Rengeteg a banki csalás és átverés: ezzel védenék meg most a magyarok pénzét

A pénzforgalmi visszaélések értéke tavaly 23 milliárd forint volt, míg idén az év első negyedévében az online csalások összege máris elérte a 9 milliárd forintot - mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közigazgatási államtitkára csütörtökön az M1 csatornáján.

Túri Anikó közölte, az emberek már az online térben vásárolnak, ott végzik a különböző banki tranzakciókat és a nyaralást is interneten foglalják, mindez pedig a bűnözőknek is remek terep ahhoz, hogy ők is ide tegyék át a tevékenységüket. A csalók módszerei között említette, amikor valaki - látszólag a bankjától - kap egy sürgető hangvételű telefonhívást, hogy támadás alatt van a bankszámlája, ezért azonnal lépjen be, cselekedjen.

Az államtitkár tipikus esetnek nevezte továbbá, amikor az emberek e-mailben vagy sms-ben kapnak egy linket egy webáruházhoz, ahol amennyiben megadják az adataikat, akkor gyakorlatilag az érintettek összes adata, beleértve a bankszámláikat is a csalók birtokába kerül. Arra is kitért, amikor az emberek látszólag a rendőrségtől kapnak egy sms-t, hogy büntetést fizessenek be.

De korábban például mi is beszámoltunk arról, hogy már az online hiteligénylésnél is megjelentek az online csalók. Ezek mind azok a módszerek, amivel a csalók próbálkoznak, hogy ellopják az ügyfél pénzét - mondta az államtitkár. Ezért fontos, hogy augusztus 1-jétől életbe lép az a jogszabály, amely arra hivatott, hogy megnehezítse a csalók dolgát, illetve megkönnyítse azt, hogy a visszaélések áldozatai visszakapják pénzüket ismertették a helyzetet a műsorban.

Túri Anikó kiemelte, a jogszabály célja, hogy a visszaéléssel érintett ügyleteknél az ügyfelek ellopott pénzét megfogják, zárolják és utána visszaadják az áldozatul esett félnek. A törvény ugyanis lehetővé teszi, hogy az ügyfelek, a pénzforgalmai szolgáltatók (bankok) és a hatóságok gyorsan és hatékonyan tudjanak információt cserélni. Az államtitkár úgy véli, az augusztus 1-jétől életbe lépő változás egyebek mellett a csalók megtalálását is megkönnyítheti.

Jelezte ugyanakkor, hogy az online csalások ellehetetlenítése érdekében nagy hangsúlyt kell helyezni az edukációra. Fel kell hívni a figyelmet az online csalásokra, azok típusaira, valamint arra, hogyan lehet ellenük védekezni. Az államtitkár szerint már az eddigi kampányok is eredményesek voltak, hiszen míg 2020 elején még magasabb volt a sikeres online csalások száma, 2023 elejére már túlsúlyban voltak a sikertelenek. Az emberek egyre tudatosabbak és egyre inkább odafigyelnek - zárta le Túri Anikó.