vagy lakókocsiban töltené a nyaralását? A hazai kempingek létszáma 335 körül van, de pontos adat erre vonatkozóan nincs, legalábbis egyelőre. A héten zajlott le a Magyar Kempingszövetség közgyűlése, tisztújítás volt és lett új megválasztott elnökségi tagja is. Ezután kiosztották az idei év feladatait, melyek közül az egyik legfontosabb a címlista és a taglista frissítése. Nagy hiányosság volt eddig, hogy nincs friss adatbázis, amely a hazai kempingekről tud széles körű információkat közölni - függetlenül attól, hogy szövetségi tag-e vagy sem.

Ennek azért is van aktualitása, mert sok új egység nyílt országszerte, kisebbek-nagyobbak, melyek már az új kritériumok mentén épültek meg. Azt tapasztaltuk, hogy a meglévő kempingek erejükhöz mérten nagyon sokat tesznek azért, hogy szinten maradjanak, annak ellenére, hogy a szálláshelyek közül egyedül a kempingek nem kaptak központi támogatást fejlesztéshez, bővítéshez

- mondta el Kisgyörgy Borbála, a Magyar Kempingszövetség elnöke a Pénzcentrumnak. Arra a kérdésre, hogy ennek mi az oka, nem tudott válaszolni, de nagy reményekkel indultak neki az idei évnek, hiszen a turizmus 2024-től a Nemzetgazdasági Minisztérium alá tartozik, és miniszter már márciusban összehívta a szervezetek, szövetségek, egyesületek vezetőit azzal a céllal, hogy egy turisztikai tanácsadó testületet hozzanak létre, ahol a turizmusban szereplők a képviselőik által el tudják mondani az anomáliákat, a problémákat, amik megnehezítik a működésüket. Arról is hallani, hogy küszöbön van egy jogszabályváltozás is.

Mi is beküldtük a javaslatainkat a minisztériumba, ami jelenleg elemzés alatt van a többi szervezetével együtt. Nagyon jó javaslatok érkeztek a tagjainktól, komolyan vették a munkát, hiszen ők azok, akik közvetlenül tapasztalják bőrükön a nehézségeket.

A különböző szervezetek javaslatai között lehet sok az átfedés, ami az elnökasszony szerint nem baj, hiszen annál valóságosabb a probléma, így annál nyomatékosabb a kérés.

Az első negyedéves adatok alapján már örömmel mondhatjuk azt, hogy a pandémia nehéz évei és a következményei után ez az első év, hogy meghaladtuk a 2019-es év eredményeit. Tehát van okunk bizakodni, fejlődnek a bicikliutak, sokan már nem csak egynapos kirándulást terveznek, így nekik szükségük lesz jó ár-érték arányú szállásra is. Mi is szeretnénk szép, megújult szálláshelyekkel fogadni a vendégeket, ami még egy kicsit nehézkes olykor. Persze vannak jó helyzetben lévő kempingek, szállodakomplexumhoz, gyógyfürdőhöz tartozók, vagy esetleg önkormányzati tulajdonúak, akik a pályázatokból, illetve a bevételeik csoportosításaiból tudnak fejleszteni. Az igazi nagy vesztesek itt azok a kis családi kempingek, ahol nem képződött az elmúlt években olyan mértékű forrás, amiből ezt megvalósítanák, így maradt a szinten tartást.

Ettől függetlenül a hazai kempingek legnagyobb része az azért háromcsillagos, ami nem azt jelenti, hogy közepes, ez egy emelt szintet jelent.

10 ezer/éjszaka

Az árakkal kapcsolatban Kisgyörgy Borbála elmondta, hogy mindenki a saját árpolitikája szerint dolgozik, és nem szabad elfelejteni, hogy vannak előszezoni, főszezoni utószezoni árak, de általánosságban elmondható, hogy egy sátras kirándulás 4 fővel egy jól felszerelt helyen már 10 ezer forint/éjszakától elérhető. Persze aki bungallóban, lakókocsiban, telepített lakókocsiban, szállna meg, annak többet kell fizetnie.

Vannak olyan kempingek is, egyre több, ahol rendezvények is vannak, tehát nem érdemes csak az árak alapján összehasonlítani őket. Nagyon sok helyen van medence, amit igénybe lehet venni, közös főzőhelyiségek, közösségi terek, lehet bográcsozni. A Szövetség tervei közt szerepel egy digitális térkép létrehozás is, mely Magyarország összes kempingszolgáltatóját listázná a szolgáltatásokat is.

A Szövetség elnöke kitért arra is, hogy sok külföldi választja a hazai kempingeket, nagyjából 50 százalék az arányuk a főszezonban, főleg a kedvező árfekvésük vonzza őket, de érzelmi motiváció is lehet. A külföldi tartózkodás még meghaladja a magyar átlag vendégéjszaka számot, de zárkóznak fel a magyarok is, köszönhetően a SZÉP kártyáknak és az egyre nagyobb szánú kempinges nyaralást választóknak.

Az árakat konkrétan vizsgálva jól látszik, hogy egy szállodai vagy panziós ár töredékéért szállhatunk meg akár közvetlenül a Balaton partján is, igaz, saját sátorról és felszerelésről gondoskodnunk kell.

A siófoki Aranypart Campingben a nagy sátorhely egy augusztusi napra 4 főnek 13 ezer forint, a 60-79 négyzetméteres parcella 19 910 forint, a 100 négyzetméteres 22 640 forint – ebben benne van az áramcsatlakoztató, a wifi és a kültéri medence használata.

A gyenesdiási Wellness Park Campingben 2 főnek 21 euró a napidíj főszezonban, + kettő 3-14 éves gyermeknek 3,5-3,5 euró, összesen tehát 28 euró, ami mai árfolyamon számolva 11 200 forint. Az árban benne van az áramhasználati díj, a hideg-melegvíz szolgáltatás és a Wellness park használata.

A Zamárdiban található Mirabella Campingbena 60-79 négyzetméteres parcella 25 320 forint, a 80-99 négyzetméteres 27 ezer, 100 négyzetméteres 29 ezer forint.

Balatontourist Füred Camping és Üdülőfalu révfülöpi Napfény kempingjében a Sátor + kerékpár 18 900 forint 2 főnek, 5 főnek autóhellyel 22 500 forint, 70 négyzetméteres parcella 24 400 forint áramcsatlakozással, a vízparti 130-150 négyzetméteres parcella 28 450 forint – de ezen már akár 8 személy is osztozhat, lakóautó, 2 személyautó, sátor is elfér rajta. Sőt, berendezett konyhával és kerti ülőgarnitúrával ellátott lakósátor bérlésére is van lehetőség, 24 ezer forintos áron, melyben akár hatan is elférnek.

A fonyódi Napsugár Kempingben a sátorhely mellett ki kell fizetni még személyenként a napidíjat is, ami gyermekek esetében 2200 forint, felnőtteknek pedig 3 ezer forint – így egy éjszaka a 4 fős családnak 12 450 forint. A sátorhelyekhez közös fürdőblokk tartozik, konyhahelyiség, tűzrakóhely a sátorhelyekhez közel, hűtési lehetőség, hűtőakkuk töltése biztosított.

Vadkemping? Inkább ne!

Ha nem hagyományos, infrastruktúrával felszerelt kempingben tervezünk megszállni, hanem az erdő vagy egy mező közepén, fontos hogy tisztában legyünk az alapvető törvényi szabályozással, különben akár súlyos büntetést is kaphatunk a nyakunkba. A legtöbb európai országban illegális a vadkemping, kizárólag a kijelölt táborhelyeken lehet sátrat verni. Ezeken a helyeken, ha vadkempingezésen érnek, több száz eurós büntetés kell fizetni a szabálysértésért. Horvátországban konkrétan 400 eurót, azaz kb. 150 ezer forintot.

Magyarországon a törvény szerint az erdőgazdálkodó hozzájárulásával szabad az erdőben üdülési, illetőleg sportolási célból tartózkodni, táborozni, továbbá sátrat felverni.

24 órát meg nem haladó sátorozással kapcsolatban tehát nem kell az erdőgazdálkodó hozzájárulását kérni, egy éjszakára az erdőkben sátort lehet verni a törvény értelmében. Aztán, ha továbbállunk, egy másik helyen újra megtehetjük ugyanezt – írja a magyar Kéktúra hivatalos oldala. Tehát ha egy több napos túrát tervezünk, aminek minden éjszakáját máshol töltjük, az teljesen rendben van.

Ám a fentebb leírtak alól kivételt jelentenek a nemzeti parkok, természetvédelmi területek, ahol sátorozni általában csak a kijelölt helyeken szabad, ilyen pedig nincs sok, vagy erre engedélyt kell kérni az adott nemzeti park igazgatóságánál.