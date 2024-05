Nyári munkák, amikkel degeszre keresheted magad: sokmilliós a fizetés, végzettség sem kell

A külföldi diákmunkák egyre népszerűbbek a fiatalok körében a nyári időszakban. A nyelvtanuláson és új kultúrák megismerésén túl a fizetések is meglehetősen hívogatóak, tapasztalat és végzettség nélkül akár havonta fél millió és 1 millió forint között is megkereshet egy fiatal. Azonban fontos megemlíteni ezen munkák árnyoldalát is és azt, hogy mennyi kezdőtökét kell letenni ahhoz, hogy egyáltalán kijusson a fiatal munkavállaló.

A külföldi diákmunkák olyan lehetőségeket kínálnak diákoknak szerte a világon, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy munka mellett tapasztalatot szerezzenek, új kultúrákat fedezzenek fel és pénzt keressenek. Ezek a munkalehetőségek általában rövidebb időtartamúak, és gyakran idényjellegűek, ami ideális lehetőséget kínál a diákok számára a nyári vagy téli szünetekben.

A külföldi diákmunkák széles skáláját foglalják magukban, beleértve az idegen nyelvek oktatását, az idegenforgalmi iparban való munkát, az egészségügyi és szociális szolgáltatásokban való részvételt, valamint a vendéglátásban és kereskedelemben való munkavégzést. A legtöbb országban a diákok különböző vízumokkal és munkavállalási engedélyekkel rendelkezhetnek, amelyek lehetővé teszik számukra a törvényes munkavégzést. A témában megkérdeztük a Melódiák iskolaszövetkezetet és a del REY International mobilitási programmal foglalkozó céget, hogy milyen jellemző munkák akadnak nyáron a fiataloknak az országhatáron kívül. A del REY International (DRI) elsősorban szállodai munkákat ajánlj az érdeklődöknek, a Melódiák pedig táboroztatást, így elsősorban ezekről a területekről esik szó cikkünkben.

Nyári munkák külföldön

Számos munka található az interneten, ami külföldi nyári munkákat ajánl fiataloknak. Ezek több szektort is lefednek, bőven akadnak például mezőgazdasági idénymunkák is, de a legtöbb hirdetés mégis a gyermekfelügyelet és vendéglátói szektorban kerülnek meghirdetésre. A szállodai munkáknak nagy előnye, hogy sok esetben biztosítják a fiataloknak a szállást és mellé ellátást, így azzal az összeggel már nem kell számolnia a jelentkezőknek. A del REY szakértője azt is elárulta, hogy a fiataloknak szánt nyári szállodai munkák többségében szakmai gyakorlati céllal jönnek létre:

a mi programjaink lényege pont a gyakorlat megszerzése szervezett keretek között, így az elérhető fizetések elmaradnak a szektorban megszokott nettó bérektől. A spanyol területeken 300- 400 euró nettót kapnak a fiatalok, a görög és ciprusi szállodákban az ottani szabályozás szerint a minimálbérhez igazított a bérezés, így 650- 750 euró nettóval számolhatnak. Ez első hangzásra kevésnek tűnik, de nem szabad elfeledkezni arról, hogy ebből már nem kell megélhetésre költeni (albérlet, étkezések, stb.) és így olyan helyeken szerezhetnek szakmai tapasztalatot a fiatalok ahová egyébként esélyük sem lenne bejutni meglévő gyakorlat nélkül. A résztvevők közel 70%-a semmiféle munkatapasztalattal nem rendelkezik a kiutazáskor, vagyis élete első munkahelye lesz az adott külföldi hotel

- kezdte, majd hozzátette, hogy az egyetemisták szerencsésebb helyzetben vannak, mivel számukra tanulmányaiktól és intézménytől függően elérhetők különböző mobilitási ösztöndíjak (Erasmus+ és Pannónia). Ezek a kiegészítő, egyetemtől kapott támogatások havi 300-375 ezer Ft-tal egészítik ki a hotelektől kapott juttatásokat.

Így átlagosan egy egyetemista Spanyolország esetén havi nettó 550 000 Ft bevétellel kalkulálhat, ha pedig a ciprusi vagy görög tereteket választja, akkor közel nettó 750 000 Ft havi bevétele lesz.

A del REY szakértője hangsúlyozta, hogy a Work Experience programok célja elsősorban a tapasztalatszerzés, nem a pénzkereset. A heti munkaidő 40 óra, a szabadnapokat minden esetben rendben megkapják a fiatalok. A napi munkaórák száma nyolcban van maximalizálva, túlórázás alapból nem megengedett (csak kifejezett kérésre). Ezt a nagyon szigorú és mindenhol szorosan nyomon követett munkamennyiséget azért alakította így a DRI, hogy a fiatalok ne terhelődjenek túl sem fizikailag sem érzelmileg, tudják élvezni és megtapasztalni szabadidejükben a választott kultúrát.

A nyári amerikai táborok esetén Rasovszky Miklós, a Melódiák külföldi diákmunkáival foglalkozó szakértője elmondta, hogy alapvetően két nagy típust különböztethetünk meg az amerikai gyerektábori munkák között.

A Camp Counselor (gyerekfelügyelő): A gyerekeknek tart foglalkozásokat, együtt étkezik, együtt lakik velük, és a napi programok során együtt mozog velük , miközben aktívan rájuk felügyel. (18 év felett bárki jelentkezhet erre a munkára, nem csak diákokat várunk) 9 hetes időszak alatt: 18 éves -1000 USD, 19-20 éves 1100 USD, 21+ év: 1200 USD + 200 USD / extra hét. Ugyanez a munkakör California államban: 2495 USD (minden életkorban) 9 hétre + 325 USD / extra hét, valamint szintén ugyanez a munkakör Colorado államban: 2500 USD (minden életkorban) 9 hétre + 277,75 USD / extra hét.

A másik pedig a Support staff (kisegítő személyzet): A gyerektáborok háttérszemélyzete biztosítja a konyhamunkát, a takarítást, a mosodai munkát, a karbantartást és sok egyéb "fizikai" jellegű munkákat.

(csak nappali tagozatos egyetemista hallgató jelentkezhet erre a munkára) 9 hetes időszak alatt: 18 éves 1550 USD + 200 USD / extra hét. Ugyanez a munkakör California államban: 3375 USD (minden életkorban) 9 hétre + 415 USD / extra hét, szintén ugyanez a munkakör Colorado államban: 2500 USD (minden életkorban) 9 hétre + 277,75 USD / extra hét

Majd azt is elárulta, hogy

A legmagasabb fizetést support staff keresi California államban. Amennyiben pl 10 hetet tud dolgozni, 3 375+ 415=3 790 USD lesz a bére [szerk.: kb. 1,3 millió forint]. A legalacsonyabb fizetést egy 18 éves counselor keresi: 1 000 USD – 9 hét alatt [szerk.: 354 480 forint]

- magyarázta a Melódiák munkatársa.

Kik engedhetik meg maguknak a külföldi nyári diákmunkát?

Külföldi nyári munkáira bárki jelentkezhet, aki legalább társalgási szinten beszél angolul

- kezdte rögtön a del Rey szakértője, Pásztor Judit, majd azt is hozzátette, hogy a legtöbb külföldi nyári munka pozícióban még a tapasztalat sem elvárás (nyilván előny, ha valaki már rendelkezik vele), de a teljesen zöldfülűek is ki tudják magukat próbálni rengeteg pozícióban. A hallgatói jogviszony előnyös, ha van, de nem elvárás. Így azok is jelentkezhetnek, akik már nem tanulnak. Azonban a szakértő azt is hangsúlyozta, hogy

mivel nem klasszikus munkavállalásról van szó, hanem egy mobilitási programban való részvételről, így meg kell felelni az életkori limiteknek: fő szabályként a munkába állásnapján már betöltött 18 évnek meg kell lennie, és 30 alattinak kell lenni.

Az általunk megkérdezett szakértők mind kiemelték, hogy a nyári külföldi munkákra érdemes sok-sok hónappal korábban jelentkezni. A legtöbb ezzel foglalkozó cég, már a nyarat megelőző ősszel kezdi meg a szerződések kiadását. A kezdeti anyagiak kapcsán a del Rey kapcsolattartója kifejtette, hogy

kezdeti önerőnek kb 180 000 Ft-ot szoktunk javasolni, ebből már fedezhetők az ügynökségi díjak, hatósági díjak és maga a kiutazás is. A fiataloknak más kiadásokkal nem kell számolniuk, a fizetésüket szigorú szerződések szabályozzák, azokból már levonás nem történik. A szállást és ellátást pedig ingyenesen biztosítjuk minden résztvevőnek, a célországtól függetlenül. Technikailag a külföldi munkavállalás alatt nem kell költeniük semmire, így a bevételek egy az egyben félretehetők. Az ügyfeleink visszajelzései alapján legtöbben viszont inkább „felélik” a fizetést: ha már egy csodálatos helyen dolgoznak, felfedezik a környéket, sokat kirándulnak, buliznak, vásárolnak

- válaszolta. A Melódiák esetén annyiban más a kép, hogy az iskolaszövetkezet kizárólag amerikai nyári munkákat szervez, azon belül is a táboroztatás terén kínálnak munkalehetőséget. Ehhez a kezdeti tőke a

Camp America program esetében a legolcsóbb jelentkezési díj (ha valaki egész korán, szeptemberben jelentkezik), idén 465 euró volt [szerk.: kb. 180 ezer forint], ezen felül csak a 185 USD [szerk.: kb. 65 ezer forin] értékű vízum díjat kell fizetniük az amerikai nagykövetségnek. Az Au Pair America program esetében a jelentkezési díj fix, bármikor jelentkezik: idén 400 euró, ezen felül csak a 185 USD értékű vízum díjat kell fizetniük az amerikai nagykövetségnek

- majd azt is hozzátette, hogy azon jelentkezők esetében, akik korábban a Camp America programon részt vettek, az Au Pair America program ingyenes, tehát 400 euró helyett 0 eurót fizetnek. Tehát jól látható, hogy magához az elinduláshoz érdemes 200 000 és 250 000 forinttal számolni. Mind a del Rey, mind a Melódiák szakértője kitért arra, hogy a diákok azért is fordulnak a szervezetekhez, mert minden fontos papírmunkát (beleértve az egészségbiztosítás, külföldi adó és TB szám igénylést elvégeznek a cégek, így ezzel nem kell külön foglalkozniuk.

A DRI szakértőjét arról is kérdeztük, hogy mely országok most a legnépszerűbbek a fiatalok körében. Válaszában kifejtette, hogy

alapvetően négy fő területre lehet elindulni angol nyelvtudással: Görögország, Spanyolország, Ciprus és a Kanári-szigetek. Utóbbit azért kezeljük külön területként, mert kifejezetten messze található Európától és sok eltérést mutat a fentebb felsorolt mediterrán országoktól. Ha valakik az angoltól különböző nyelvvel próbálkozna, de nem akarnak messzire menni, azok nagy számban választják a Baleár-szigeteket (Mallorca, Menorca és Ibiza) vagy Katalónia vidékét (Costa Barcelona és Costa Brava). Akik inkább anyanyelvi munkakörnyezetben szeretnének dolgozni (sok helyi kolléga között és kevés magyarral), azoknak Andalúziát javasoljuk, mivel ott lehet a legtöbbet gyakorolni a spanyol nyelvet. Akik bátrabban utaznak messzebbre és különlegesebb helyre vágynak, azok a fiatalok a Kanári-szigeteket szokták megcélozni. Utóbbi helyszín kifejezetten népszerű a frissdiplomások körében is, mert az ottani szállodák egész évben nyitva vannak, így aki hosszú távon kint szeretne maradni valamelyik szigeten, annak kiváló ugródeszka a Work Experience Spain program

- válaszolta Pásztor Judit, majd hozzátette, hogy kifejezetten népszerű célpont Görögország is, ahol a legnagyobb üdülőparadicsomok közül választhatnak a fiatalok (Rodosz, Kos, Kréta, Korfu, Zakynthos), illetve Ciprus szigete. Az itteni szállodáink jellemzően 5 csillagosak, és minden szempontból a luxuskategóriát képviselik, így kifejezetten jó választás ez az ország azoknak, akik szakmai tapasztalatukat szeretnék tovább mélyíteni és kifejezetten erős ajánlólevélre vágynak. Ezek a helyek kimondottan jól is fizetnek, tehát ha valakinek kifejezetten fontos szempont a pénzkereset és szeretné a lehető legtöbb pénzt félretenni a szezon alatt,

annak Görögországot, vagy Ciprust javasoljuk, ugyanis az országonként eltérő gazdasági jellemzők és jogszabályi háttér miatt itt kapják a legmagasabb összegeket a programon résztvevő fiatalok.

De ezt is hangsúlyozta, hogy sokan akadnak, akik már eleve valamilyen mobilitási ösztöndíjban is részesül az egyeteme által (Erasmus+, vagy az alapítványi egyetemek esetében Pannónia ösztöndíj). Ezek az ösztöndíjak igen magas plusz bevételt jelentenek a fiataloknak (Erasmus+ kb €700/hó, a Pannónia ösztöndíj pedig egységesen 375 000 Ft/hó – ezeket az összegeket az egyetemek fizetik ki a résztvevőknek). Éppen emiatt a legtöbbször az adott célországban elérhető fizetés nem szokott túl nagy hatással lenni a döntésre, leginkább egyéni preferenciák határozzák meg a választást.

Amit le kell szögeznünk: a felmérések alapján a fiatalok elsődleges motivációja az ÉLMÉNYKERESÉS, nem pedig a pénzkereset

- emelte ki a szakértő.

Hányan választják külföldet és milyen hátrányai lehetnek?

"Feltűnő gyorsasággal nő a külföldi munkavállalás iránt érdeklődő 15-18 éves korosztály létszáma"- válaszolta Pásztor Judit, majd részletesen kifejtette, hogy

úgy látjuk, hogy ahogy a magyarországi iskolarendszerű nyelvtanulási lehetőségek egyre szűkülnek, egyre többen fordulnak a különböző mobilitási programok felé, mert csökken az önállóság a nyelvtudás gyengülése miatt. Ennek az oka elsősorban abban keresendő, hogy ezek a fiatalok már tudják mit akarnak (élményt, kalandot, pénzkeresetet, stb), de nincs még meg a kellő tapasztalatuk vagy idegen nyelvi magabiztosságuk ahhoz, hogy bele merjenek vágni a külföldi munkakeresésbe önállóan.

- magyarázta, majd hozzátette, hogy az érdeklődők száma leköveti a gazdasági élet változásait és a mindannyiunk által tapasztalat nagy mérföldköveket is. Az első nagyobb megtorpanást a Covid jelentette, ami évekre vetette vissza a mobilitási programokat az utazási korlátozások és a turizmus szektort érintő szabályok miatt. A 2020 és 2021-es években a legtöbb mobilitási program egyszerűen szünetelt. 2022-től kezdtek ismét a szállodák külföldi fiatalokat foglalkoztatni, az az év az óvatos bátrak éve volt.

2023-ban állt vissza a világ rendje mobilitási területen, ám ekkor jött a lesújtó hír, miszerint a legtöbb magyar egyetemet kizárják az Erasmus+ programból. Ez sok ezer fiatal számára a kiegészítő ösztöndíj elvesztését jelentette – ez jelentősen visszavetette a munkavállalási kedvet és tervezgetést. 2024 tavaszén startolt a Pannónia ösztöndíjprogram, ami ismét hatalmas löketet ad majd a fiataloknak, hogy külföldön vállaljanak munkát, vagy teljesítsék a kötelező szakmai gyakorlatukat- összegezte a DRI munkatársa.

A hallgatói jogviszonnyal nem rendelkező fiatalok mobilitási kedve változatlanul töretlen, de egyre csökken a 25-30 év közöttiek aránya. Összességében a mobilitási programok a 18-23 év közötti korosztályban a legnépszerűbbek. Ez érthető is, hiszen egy megkezdett karrierívet már nem szívesen törnek meg a 30 alattiak egy nyári vagy szezonális munka kedvéért. Sokszor ilyenkor már sokaknak a kötelességek is: diákhitelt kell törleszteni, jelzálogot kell fizetni, vagy szimplán a magánéleti változások (tartós párkapcsolat, házasság vagy gyerekvállalás) már háttérbe szorítja a külföldi terveket

- fejtette ki és elmondta, hogy éppen ezért szokták azt javasolni, hogy valóban az egyetemi évek alatt, vagy az érettségi utáni években kell részt venni különféle mobilitási programokban, mert ekkor még „kisebb a súlya” egy ilyen döntésnek és sokkal jobb mindenki alkalmazkodóképessége is.

Az amerikai táborok esetén a Melódiák munkatársa elmondta, hogy

Azt tapasztaljuk, hogy reneszánszát éli a tábori programunk, a kilencvenes évek vége óta nem utaztak ki ilyen sokan. Legfőképpen a 18-21 évesek között népszerű a program. Idén közel 500 jelentkezőnk van, ez mintegy 40%-os növekedés, mert tavaly 300 kiutazónk volt a Camp America programon. (2022-ben 250, míg 2019-ben alig 100). Az új Au Pair America programunkon tavaly 4 kiutazónk volt , idén 10-20 jelentkezőre számítunk

- válaszolta Rasovszky Miklós. Amit még fontos megemlíteni a téma kapcsán, hogy a számos újdonság és jó fizetés mellett akad hátránya is ezeknek a munkáknak.

Természetesen nem való mindenkinek a külföldi munkavégzés. A fiataloknál jellemző probléma szokott lenni, hogy a közösségi média felületek és az influencerek által egy hamis kép alakul ki belőlük a választott célországról (pl: „Spanyolországban mindenki laza” vagy „Görögországban minden településen vakító fehérek az épületek és minden olyan gyönyörű, mint az Instagramon”), és ez a fantázia nem illik össze a megtapasztalt valósággal

- húzta alá Pásztor Judit. "Van, aki ügyesen túlteszi magát ezen és beilleszkedik az új környezetbe és munkahelyi közegbe, van aki emiatt inkább hazautazik. Néha előfordul, hogy valakit sokkal erősebben kap el a honvágy, mint ahogy arra számított. Ezt bizony megfelelő társas védőháló nélkül nehéz átvészelni. Nehézséget jelenthet, ha valaki nem tud ügyesen adaptálódni a szállodaipari munkakörnyezetbe vagy a fogadó ország kultúrájába. Nagyon sok fiatal életében először külföldi munkavégzése alatt találkozik a kultúrsokk jelenségével. Éppen emiatt is nagyon fontos a megfelelő kulturális felkészültség és az erős ügynökségi háttér, mert át tudjuk segíteni a fiatalokat ezeken a nehezebb periódusokon."- tette hozzá.

Tehát aki egyedül jelentkezik, de szeretne magyar társaságot, azokat esetében külön figyelni kell arra, hogy olyan hotelhez kerüljenek, ahol több magyarral fog együtt dolgozni. Sokaknak ugyanis a magyar nyelvű társaság biztonságérzetet ad. A megfelelő társas támogatás alapvető fontosságú ahhoz, hogy sikerüljön ügyesen átvészelni a kezdeti nehézségeket egy idegen helyen.