Teszten a Lidl jégkásakészítő gépe: most kapható akciósan, megéri?

Tesztelték a Lidl jégkásakészítő gépét. A 27. heti akciós újságban, 11 111 forintért kínált Silvercrest háztartási kisgéppel alig 5 perc alatt elkészíthető a gyerekek egyik kedvenc jeges nyári édessége.

Az ALDI Németországban kapható pizzakemencéje után ezúttal egy a hazai Lidl diszkontokban kapható Silvercrest jégkásakészítőgépet tesztelte egy TikTok-er. A Lidl friss akciós újságjában is megtalálható jégkása-gépet meglehetősen pozitívnak értékelte a videót készítő hölgy.

Mint azt az alábbi videóban a tesztelő elmondta, a Lidl Silvercrest jégkása-készítő gép "engem abszolút meggyőzött, nagyon tetszett az állaga". A videó szerint a használata egyszerű, csak gyümölcslevet (esetleg szörpöt vagy akár friss gyümölcsöt) és jégkockát kell beletölteni; és mindössze 5 perc alatt elkészül vele a jégkása. Íme a tesztvideó:

A Lidl 29. heti akciós újságjában megtalálható, 2 beállítható aprítási fokozattal bíró, nemesacél pengével megáldott gépet 11 111 Ft-ért lehet hazavinni akciósan július 20-tól. Mint az a termékleírásnál olvasható, a 30W teljesítményű jégkásagép kb. 1,1 liternyi jeges élvezetet tud egyszerre elkészíteni. Pozitívum, hogy az akciós kiadvány jelzése szerint van a termékre 3 év garancia.

Törnek előre a sajátmárkás termékek

Több mint 10 ezer válaszadó szerint a sajátmárkás termékek ma már nem csupán olcsóbb alternatívát jelentenek a fogyasztók számára, hanem sok esetben minőségi választást is - derült ki a Debreceni Egyetem és a Pénzcentrum közös, nagymintás felméréséből. Mint írtuk,

a kutatásban résztvevők 52,3%-a gondolta úgy, hogy a kereskedelmi márkás termékek minősége azonos a gyártói márkás termékek minőségével.

Így az sem meglepő, hogy a megkérdezettek 85,9%-a azt választotta, hogy kifejezetten keresi a kereskedelmi márkákat, hiszen ugyanazt a terméket alacsonyabb áron is megvásárolhatja kereskedelmi márkás termékként. A felmérés részletes eredményeit ide kattintva olvashatod el:

Önálló Parkside mintaboltot nyitott a Lidl Budapesten

Alig egy hónappal ezelőtt, a Tudatos Vásárlók Egyesületének (TVE) tesztje nyomán mutattuk be, mit is tudnak a Magyarországon kapható fúró-csavarozók kéziszerszámok. A tesztek során 11 márka (Black+Decker, Bosch, Bosch Professional, DeWalt, Einhell, Lux, Makita, Parkside, Powerplus, Stanley Fatmax, Worx) 17 hazai boltokban és webshopokban megvásárolható akkumulátoros fúró-csavarozóját próbálták ki a TVE szakemberei. Érdekesség, hogy a sajátmárkás darabok, mint például a Lidl Parkside termékcsaládja is szépen teljesített a teszten.

Utóbbi diszkont-termék sikere is igazolja, hogy komoly potenciállal bírnak ezek a termékek. Így az sem nagy meglepetés, hogy a Lidl annyira bízik a márka népszerűségében, hogy már nem csak a Lidl diszkontokban kínálja azokat, hanem nemrég megnyitották első önálló Parkside mintaboltjukat is. A Parkside bemutatóüzlet július 11-én nyitott Biatorbágyon a Premier Outlet területén. Nagy kérdés, mit lép majd erre a nagy versenytárs, azaz az ALDI.