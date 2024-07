Hihetetlen, mit össze nem rendelnek a magyarok: már ezt is futárral hozatják

Egyre magasabb azok száma, akik elsősorban tartós élelmiszereket keresve, online intézik a nagybevásárlást. Az egyik hazai ételszállító cég legfrissebb adatait vizsgálva további fogyasztói szokásokra vonatkozó érdekességeket is megtudhatunk. Például azt, hogy a legnehezebb összsúlyú rendelés 90 kg-ot nyomott, a legnagyobb összegű pedig 632 ezer forintba került. Volt, aki hajnali 3-kor egy lazacos gourmet reggeli hozzávalóit rendelte meg, míg mások a másnaposságra készültek fel vízzel és proteinszeletekkel.

Az elmúlt időszakban jelentősen felpörgött a házhoz szállítások iránti érdeklődés: az e-kereskedelem bővülésén túl a gyorskereskedelemre is megnőtt az igény, és egyre több nagybevásárlás történik már ezeken a platformokon – derült ki a foodora összeállításából.

Már közel négy éve a saját boltjaiból, a foodora marketekből Magyarországon öt városban szállítja házhoz a bevásárlást a cég. A budapesti boltok mellett, Szegeden, Debrecenben, Pécsen és Győrben pedig egy-egy ilyen bolt működik. Az úgynevezett dark store-ok lényege, hogy az utcáról betérő vásárlók számára nem nyitott, a boltokból csak online lehet rendelni.

A piactér termékei közül az ásványvizek, dobozos tejek, friss húsok és zöldségek, valamint pékáruk – leginkább zsemlék és kiflik - kerülnek legtöbbször a virtuális kosárba. A foodora felhasználók egyre gyakrabban vásárolnak friss termékeket, zöldségeket, gyümölcsöket és húsokat, ezekből átlagosan 3-4 napra elegendő mennyiséget rendelnek a felhasználók, míg tartós élelmiszerből hajlamosak hosszabb távra vásárolni.

„A foodora market megjelenésekor leginkább tartós élelmiszereket rendeltek a felhasználók, és a friss termékekkel óvatosabbak voltak. Mára már a friss zöldségek és húsok a legtöbbet rendelt termékek között vannak, sikerült tehát bizonyítani a nem személyes vásárlással szemben szkeptikusabb közönség előtt is” – mondta el Garay Péter, a cég kereskedelmi igazgatója. A szakember szerint a piactérről kezdetben akkor rendeltek, ha a nagybevásárlások között elfogyott valami, vagy ha éppen elfogyott egy hozzávaló az aznapi vacsorához. Mostanra azonban úgy látják, hogy a heti nagybevásárlást is sokan online végzik.

Egy nagyobb bevásárlásnak pedig súlya is van: a legnehezebb egyszerre megrendelt bevásárlás súlya 90 kg volt, ezt a rendelést Budapesten adták le a XIII. kerületben. Vidéken a rekordtartó legnehezebb rendelés 65 kg-os volt és Pécsett, Alsómakáron adták le, ez annyi mintha négy teljes Zsolnay szettet rejtett volna a futárhátizsák. Budapesten a legtöbb rendelést leadott felhasználó tavaly 529-szer vásárolt be az applikációján keresztül, a legnagyobb összegű rendelések toplistáját pedig egy 632 ezer forint értékű bevásárlás vezeti 2024-ben.

Extrém rendelések: hajnali gourmet reggeli, felkészülés a másnaposságra

Budapesten a leadott rendelések számát tekintve a XIII., XI., XIV., III., VIII., és az IV. kerület a legaktívabb. Országosan pedig bőven akadt extrém rendelésekre is példa. Budapesten folyamatosan futnak be a rendelések, mivel előrendelésre is van lehetőség. A foodora adataiból az látszik, hogy vannak, akik előregondolkodnak és éjszaka rendelik meg a reggeli hozzávalóját.

Hajnali 3-kor egy teljes gourmet reggeli hozzávalóit is megrendelték, így füstölt lazac, ruccola, hummus, cream cheese, ananászlé is került a virtuális kosárba

Hasonlóképpen többen készülnek fel a másnapossága és még hajnalban gondoskodnak a vízről, protein szeletről

Budapest mellett vidéken is volt példa meglepő rendelésekre: